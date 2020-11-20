În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Argeș la Senat

BICA DĂNUŢ

IRIMIA TIBERIU-GABRIEL

POSTELNICESCU MARIUS-DOREL

MARINESCU ION-MĂDĂLIN

MURGULEŢ ELENA-LILIANA

PÎRVA RADU

Candidați PNL Argeș la Camera Deputaților

MIUŢESCU GHEORGHE-ADRIAN

CONSTANTIN DANIEL

DAVID BOGDAN-ANGELIN

STAN ANA

SANDU ADRIAN

ALECSEI GHEORGHE

TOFAN GELU

DUCU MARIAN-CĂTĂLIN

STANCIU ALEXANDRINA

ALEXĂNDRESCU MIHAI-ALEXANDRU

DAMASCHIN ADINA-MIHAELA

PERIANU RADU-VALERIU

Candidați PSD Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Argeș la Senat

PUIU OVIDIU

STOCHECI CRISTINA-MARIANA

ENACHE VALENTIN-VIOREL

MORARU LAURA-MARIA

VĂTĂŞESCU GHIORGHE

BUGHIU ADRIAN-DUMITRU

Candidați PSD Argeș la Camera Deputaților

BUCURA-OPRESCU SIMONA

PAVELESCU NICOLAE

GEORGESCU NICOLAE

MIHALCEA REMUS-GABRIEL

BĂLĂŞOIU AUREL

CĂLINESCU ALIN-MARIAN

MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL

DINICĂ NICOLAE

DUMITRACHE ŞTEFAN

OANCEA BOGDAN

MINCIUNESCU IONUŢ-BOGDAN

NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL

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Candidați USR PLUS Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Argeș la Senat

MIRCESCU ION-NARCIS

NEDELCU DARIUS-SEBASTIAN

CREŢU RODICA

STAN FLOREA

GERMAN ALEXANDRU-ADRIAN

CHIŢĂ ION

Candidați USR PLUS Argeș la Camera Deputaților

MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ

CÎRSTEA ADRIAN-ŞTEFAN

MATEESCU EMILIA

MARINA IONUŢ-BOGDĂNEL

COJAN MIHAIL

DRAGOMIRESCU MIHAI

BĂRBULESCU MIHAIL

CHIRIŢĂ VIORICA

ROŞOI ROBERT-FLORIN

PĂTRĂŞCAN REMUS-IONEL

RĂDUCANU GABRIELA

BELU DANIEL-MARIUS

Candidați UDMR Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Argeș la Senat

GRUZ NICULAE-ŞTEFAN

ASZTALOS STEFAN

SZTRANYÁK MELINDA

Candidați UDMR Argeș la Camera Deputaților

ANDACS ZSOLT-LEVENTE

TRAI MARTON

AMBRUS TIMEA

SOOS CSABA-ŞTEFAN

ANTAL ŞTEFAN

JAKAB CSABA-GYÖRGY

Candidați PRO România Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Argeș la Senat

CATANA CLAUDIU-DANIEL

STROESCU NICOLAE-MARIUS

FULGA MARIAN

MARIN MIHAI

ANDREI MARIA-CLAUDIA

GUŢĂ BOGDAN IONUŢ

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Candidați PRO România Argeș la Camera Deputaților

IVAN MARIUS-BOGDAN

GRECU DUMITRU

OLARIU GHEORGHE-IONUŢ

FURICA IONEL

TOMA IONEL-GHEORGHE

RĂDULESCU MARIAN

DUMITRU CLAUDIA-MARIANA

IONESCU CONSTANTIN

ALEXE ROBERT-DANIEL

MATEI FLORIAN-CODRUŢ

JANŢĂ IONEL-ADRIAN

VĂLU MIHAI-VLAD

Candidați PMP Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Argeș la Senat

BICHIR FLORIAN

GHERZAN CĂTĂLIN

TUDOR MIHAIL

TEIANU ELSE

BEBU IULIAN

BARBU GEORGE-IONUŢ

Candidați PMP România Argeș la Camera Deputaților

BULF CORNEL-CĂTĂLIN

DIMA EDUARD-ŞTEFAN

PETRESCU DANIEL

IORDACHE FLORIN

FRĂŢICĂ ELENA-ALINA

ALEXANDRESCU GEORGE-VALERIU

AIBARAC FLAVIUS-CONSTANTIN

OPREA BIANCA-GINA

NEACŞU-CRISTEA DANIEL

CHIRĂNESCU ION

DUMITRU MIHAI VALENTIN

IONESCU NICU

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Candidați Partidul Noua Românie la Senat

ŞERBAN PETRE-MARIUS

Candidați Partidul Noua Românie la Camera Deputaților

OBLEAGĂ ANDREI-ALEXANDRU

Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la Senat

BRATU SORIN-CONSTANTIN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la Camera Deputaților

