În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Bihor la Senat

CARP GHEORGHE
HATOS ADRIAN
MOŞ PATRICIA-SIMINA-ARINA
GAL CĂLIN-GRAŢIAN
POPA GABRIEL-CĂTĂLIN
BOLOJAN ILIE-GAVRIL

Candidați PNL Bihor la Camera Deputaților

CĂUŞ VASILE-AUREL
KISS JÁNOS
CUPŞA IOAN
CHERECHEŞ FLORICA
BUZLEA CRISTIAN-MARIN
AVRIGEANU IONEL
MĂLAN MIRCEA
BALAJ GHEORGHE-IULIAN
ŞCHIOP ANCUŢA FLORINA
SFERLE MIHAI-FLORIN
MĂRCUŞ IOAN
BIRTA FLORIN-ALIN

Candidați PSD Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Bihor la Senat

BODOG FLORIAN-DOREL
NOVAC-IUHAS ALIN-FLORIN
BABĂU STELA
DUME DOREL-MARCEL
BOIŢ NICOLAE-IOAN
CHEREGI TUDOR-DACIAN

Candidați PSD Bihor la Camera Deputaților

MANG IOAN
CĂTĂNICIU STELUŢA-GUSTICA
PAVEL EMILIAN
COZMA VASILE-FELIX
ROMAN IOAN-SORIN
CHIRILĂ FLORIN-BUJOR
GHERMAN DUMITRU
DEBELKA BOGLÁRKA-LILLA
PUIA RĂZVAN-CĂTĂLIN
BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ
POP RAUL-CRISTIAN
POPA FLORIN-VIOREL

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Candidați USR PLUS Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Bihor la Senat

FLOREA MIHAI-GEORGE
ÁCS ANDREI-ROBERT
DUMITRIU CARMEN-LOREDANA
MÎRZA ADRIANA
FRUNZĂ CIPRIAN-ROMEO
TOGOR GEORGE-CLAUDIU

Candidați USR PLUS Bihor la Camera Deputaților

DEHELEAN SILVIU
LILE ADELA-GEORGETA
SZÖKE ADRIAN
MĂNĂILĂ RADU-DANIEL
DERBAN ADRIAN-TRAIAN
PENU NARCIS-IOAN
BALASKO RĂZVAN-ANDREI
MUNTEANU RĂZVAN-LUIGI
SIME CĂTĂLIN-FLORIN
COITA DORIN-CRISTIAN
BRADEA OCTAVIAN-SEBASTIAN
NEGRUŢ VASILE

Candidați UDMR Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Bihor la Senat

CSEKE ATTILA-ZOLTAN
SZABÓ JÓZSEF
GYŐRGY-CSÁKI JÁNOS
HERMAN FERENC-ATTILA
RITLI LADISLAU
BALOGH ILDIKO-KINGA

Candidați UDMR Bihor la Camera Deputaților

SZABÓ ÖDÖN
BIRÓ ROZÁLIA-IBOLYA
OLTEAN CSONGOR
BORSI IMRE-LORÁNT
MELEG VILMOS-TIBOR
NAGY ÁRPÁD-FERENCZ
KARSAI JÓZSEF-ATTILA
HEGYESSY ZSOLT-ELŐD
DEAK ERIKA-ANDREA
BOROŞ ŞTEFAN
KOVÁCS ADÁM-ATTILA
SZABÓ MIHAI-ROLAND

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Candidați PRO România Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Bihor la Senat

CATARAMĂ VIOREL
MINTAŞ IOAN
ŢIPŢER ZENO-DĂNUŢ
OSVAT GHEORGHE
PÂRV GHEORGHINA-ELVIRA
SCURT GHEORGHE

Candidați PRO România Bihor la Camera Deputaților

POP CLAUDIU ADRIAN
POP EUGEN-DANIEL
FARCAŞ DELIA
BAN DANIEL-FLORIN
HENŢ STELIAN-TRAIAN
POPA SILVIU-VASILE
MATIUŢA-HUNYADI ILONA-ESZTER
IGAŞ DANIEL-COSMIN
LASCA FLORIAN-ADRIAN
CINCAR FLORIAN
PINTIUŢA TIBERIU
FLORE IOANA-LAURA

