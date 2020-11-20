În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Bihor la Senat
CARP GHEORGHE
HATOS ADRIAN
MOŞ PATRICIA-SIMINA-ARINA
GAL CĂLIN-GRAŢIAN
POPA GABRIEL-CĂTĂLIN
BOLOJAN ILIE-GAVRIL
Candidați PNL Bihor la Camera Deputaților
CĂUŞ VASILE-AUREL
KISS JÁNOS
CUPŞA IOAN
CHERECHEŞ FLORICA
BUZLEA CRISTIAN-MARIN
AVRIGEANU IONEL
MĂLAN MIRCEA
BALAJ GHEORGHE-IULIAN
ŞCHIOP ANCUŢA FLORINA
SFERLE MIHAI-FLORIN
MĂRCUŞ IOAN
BIRTA FLORIN-ALIN
Candidați PSD Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Bihor la Senat
BODOG FLORIAN-DOREL
NOVAC-IUHAS ALIN-FLORIN
BABĂU STELA
DUME DOREL-MARCEL
BOIŢ NICOLAE-IOAN
CHEREGI TUDOR-DACIAN
Candidați PSD Bihor la Camera Deputaților
MANG IOAN
CĂTĂNICIU STELUŢA-GUSTICA
PAVEL EMILIAN
COZMA VASILE-FELIX
ROMAN IOAN-SORIN
CHIRILĂ FLORIN-BUJOR
GHERMAN DUMITRU
DEBELKA BOGLÁRKA-LILLA
PUIA RĂZVAN-CĂTĂLIN
BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ
POP RAUL-CRISTIAN
POPA FLORIN-VIOREL
Candidați USR PLUS Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Bihor la Senat
FLOREA MIHAI-GEORGE
ÁCS ANDREI-ROBERT
DUMITRIU CARMEN-LOREDANA
MÎRZA ADRIANA
FRUNZĂ CIPRIAN-ROMEO
TOGOR GEORGE-CLAUDIU
Candidați USR PLUS Bihor la Camera Deputaților
DEHELEAN SILVIU
LILE ADELA-GEORGETA
SZÖKE ADRIAN
MĂNĂILĂ RADU-DANIEL
DERBAN ADRIAN-TRAIAN
PENU NARCIS-IOAN
BALASKO RĂZVAN-ANDREI
MUNTEANU RĂZVAN-LUIGI
SIME CĂTĂLIN-FLORIN
COITA DORIN-CRISTIAN
BRADEA OCTAVIAN-SEBASTIAN
NEGRUŢ VASILE
Candidați UDMR Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Bihor la Senat
CSEKE ATTILA-ZOLTAN
SZABÓ JÓZSEF
GYŐRGY-CSÁKI JÁNOS
HERMAN FERENC-ATTILA
RITLI LADISLAU
BALOGH ILDIKO-KINGA
Candidați UDMR Bihor la Camera Deputaților
SZABÓ ÖDÖN
BIRÓ ROZÁLIA-IBOLYA
OLTEAN CSONGOR
BORSI IMRE-LORÁNT
MELEG VILMOS-TIBOR
NAGY ÁRPÁD-FERENCZ
KARSAI JÓZSEF-ATTILA
HEGYESSY ZSOLT-ELŐD
DEAK ERIKA-ANDREA
BOROŞ ŞTEFAN
KOVÁCS ADÁM-ATTILA
SZABÓ MIHAI-ROLAND
Candidați PRO România Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Bihor la Senat
CATARAMĂ VIOREL
MINTAŞ IOAN
ŢIPŢER ZENO-DĂNUŢ
OSVAT GHEORGHE
PÂRV GHEORGHINA-ELVIRA
SCURT GHEORGHE
Candidați PRO România Bihor la Camera Deputaților
POP CLAUDIU ADRIAN
POP EUGEN-DANIEL
FARCAŞ DELIA
BAN DANIEL-FLORIN
HENŢ STELIAN-TRAIAN
POPA SILVIU-VASILE
MATIUŢA-HUNYADI ILONA-ESZTER
IGAŞ DANIEL-COSMIN
LASCA FLORIAN-ADRIAN
CINCAR FLORIAN
PINTIUŢA TIBERIU
FLORE IOANA-LAURA
Candidați PMP Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Bihor la Senat
COSTE RADU-MIRCEA
