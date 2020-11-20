În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Bihor la Senat

CARP GHEORGHE

HATOS ADRIAN

MOŞ PATRICIA-SIMINA-ARINA

GAL CĂLIN-GRAŢIAN

POPA GABRIEL-CĂTĂLIN

BOLOJAN ILIE-GAVRIL

Candidați PNL Bihor la Camera Deputaților

CĂUŞ VASILE-AUREL

KISS JÁNOS

CUPŞA IOAN

CHERECHEŞ FLORICA

BUZLEA CRISTIAN-MARIN

AVRIGEANU IONEL

MĂLAN MIRCEA

BALAJ GHEORGHE-IULIAN

ŞCHIOP ANCUŢA FLORINA

SFERLE MIHAI-FLORIN

MĂRCUŞ IOAN

BIRTA FLORIN-ALIN

Candidați PSD Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Bihor la Senat

BODOG FLORIAN-DOREL

NOVAC-IUHAS ALIN-FLORIN

BABĂU STELA

DUME DOREL-MARCEL

BOIŢ NICOLAE-IOAN

CHEREGI TUDOR-DACIAN

Candidați PSD Bihor la Camera Deputaților

MANG IOAN

CĂTĂNICIU STELUŢA-GUSTICA

PAVEL EMILIAN

COZMA VASILE-FELIX

ROMAN IOAN-SORIN

CHIRILĂ FLORIN-BUJOR

GHERMAN DUMITRU

DEBELKA BOGLÁRKA-LILLA

PUIA RĂZVAN-CĂTĂLIN

BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ

POP RAUL-CRISTIAN

POPA FLORIN-VIOREL

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Candidați USR PLUS Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Bihor la Senat

FLOREA MIHAI-GEORGE

ÁCS ANDREI-ROBERT

DUMITRIU CARMEN-LOREDANA

MÎRZA ADRIANA

FRUNZĂ CIPRIAN-ROMEO

TOGOR GEORGE-CLAUDIU

Candidați USR PLUS Bihor la Camera Deputaților

DEHELEAN SILVIU

LILE ADELA-GEORGETA

SZÖKE ADRIAN

MĂNĂILĂ RADU-DANIEL

DERBAN ADRIAN-TRAIAN

PENU NARCIS-IOAN

BALASKO RĂZVAN-ANDREI

MUNTEANU RĂZVAN-LUIGI

SIME CĂTĂLIN-FLORIN

COITA DORIN-CRISTIAN

BRADEA OCTAVIAN-SEBASTIAN

NEGRUŢ VASILE

Candidați UDMR Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Bihor la Senat

CSEKE ATTILA-ZOLTAN

SZABÓ JÓZSEF

GYŐRGY-CSÁKI JÁNOS

HERMAN FERENC-ATTILA

RITLI LADISLAU

BALOGH ILDIKO-KINGA

Candidați UDMR Bihor la Camera Deputaților

SZABÓ ÖDÖN

BIRÓ ROZÁLIA-IBOLYA

OLTEAN CSONGOR

BORSI IMRE-LORÁNT

MELEG VILMOS-TIBOR

NAGY ÁRPÁD-FERENCZ

KARSAI JÓZSEF-ATTILA

HEGYESSY ZSOLT-ELŐD

DEAK ERIKA-ANDREA

BOROŞ ŞTEFAN

KOVÁCS ADÁM-ATTILA

SZABÓ MIHAI-ROLAND

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Candidați PRO România Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Bihor la Senat