Candidați PMP Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Bihor la Senat

COSTE RADU-MIRCEA
DELIMAN VIOLETA-LIVIA
IGAŞ-VID IOAN-DORIN
LUCACIU ROMAN
TIVADAR IOAN
BULCĂU PETRU

Candidați PMP România Bihor la Camera Deputaților

VARGA LUCIA-ANA
COCOŞ IOAN
JUDEU VIORINA-MARIA
CHIFOR EUGEN-AUREL
GYULAI MIHAELA-IOANA
TEUŞDEA NICOLAE
LUP SIMONA-NICOLETA
DUME FLORIN
CHIRILA VIOREL
CHIŞ DOREL
NICA FLORIN-DUMITRU
SAVIANU ELENA

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Candidați Partidul Noua Românie la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Bihor la Senat

COZMA CRINA-IOANA

Candidați Partidul Noua Românie Bihor la Camera Deputaților

ROATIŞ GEORGIANA-LIDIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la Senat

POPUŢ FLORICA
CHIŞ MIRCEA-IOAN
SUCIU COSMIN-GEORGE
DRAGOŞ LAVINIU-ALEXANDRU
POCOLA MIRELA-VASILICA
BREB LUCIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bihor la Camera Deputaților

LASCA MIHAI IOAN
GAL IOSIF-OVIDIU
LASCA CRISTIAN-VASILE
VAIDA FLORIN-EMANUEL
TOSESZCHI MIGUÉL-LEON
POPUŢ FLORIAN VIOREL
LUCACIU RAUL-IONUŢ
COSTEA DANIEL-AUREL
VAIDA GEORGIANA-ALINA
NICA NICOLAE-OCTAVIAN
ANDOR MARIUS-CĂLIN
POCOLA IOAN

Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la Senat

GABOR LUCIAN-SAMUEL
MITITELU ANA-MARIA
INDRIEŞ EMILIA-CORNELIA
GHEORGHE IANI
LUNGU ADRIANA
FINTOIU LILIANA

Candidați Partidul Ecologist Român Bihor la Camera Deputaților

MIRĂUŢ NICOLETA-LILIANA
GHEŢU ANE-MARI
NAGY ZOLTAN-LASZLO
LEZEU DORU
BANCIU VIOREL
INDRIEŞ GHEORGHE
MIHALCEA HERMAN VICTOR SLOBODAN
DUMITRESCU MIHAI
COTRUŢĂ ANDREI-SABIN
COTRUŢĂ SINONA-ANDREEA
NUŢA MIHAI-ALIN
SÂRB IONEL-ADRIAN

Candidați Partidul România Mare Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Bihor la Senat

RUS CĂTĂLIN-GABRIEL

Candidați Partidul România Mare Bihor la Camera Deputaților

DEMETER ALEXANDRU

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la Senat

COTUŢIU TEODOR-TODORIŢĂ
ŢENŢ MIRCEA-VALER-IONEL
FILIP MIHAI
PRECUP ANDREA-MARIANNA
TIRLA IOAN
SORBAN ERZSÉBET

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bihor la Camera Deputaților

GHIURĂU DIANA-GEORGIANA
TITI ZOLTAN
GAL ADRIAN-IOSIF
MICHI DANIEL
FILIP ANAMARIA
PRECUP TRAIAN
BUTA CĂLIN-MIHAI
LUCACIU RADU-ADRIAN
JUNC LAURA-LENUŢA
POP IOAN-CĂLIN
LUP ADRIAN-FLORIN
TAMAS CORNEL-SALUSTIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la Senat

IVAN DANIEL-PETRU

Candidați Alianța Renașterea Națională Bihor la Camera Deputaților

HORJ CRISTIAN
ILE RADU-GABRIEL
MOLCUŢ TEOFIL-MARIUS
POPOVICI DELIA-SIMONA
IVAN RODICA-LIVIA

Candidați Independenți Bihor la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Bihor la Camera Deputaților

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