GHEORGHE IONUŢ-VALENTIN

BĂCANU OCTAVIANA-ILEANA

Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la Senat

MIRCU CIPRIAN-ALIN

Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la Camera Deputaților

VELE CLAUDIU-EDUARD

GRIGORE IONELA-ALINA

GHILENCEA FABIAN-MIHAI

TEODORESCU ALIN-VASILE

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la Senat

HORNEŢ IULIEAN

UŢĂ ION

LALU MAGDALENA-SILVIA

PARASCHIV VIRGIL

SIMA MAGDALENA-RODICA

RĂDULESCU GHEORGHE-MIHAI

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la Camera Deputaților

CHELARU MIRCIA

MARINESCU CICERONE NICOLAIE

GINGĂRAŞ GEORGIANA-NICOLETA

COŞA ANCA-MIHAELA

MĂTIŢĂ DUMITRU

IANCU THEODOR-ILIE

BADEA GABRIEL-OCTAVIAN

DUCA DANIELA

ANGHEL ION NARCIS

PREDA DUMITRU-RĂZVAN

VELEA MIHAI-DANIEL

IORDACHE GEORGICĂ-VALENTIN

Candidați Partidul Verde Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Argeș la Senat

CĂZĂNOIU MARIN-MARCEL

CAIMAC OLIMPIA-ELENA

BARBU CRISTINEL

PETRE MARIN

NEACŞU MIHAI

Candidați Partidul Verde Argeș la Camera Deputaților

BURETE CORNEL

CHERECHEŞ MARIA

IOAN RADU-GABRIEL

TISANU ALICE-CRISTIANA

BERCARU ALEXANDRU-MARIAN

ODOROAGĂ CLAUDIU-DANIEL

IAGĂRU CLAUDIU

TĂNASIE OCTAVIAN

NAGÎŢ SIMONA

LICĂ DUMITRU-LAURENŢIU

NEDELEA PETRE

ODOROAGĂ IONELA-CORINA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la Senat

RĂDULESCU ALEXANDRU-MIHAI

CHIRIGIU ŞTEFAN

COANDĂ MARIAN

STAN MARIAN

BICĂ MARIANA

DUŢĂ ADRIANA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la Camera Deputaților

GHENCEA PETRE-RAUL

RĂDULESCU ELENA

NICULA ALEXANDRU-MIHAI

NEGRU GEORGIANA-BIANCA

GRIGORE MARIANA-NORELA

CATANĂ GEORGIANA-IONELA

BĂNICĂ ALEXANDRU-GEORGE

RĂCARU DUMITRU-CRISTIAN

DUMITRU ANA-MARIA

CHIRAN ROBERT-CLAUDIU

SFETCU MARIANA

STAN GEORGIANA-IULIA

Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la Senat

NEAGA ADRIAN-CONSTANTIN

NICOLESCU ALINA-CIZETA

JOLTEA MIHAIL

RADU MARIAN-MARIUS

MOGA DANIEL

SORESCU DUMITRU

Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la Camera Deputaților

RĂDULESCU CĂTĂLIN-MARIAN

RIZESCU GHEORGHE

ŞIPOTEANU CRISTIAN

LAZEA RALUCA-ELENA

ANCUŢA CONSTANTIN-DANIEL

MIHAI ALEXANDRU LUCIAN

SANDU FLORIN

BUICAN MARIUS-GABRIEL

MIHAI ELENA

UNGUREANU CONSTANTIN

CANDIDATU MARIAN

Candidați Partidul România Mare Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Argeș la Senat

BUCUR GEORGE-ADRIAN

MEGELEA IONUŢ-LIVIU

NICULA IONEL

RAICA ADRIAN

Candidați Partidul România Mare Argeș la Camera Deputaților

STANA MARIUS-MIHAI

BELIBOU GHEORGHE

PODARIU NICOLAE-IONUŢ

DRĂGAN CRISTINA-DENISA

ŞOMĂNESCU ANDREI-GHEORGHE

STAN TEODOR-GABRIEL

DOROBANŢU MIHAI-PETRU

MIRESCU ANA-MARIA

MIRESCU ANDREI

CĂPĂŢÎNĂ TATIANA

COSTACHE STELIAN

ANDREESCU MARIAN

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la Senat

TRANDAFIRESCU GABRIEL

TĂTARU ANA-MARIA

CIOCĂNĂU TRAIAN

SAV EMILIA

SISU ŞTEFAN-ALEXANDRU

TĂNĂSOIU AUREL

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la Camera Deputaților

LAZĂR ION-CORNEL

ALEXIU NICOLAE-IULIAN

POPESCU CRISTIAN

NIŢĂ MARIAN

IONESCU IONELA

TATIA ION

OPREA ANDREEA-DENISA

HONCEA ANDREEA-LOREDANA

ŞIMON GHEORGHE

STĂNESCU MIRCEA

RETEVOESCU GHEORGHE

MARGHIOLU CONSTANTIN

Candidați Partidul Socialist Român Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Argeș la Senat

BĂLOIU ELENA-MIHAELA

MANDU VASILE

NĂSTASE CONSTANTIN

DRUGĂU VIOREL

Candidați Partidul Socialist Român Argeș la Camera Deputaților

ROTARU GHEORGHE

NĂSTASE IONELA-CRISTINA

CHERU ILIE

POŞTALIU ELIZA-VIORELA

DOBRE CORNEL

BERTA RAMONA-CORINA

BĂLOIU FLORIAN

Candidați Independenți Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Argeș la Camera Deputaților

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