DELIMAN VIOLETA-LIVIA
IGAŞ-VID IOAN-DORIN
LUCACIU ROMAN
TIVADAR IOAN
BULCĂU PETRU
Candidați PMP România Bihor la Camera Deputaților
VARGA LUCIA-ANA
COCOŞ IOAN
JUDEU VIORINA-MARIA
CHIFOR EUGEN-AUREL
GYULAI MIHAELA-IOANA
TEUŞDEA NICOLAE
LUP SIMONA-NICOLETA
DUME FLORIN
CHIRILA VIOREL
CHIŞ DOREL
NICA FLORIN-DUMITRU
SAVIANU ELENA
Candidați Partidul Noua Românie la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Bihor la Senat
COZMA CRINA-IOANA
Candidați Partidul Noua Românie Bihor la Camera Deputaților
ROATIŞ GEORGIANA-LIDIA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la Senat
POPUŢ FLORICA
CHIŞ MIRCEA-IOAN
SUCIU COSMIN-GEORGE
DRAGOŞ LAVINIU-ALEXANDRU
POCOLA MIRELA-VASILICA
BREB LUCIA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la Camera Deputaților
LASCA MIHAI IOAN
GAL IOSIF-OVIDIU
LASCA CRISTIAN-VASILE
VAIDA FLORIN-EMANUEL
TOSESZCHI MIGUÉL-LEON
POPUŢ FLORIAN VIOREL
LUCACIU RAUL-IONUŢ
COSTEA DANIEL-AUREL
VAIDA GEORGIANA-ALINA
NICA NICOLAE-OCTAVIAN
ANDOR MARIUS-CĂLIN
POCOLA IOAN
Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la Senat
GABOR LUCIAN-SAMUEL
MITITELU ANA-MARIA
INDRIEŞ EMILIA-CORNELIA
GHEORGHE IANI
LUNGU ADRIANA
FINTOIU LILIANA
Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la Camera Deputaților
MIRĂUŢ NICOLETA-LILIANA
GHEŢU ANE-MARI
NAGY ZOLTAN-LASZLO
LEZEU DORU
BANCIU VIOREL
INDRIEŞ GHEORGHE
MIHALCEA HERMAN VICTOR SLOBODAN
DUMITRESCU MIHAI
COTRUŢĂ ANDREI-SABIN
COTRUŢĂ SINONA-ANDREEA
NUŢA MIHAI-ALIN
SÂRB IONEL-ADRIAN
Candidați Partidul România Mare Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Bihor la Senat
RUS CĂTĂLIN-GABRIEL
Candidați Partidul România Mare Bihor la Camera Deputaților
DEMETER ALEXANDRU
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la Senat
COTUŢIU TEODOR-TODORIŢĂ
ŢENŢ MIRCEA-VALER-IONEL
FILIP MIHAI
PRECUP ANDREA-MARIANNA
TIRLA IOAN
SORBAN ERZSÉBET
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la Camera Deputaților
GHIURĂU DIANA-GEORGIANA
TITI ZOLTAN
GAL ADRIAN-IOSIF
MICHI DANIEL
FILIP ANAMARIA
PRECUP TRAIAN
BUTA CĂLIN-MIHAI
LUCACIU RADU-ADRIAN
JUNC LAURA-LENUŢA
POP IOAN-CĂLIN
LUP ADRIAN-FLORIN
TAMAS CORNEL-SALUSTIAN
Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la Senat
IVAN DANIEL-PETRU
Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la Camera Deputaților
HORJ CRISTIAN
ILE RADU-GABRIEL
MOLCUŢ TEOFIL-MARIUS
POPOVICI DELIA-SIMONA
IVAN RODICA-LIVIA
Candidați Independenți Bihor la alegerile parlamentare 2020
Candidați Independenți Bihor la Camera Deputaților
DUMA VICTOR-SEBASTIAN