CATARAMĂ VIOREL

MINTAŞ IOAN

ŢIPŢER ZENO-DĂNUŢ

OSVAT GHEORGHE

PÂRV GHEORGHINA-ELVIRA

SCURT GHEORGHE

Candidați PRO România Bihor la Camera Deputaților

POP CLAUDIU ADRIAN

POP EUGEN-DANIEL

FARCAŞ DELIA

BAN DANIEL-FLORIN

HENŢ STELIAN-TRAIAN

POPA SILVIU-VASILE

MATIUŢA-HUNYADI ILONA-ESZTER

IGAŞ DANIEL-COSMIN

LASCA FLORIAN-ADRIAN

CINCAR FLORIAN

PINTIUŢA TIBERIU

FLORE IOANA-LAURA

Candidați PMP Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Bihor la Senat

COSTE RADU-MIRCEA

DELIMAN VIOLETA-LIVIA

IGAŞ-VID IOAN-DORIN

LUCACIU ROMAN

TIVADAR IOAN

BULCĂU PETRU

Candidați PMP România Bihor la Camera Deputaților

VARGA LUCIA-ANA

COCOŞ IOAN

JUDEU VIORINA-MARIA

CHIFOR EUGEN-AUREL

GYULAI MIHAELA-IOANA

TEUŞDEA NICOLAE

LUP SIMONA-NICOLETA

DUME FLORIN

CHIRILA VIOREL

CHIŞ DOREL

NICA FLORIN-DUMITRU

SAVIANU ELENA

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Candidați Partidul Noua Românie la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Bihor la Senat

COZMA CRINA-IOANA

Candidați Partidul Noua Românie Bihor la Camera Deputaților

ROATIŞ GEORGIANA-LIDIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la Senat

POPUŢ FLORICA

CHIŞ MIRCEA-IOAN

SUCIU COSMIN-GEORGE

DRAGOŞ LAVINIU-ALEXANDRU

POCOLA MIRELA-VASILICA

BREB LUCIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la Camera Deputaților

LASCA MIHAI IOAN

GAL IOSIF-OVIDIU

LASCA CRISTIAN-VASILE

VAIDA FLORIN-EMANUEL

TOSESZCHI MIGUÉL-LEON

POPUŢ FLORIAN VIOREL

LUCACIU RAUL-IONUŢ

COSTEA DANIEL-AUREL

VAIDA GEORGIANA-ALINA

NICA NICOLAE-OCTAVIAN

ANDOR MARIUS-CĂLIN

POCOLA IOAN

Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la Senat

GABOR LUCIAN-SAMUEL

MITITELU ANA-MARIA

INDRIEŞ EMILIA-CORNELIA

GHEORGHE IANI

LUNGU ADRIANA

FINTOIU LILIANA

Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la Camera Deputaților

MIRĂUŢ NICOLETA-LILIANA

GHEŢU ANE-MARI

NAGY ZOLTAN-LASZLO

LEZEU DORU

BANCIU VIOREL

INDRIEŞ GHEORGHE

MIHALCEA HERMAN VICTOR SLOBODAN

DUMITRESCU MIHAI

COTRUŢĂ ANDREI-SABIN

COTRUŢĂ SINONA-ANDREEA

NUŢA MIHAI-ALIN

SÂRB IONEL-ADRIAN

Candidați Partidul România Mare Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Bihor la Senat

RUS CĂTĂLIN-GABRIEL

Candidați Partidul România Mare Bihor la Camera Deputaților

DEMETER ALEXANDRU

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la Senat

COTUŢIU TEODOR-TODORIŢĂ

ŢENŢ MIRCEA-VALER-IONEL

FILIP MIHAI

PRECUP ANDREA-MARIANNA

TIRLA IOAN

SORBAN ERZSÉBET

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la Camera Deputaților

GHIURĂU DIANA-GEORGIANA

TITI ZOLTAN

GAL ADRIAN-IOSIF

MICHI DANIEL

FILIP ANAMARIA

PRECUP TRAIAN

BUTA CĂLIN-MIHAI

LUCACIU RADU-ADRIAN

JUNC LAURA-LENUŢA

POP IOAN-CĂLIN

LUP ADRIAN-FLORIN

TAMAS CORNEL-SALUSTIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la Senat

IVAN DANIEL-PETRU

Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la Camera Deputaților

HORJ CRISTIAN

ILE RADU-GABRIEL

MOLCUŢ TEOFIL-MARIUS

POPOVICI DELIA-SIMONA

IVAN RODICA-LIVIA

Candidați Independenți Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Bihor la Camera Deputaților

DUMA VICTOR-SEBASTIAN

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