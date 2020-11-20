În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Argeș la Senat

BICA DĂNUŢ
IRIMIA TIBERIU-GABRIEL
POSTELNICESCU MARIUS-DOREL
MARINESCU ION-MĂDĂLIN
MURGULEŢ ELENA-LILIANA
PÎRVA RADU

Candidați PNL Argeș la Camera Deputaților

MIUŢESCU GHEORGHE-ADRIAN
CONSTANTIN DANIEL
DAVID BOGDAN-ANGELIN
STAN ANA
SANDU ADRIAN
ALECSEI GHEORGHE
TOFAN GELU
DUCU MARIAN-CĂTĂLIN
STANCIU ALEXANDRINA
ALEXĂNDRESCU MIHAI-ALEXANDRU
DAMASCHIN ADINA-MIHAELA
PERIANU RADU-VALERIU

Candidați PSD Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Argeș la Senat

PUIU OVIDIU
STOCHECI CRISTINA-MARIANA
ENACHE VALENTIN-VIOREL
MORARU LAURA-MARIA
VĂTĂŞESCU GHIORGHE
BUGHIU ADRIAN-DUMITRU

Candidați PSD Argeș la Camera Deputaților

BUCURA-OPRESCU SIMONA
PAVELESCU NICOLAE
GEORGESCU NICOLAE
MIHALCEA REMUS-GABRIEL
BĂLĂŞOIU AUREL
CĂLINESCU ALIN-MARIAN
MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL
DINICĂ NICOLAE
DUMITRACHE ŞTEFAN
OANCEA BOGDAN
MINCIUNESCU IONUŢ-BOGDAN
NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL

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Candidați USR PLUS Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Argeș la Senat

MIRCESCU ION-NARCIS
NEDELCU DARIUS-SEBASTIAN
CREŢU RODICA
STAN FLOREA
GERMAN ALEXANDRU-ADRIAN
CHIŢĂ ION

Candidați USR PLUS Argeș la Camera Deputaților

MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ
CÎRSTEA ADRIAN-ŞTEFAN
MATEESCU EMILIA
MARINA IONUŢ-BOGDĂNEL
COJAN MIHAIL
DRAGOMIRESCU MIHAI
BĂRBULESCU MIHAIL
CHIRIŢĂ VIORICA
ROŞOI ROBERT-FLORIN
PĂTRĂŞCAN REMUS-IONEL
RĂDUCANU GABRIELA
BELU DANIEL-MARIUS

Candidați UDMR Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Argeș la Senat

GRUZ NICULAE-ŞTEFAN
ASZTALOS STEFAN
SZTRANYÁK MELINDA

Candidați UDMR Argeș la Camera Deputaților

ANDACS ZSOLT-LEVENTE
TRAI MARTON
AMBRUS TIMEA
SOOS CSABA-ŞTEFAN
ANTAL ŞTEFAN
JAKAB CSABA-GYÖRGY

Candidați PRO România Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Argeș la Senat

CATANA CLAUDIU-DANIEL
STROESCU NICOLAE-MARIUS
FULGA MARIAN
MARIN MIHAI
ANDREI MARIA-CLAUDIA
GUŢĂ BOGDAN IONUŢ

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Candidați PRO România Argeș la Camera Deputaților

IVAN MARIUS-BOGDAN
GRECU DUMITRU
OLARIU GHEORGHE-IONUŢ
FURICA IONEL
TOMA IONEL-GHEORGHE
RĂDULESCU MARIAN
DUMITRU CLAUDIA-MARIANA
IONESCU CONSTANTIN
ALEXE ROBERT-DANIEL
MATEI FLORIAN-CODRUŢ
JANŢĂ IONEL-ADRIAN
VĂLU MIHAI-VLAD

Candidați PMP Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Argeș la Senat

BICHIR FLORIAN
GHERZAN CĂTĂLIN
TUDOR MIHAIL
TEIANU ELSE
BEBU IULIAN
BARBU GEORGE-IONUŢ

Candidați PMP România Argeș la Camera Deputaților

BULF CORNEL-CĂTĂLIN
DIMA EDUARD-ŞTEFAN
PETRESCU DANIEL
IORDACHE FLORIN
FRĂŢICĂ ELENA-ALINA
ALEXANDRESCU GEORGE-VALERIU
AIBARAC FLAVIUS-CONSTANTIN
OPREA BIANCA-GINA
NEACŞU-CRISTEA DANIEL
CHIRĂNESCU ION
DUMITRU MIHAI VALENTIN
IONESCU NICU

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Candidați Partidul Noua Românie Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie la Senat

ŞERBAN PETRE-MARIUS

Candidați Partidul Noua Românie la Camera Deputaților

OBLEAGĂ ANDREI-ALEXANDRU

Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la Senat

BRATU SORIN-CONSTANTIN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Argeș la Camera Deputaților

