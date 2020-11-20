În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Argeș la Senat
BICA DĂNUŢ
IRIMIA TIBERIU-GABRIEL
POSTELNICESCU MARIUS-DOREL
MARINESCU ION-MĂDĂLIN
MURGULEŢ ELENA-LILIANA
PÎRVA RADU
Candidați PNL Argeș la Camera Deputaților
MIUŢESCU GHEORGHE-ADRIAN
CONSTANTIN DANIEL
DAVID BOGDAN-ANGELIN
STAN ANA
SANDU ADRIAN
ALECSEI GHEORGHE
TOFAN GELU
DUCU MARIAN-CĂTĂLIN
STANCIU ALEXANDRINA
ALEXĂNDRESCU MIHAI-ALEXANDRU
DAMASCHIN ADINA-MIHAELA
PERIANU RADU-VALERIU
Candidați PSD Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Argeș la Senat
PUIU OVIDIU
STOCHECI CRISTINA-MARIANA
ENACHE VALENTIN-VIOREL
MORARU LAURA-MARIA
VĂTĂŞESCU GHIORGHE
BUGHIU ADRIAN-DUMITRU
Candidați PSD Argeș la Camera Deputaților
BUCURA-OPRESCU SIMONA
PAVELESCU NICOLAE
GEORGESCU NICOLAE
MIHALCEA REMUS-GABRIEL
BĂLĂŞOIU AUREL
CĂLINESCU ALIN-MARIAN
MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL
DINICĂ NICOLAE
DUMITRACHE ŞTEFAN
OANCEA BOGDAN
MINCIUNESCU IONUŢ-BOGDAN
NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL
Candidați USR PLUS Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Argeș la Senat
MIRCESCU ION-NARCIS
NEDELCU DARIUS-SEBASTIAN
CREŢU RODICA
STAN FLOREA
GERMAN ALEXANDRU-ADRIAN
CHIŢĂ ION
Candidați USR PLUS Argeș la Camera Deputaților
MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ
CÎRSTEA ADRIAN-ŞTEFAN
MATEESCU EMILIA
MARINA IONUŢ-BOGDĂNEL
COJAN MIHAIL
DRAGOMIRESCU MIHAI
BĂRBULESCU MIHAIL
CHIRIŢĂ VIORICA
ROŞOI ROBERT-FLORIN
PĂTRĂŞCAN REMUS-IONEL
RĂDUCANU GABRIELA
BELU DANIEL-MARIUS
Candidați UDMR Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Argeș la Senat
GRUZ NICULAE-ŞTEFAN
ASZTALOS STEFAN
SZTRANYÁK MELINDA
Candidați UDMR Argeș la Camera Deputaților
ANDACS ZSOLT-LEVENTE
TRAI MARTON
AMBRUS TIMEA
SOOS CSABA-ŞTEFAN
ANTAL ŞTEFAN
JAKAB CSABA-GYÖRGY
Candidați PRO România Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Argeș la Senat
CATANA CLAUDIU-DANIEL
STROESCU NICOLAE-MARIUS
FULGA MARIAN
MARIN MIHAI
ANDREI MARIA-CLAUDIA
GUŢĂ BOGDAN IONUŢ
Candidați PRO România Argeș la Camera Deputaților
IVAN MARIUS-BOGDAN
GRECU DUMITRU
OLARIU GHEORGHE-IONUŢ
FURICA IONEL
TOMA IONEL-GHEORGHE
RĂDULESCU MARIAN
DUMITRU CLAUDIA-MARIANA
IONESCU CONSTANTIN
ALEXE ROBERT-DANIEL
MATEI FLORIAN-CODRUŢ
JANŢĂ IONEL-ADRIAN
VĂLU MIHAI-VLAD
Candidați PMP Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Argeș la Senat
BICHIR FLORIAN
GHERZAN CĂTĂLIN
TUDOR MIHAIL
TEIANU ELSE
BEBU IULIAN
BARBU GEORGE-IONUŢ
Candidați PMP România Argeș la Camera Deputaților
BULF CORNEL-CĂTĂLIN
DIMA EDUARD-ŞTEFAN
PETRESCU DANIEL
IORDACHE FLORIN
FRĂŢICĂ ELENA-ALINA
ALEXANDRESCU GEORGE-VALERIU
AIBARAC FLAVIUS-CONSTANTIN
OPREA BIANCA-GINA
NEACŞU-CRISTEA DANIEL
CHIRĂNESCU ION
DUMITRU MIHAI VALENTIN
IONESCU NICU
Candidați Partidul Noua Românie Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie la Senat
ŞERBAN PETRE-MARIUS
Candidați Partidul Noua Românie la Camera Deputaților
OBLEAGĂ ANDREI-ALEXANDRU
Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la Senat
BRATU SORIN-CONSTANTIN
Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la Camera Deputaților
GHEORGHE IONUŢ-VALENTIN
BĂCANU OCTAVIANA-ILEANA
Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la Senat
MIRCU CIPRIAN-ALIN
Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la Camera Deputaților