GHEORGHE IONUŢ-VALENTIN
BĂCANU OCTAVIANA-ILEANA

Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la Senat

MIRCU CIPRIAN-ALIN

Candidați Partidul Națiunea Română Argeș la Camera Deputaților

VELE CLAUDIU-EDUARD
GRIGORE IONELA-ALINA
GHILENCEA FABIAN-MIHAI
TEODORESCU ALIN-VASILE

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la Senat

HORNEŢ IULIEAN
UŢĂ ION
LALU MAGDALENA-SILVIA
PARASCHIV VIRGIL
SIMA MAGDALENA-RODICA
RĂDULESCU GHEORGHE-MIHAI

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Argeș la Camera Deputaților

CHELARU MIRCIA
MARINESCU CICERONE NICOLAIE
GINGĂRAŞ GEORGIANA-NICOLETA
COŞA ANCA-MIHAELA
MĂTIŢĂ DUMITRU
IANCU THEODOR-ILIE
BADEA GABRIEL-OCTAVIAN
DUCA DANIELA
ANGHEL ION NARCIS
PREDA DUMITRU-RĂZVAN
VELEA MIHAI-DANIEL
IORDACHE GEORGICĂ-VALENTIN

Candidați Partidul Verde Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Argeș la Senat

CĂZĂNOIU MARIN-MARCEL
CAIMAC OLIMPIA-ELENA
BARBU CRISTINEL
PETRE MARIN
NEACŞU MIHAI

Candidați Partidul Verde Argeș la Camera Deputaților

BURETE CORNEL
CHERECHEŞ MARIA
IOAN RADU-GABRIEL
TISANU ALICE-CRISTIANA
BERCARU ALEXANDRU-MARIAN
ODOROAGĂ CLAUDIU-DANIEL
IAGĂRU CLAUDIU
TĂNASIE OCTAVIAN
NAGÎŢ SIMONA
LICĂ DUMITRU-LAURENŢIU
NEDELEA PETRE
ODOROAGĂ IONELA-CORINA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la Senat

RĂDULESCU ALEXANDRU-MIHAI
CHIRIGIU ŞTEFAN
COANDĂ MARIAN
STAN MARIAN
BICĂ MARIANA
DUŢĂ ADRIANA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Argeș la Camera Deputaților

GHENCEA PETRE-RAUL
RĂDULESCU ELENA
NICULA ALEXANDRU-MIHAI
NEGRU GEORGIANA-BIANCA
GRIGORE MARIANA-NORELA
CATANĂ GEORGIANA-IONELA
BĂNICĂ ALEXANDRU-GEORGE
RĂCARU DUMITRU-CRISTIAN
DUMITRU ANA-MARIA
CHIRAN ROBERT-CLAUDIU
SFETCU MARIANA
STAN GEORGIANA-IULIA

Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la Senat

NEAGA ADRIAN-CONSTANTIN
NICOLESCU ALINA-CIZETA
JOLTEA MIHAIL
RADU MARIAN-MARIUS
MOGA DANIEL
SORESCU DUMITRU

Candidați Partidul Ecologist Român Argeș la Camera Deputaților

RĂDULESCU CĂTĂLIN-MARIAN
RIZESCU GHEORGHE
ŞIPOTEANU CRISTIAN
LAZEA RALUCA-ELENA
ANCUŢA CONSTANTIN-DANIEL
MIHAI ALEXANDRU LUCIAN
SANDU FLORIN
BUICAN MARIUS-GABRIEL
MIHAI ELENA
UNGUREANU CONSTANTIN
CANDIDATU MARIAN

Candidați Partidul România Mare Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Argeș la Senat

BUCUR GEORGE-ADRIAN
MEGELEA IONUŢ-LIVIU
NICULA IONEL
RAICA ADRIAN

Candidați Partidul România Mare Argeș la Camera Deputaților

STANA MARIUS-MIHAI
BELIBOU GHEORGHE
PODARIU NICOLAE-IONUŢ
DRĂGAN CRISTINA-DENISA
ŞOMĂNESCU ANDREI-GHEORGHE
STAN TEODOR-GABRIEL
DOROBANŢU MIHAI-PETRU
MIRESCU ANA-MARIA
MIRESCU ANDREI
CĂPĂŢÎNĂ TATIANA
COSTACHE STELIAN
ANDREESCU MARIAN

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la Senat

TRANDAFIRESCU GABRIEL
TĂTARU ANA-MARIA
CIOCĂNĂU TRAIAN
SAV EMILIA
SISU ŞTEFAN-ALEXANDRU
TĂNĂSOIU AUREL

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Argeș la Camera Deputaților

LAZĂR ION-CORNEL
ALEXIU NICOLAE-IULIAN
POPESCU CRISTIAN
NIŢĂ MARIAN
IONESCU IONELA
TATIA ION
OPREA ANDREEA-DENISA
HONCEA ANDREEA-LOREDANA
ŞIMON GHEORGHE
STĂNESCU MIRCEA
RETEVOESCU GHEORGHE
MARGHIOLU CONSTANTIN

Candidați Partidul Socialist Român Argeș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Argeș la Senat

BĂLOIU ELENA-MIHAELA
MANDU VASILE
NĂSTASE CONSTANTIN
DRUGĂU VIOREL

Candidați Partidul Socialist Român Argeș la Camera Deputaților

ROTARU GHEORGHE
NĂSTASE IONELA-CRISTINA
CHERU ILIE
POŞTALIU ELIZA-VIORELA
DOBRE CORNEL
BERTA RAMONA-CORINA
BĂLOIU FLORIAN

Candidați Independenți Argeș la alegerile parlamentare 2020

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