VELE CLAUDIU-EDUARD
GRIGORE IONELA-ALINA
GHILENCEA FABIAN-MIHAI
TEODORESCU ALIN-VASILE
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la Senat
HORNEŢ IULIEAN
UŢĂ ION
LALU MAGDALENA-SILVIA
PARASCHIV VIRGIL
SIMA MAGDALENA-RODICA
RĂDULESCU GHEORGHE-MIHAI
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la Camera Deputaților
CHELARU MIRCIA
MARINESCU CICERONE NICOLAIE
GINGĂRAŞ GEORGIANA-NICOLETA
COŞA ANCA-MIHAELA
MĂTIŢĂ DUMITRU
IANCU THEODOR-ILIE
BADEA GABRIEL-OCTAVIAN
DUCA DANIELA
ANGHEL ION NARCIS
PREDA DUMITRU-RĂZVAN
VELEA MIHAI-DANIEL
IORDACHE GEORGICĂ-VALENTIN
Candidați Partidul Verde Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Argeș la Senat
CĂZĂNOIU MARIN-MARCEL
CAIMAC OLIMPIA-ELENA
BARBU CRISTINEL
PETRE MARIN
NEACŞU MIHAI
Candidați Partidul Verde Argeș la Camera Deputaților
BURETE CORNEL
CHERECHEŞ MARIA
IOAN RADU-GABRIEL
TISANU ALICE-CRISTIANA
BERCARU ALEXANDRU-MARIAN
ODOROAGĂ CLAUDIU-DANIEL
IAGĂRU CLAUDIU
TĂNASIE OCTAVIAN
NAGÎŢ SIMONA
LICĂ DUMITRU-LAURENŢIU
NEDELEA PETRE
ODOROAGĂ IONELA-CORINA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la Senat
RĂDULESCU ALEXANDRU-MIHAI
CHIRIGIU ŞTEFAN
COANDĂ MARIAN
STAN MARIAN
BICĂ MARIANA
DUŢĂ ADRIANA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la Camera Deputaților
GHENCEA PETRE-RAUL
RĂDULESCU ELENA
NICULA ALEXANDRU-MIHAI
NEGRU GEORGIANA-BIANCA
GRIGORE MARIANA-NORELA
CATANĂ GEORGIANA-IONELA
BĂNICĂ ALEXANDRU-GEORGE
RĂCARU DUMITRU-CRISTIAN
DUMITRU ANA-MARIA
CHIRAN ROBERT-CLAUDIU
SFETCU MARIANA
STAN GEORGIANA-IULIA
Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la Senat
NEAGA ADRIAN-CONSTANTIN
NICOLESCU ALINA-CIZETA
JOLTEA MIHAIL
RADU MARIAN-MARIUS
MOGA DANIEL
SORESCU DUMITRU
Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la Camera Deputaților
RĂDULESCU CĂTĂLIN-MARIAN
RIZESCU GHEORGHE
ŞIPOTEANU CRISTIAN
LAZEA RALUCA-ELENA
ANCUŢA CONSTANTIN-DANIEL
MIHAI ALEXANDRU LUCIAN
SANDU FLORIN
BUICAN MARIUS-GABRIEL
MIHAI ELENA
UNGUREANU CONSTANTIN
CANDIDATU MARIAN
Candidați Partidul România Mare Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Argeș la Senat
BUCUR GEORGE-ADRIAN
MEGELEA IONUŢ-LIVIU
NICULA IONEL
RAICA ADRIAN
Candidați Partidul România Mare Argeș la Camera Deputaților
STANA MARIUS-MIHAI
BELIBOU GHEORGHE
PODARIU NICOLAE-IONUŢ
DRĂGAN CRISTINA-DENISA
ŞOMĂNESCU ANDREI-GHEORGHE
STAN TEODOR-GABRIEL
DOROBANŢU MIHAI-PETRU
MIRESCU ANA-MARIA
MIRESCU ANDREI
CĂPĂŢÎNĂ TATIANA
COSTACHE STELIAN
ANDREESCU MARIAN
Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la Senat
TRANDAFIRESCU GABRIEL
TĂTARU ANA-MARIA
CIOCĂNĂU TRAIAN
SAV EMILIA
SISU ŞTEFAN-ALEXANDRU
TĂNĂSOIU AUREL
Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la Camera Deputaților
LAZĂR ION-CORNEL
ALEXIU NICOLAE-IULIAN
POPESCU CRISTIAN
NIŢĂ MARIAN
IONESCU IONELA
TATIA ION
OPREA ANDREEA-DENISA
HONCEA ANDREEA-LOREDANA
ŞIMON GHEORGHE
STĂNESCU MIRCEA
RETEVOESCU GHEORGHE
MARGHIOLU CONSTANTIN
Candidați Partidul Socialist Român Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Argeș la Senat
BĂLOIU ELENA-MIHAELA
MANDU VASILE
NĂSTASE CONSTANTIN
DRUGĂU VIOREL
Candidați Partidul Socialist Român Argeș la Camera Deputaților
ROTARU GHEORGHE
NĂSTASE IONELA-CRISTINA
CHERU ILIE
POŞTALIU ELIZA-VIORELA
DOBRE CORNEL
BERTA RAMONA-CORINA
BĂLOIU FLORIAN
Candidați Independenți Argeș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Independenți Argeș la Camera Deputaților
BACIU VIRGIL