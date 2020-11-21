În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Brăila la Senat

BUCĂLĂU ALEXANDRU
BAŞNO ALEXANDRU-VLĂDUŢ
BRĂCACIU RADIAN
TUDOR LUCICA

Candidați PNL Brăila la Camera Deputaților

POPA ALEXANDRU
VARGA VASILE
IONIŢĂ ANTONETA
LUNTRARU MARILENA-EMILIA
CADÎR DANIELA
ALEXANDRU IONEL
DROGEANU ALEXANDRU

Candidați PSD Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Brăila la Senat

ROTARU ION
CIOCAN DOINIŢA
EPUREANU IONEL
GOANŢĂ ADRIAN-MIHAI

Candidați PSD Brăila la Camera Deputaților

MIRCEA FLORIN
NIŢĂ NICU
PALADI GEORGE-ADRIAN
CARANICA GEORGE-MARIUS
BADIU VIRGINIA-LOREDANA
VĂRZARU DAN ANDREI
VOINEAG CRISTIANA

Candidați USR PLUS Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Brăila la Senat

CIOCAN NICUŞOR
STAN CRISTIAN-IONUŢ
PUIA RODICA
PÎRLOG NICUŞOR

Candidați USR PLUS Brăila la Camera Deputaților

STANCU IONUŢ-CĂTĂLIN
ISVORANU MIHAI-CRISTIAN
HENNING SILVIA-CLAUDIA
STOICA GABRIEL
IRIMIA NICOLAE
BÎZU ŞTEFĂNEL-RĂZVAN
ION GABRIEL-SABIN

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Candidați UDMR Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Brăila la Senat

SEER IULIU
BUTKA GERGELY-NORBERT
KERESKÉNYI NOÉMI-ÉVA
TASNADI ŞTEFAN

Candidați UDMR Brăila la Camera Deputaților

MUREŞAN ŞTEFAN
VERES NORBERT-ANDREI
NAGY-TOTH MARK-IOZSEF
RAKOSI RÉKA-RENÁTA
MAIER NÁNDOR
ŐRI-PÁKAI FRANCISCA
GNÁNDT ZOLTÁN

Candidați PRO România Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Brăila la Senat

PETREA DORIN-SILVIU
DUDĂU EUGENIA
BADIU MIHĂIŢĂ
GOLEA FLORENTINA

Candidați PRO România Brăila la Camera Deputaților

LAUFER HARRY-ILAN
RĂZMERIŢĂ IONUŢ-COSMIN
UNTARU GHEORGHE
PÎCLEANU CRISTIAN
VLAD DANIEL
DRAGU FLORIN
MIHAI CARMEN-MARIANA

Candidați PMP Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Brăila la Senat

IORGA DORULEŢ
SARAFOLEAN COMAN
TOMA-BROASCĂ VIRGINIA-GEANINA
ŞERBAN GEORGICĂ

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Candidați PMP România Brăila la Camera Deputaților

BOTEA VIOREL
RĂDULESCU DANIELA-ELENA
MARINIUC DANIELA
GÎSCĂ TUDOREL
STĂNCESCU VIRGINIA
DUDULEA MIRCEA-LUCIAN
MIHALACHE MIHAELA-VERONICA

Candidați Alianța Renașterea Națională Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Brăila la Senat

BĂCANU-GĂLIE DIANA-GABRIELA
CIORNEA FLORENTINA
CRĂCIUN LAVINIUS-IOAN
NACU MARIA

Candidați Alianța Renașterea Națională la Camera Deputaților

GRIGORE CRISTIAN
BĂCANU-GĂLIE NICU
SIMION IONEL
CORA FLORENTINA-MĂDĂLINA
SCRIPCARU ELENA-CORNELIA
NICHIFOR SORIN
BULGARU MARICEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Brăila la Senat

HANGAN ANDREI
MUNTEANU NICOLAE
FERESCU MIHAELA-LUCIA
TOADER SĂNDICA

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Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Brăila la Camera Deputaților

CIUBUC CIPRIAN
ILIUŢĂ MIRUNA-ELENA
TĂTĂRUŞ IONEL
CONSTANTIN ADRIAN
VASILACHE ALEXANDRU
STROE GHEORGHE
MIDOI ION-DORIN

Candidați Partidul Verde Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Brăila la Senat

BOTEA PETRE-BOGDAN
TEODORESCU EMIL
GAVRILĂ RĂDIŢA
TIMOFTE SEVASTIAN-AUGUSTIN

Candidați Partidul Verde Brăila la Camera Deputaților

LUPU GHEORGHE
AGAPIE SILVIANA
CODRESCU MARILENA
POTECĂ TEODOR
CAPBUN GHEORGHIŢĂ
BORDEA LUCIAN
RĂDULESCU VALERIU

Candidați Partidul Ecologist Român Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Brăila la Senat

RITZINGER ADRIAN BERNHARD
MANEA AUREL-MIHĂIŢĂ
ANDRONE NECULAE
RUS GABRIELA-LILIANA

Candidați Partidul Ecologist Român Brăila la Camera Deputaților

COMŞA GHEORGHE
GHEŢU CONSTANTIN
NEDELCU STELUŢA-GEORGETA
CĂLIN AUREL
BERDEI FLORICA
SAMARAS ARGENTINA-LILIANA
DOXAN LUCIAN

Candidați Partidul Forța Națională Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Forța Națională Brăila la Senat

BREZAN ALINA
ROŞCA VENORIS-DAN

Candidați Partidul Forța Națională Brăila la Camera Deputaților

ION CARMEN
VÎNTU MIRCEA
MUŞAT COSMIN
DOBRIN GEORGIANA-MIHAELA
BÎRLIGEA FLOAREA

Candidați Partidul România Mare Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Brăila la Senat

STAN DOINA DIANA
PRICOP LENUŢA
DRĂGAN MIHAI-COMAN
ARDELEANU ALEXANDRU

Candidați Partidul România Mare Brăila la Camera Deputaților

RUSU DARIA-ALEXANDRA
OŢELEA FĂNEL
TUDOSE AURELIAN
SACALIUC IULIA
GHEORGHE ANA-MARIA
POPA ALEXANDRA-CRISTINA
HURMUZACHE AUREL

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brăila la Senat

PĂUN DAN
COMĂNESCU ANIŞOARA
LEAHU DUMITREL
BAICU ION

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brăila la Camera Deputaților

DRAGOMIR MIHAI
NEGOIŢĂ STĂNICĂ
DOBRE NICOLAE-AURELIAN
MAIER FLORIAN
NEGOIŢĂ MIRELA
HUMENUC OCTAVIAN
ZAHEU AURELIAN

Candidați Partidul Socialist Român Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Brăila la Senat

GHEORGHIU PAULA
STANCU TUDORA-AURELIA
BACIU CONSTANTIN
TOMULESCU MARIAN

Candidați Partidul Socialist Român Brăila la Camera Deputaților

FĂTU NECULAI
GUGIU-FĂTU CONSTANTIN
TOMULESCU IULIAN
TĂNASE ION
COMAN TOMA
LEONTE LILI
BACIU GEORGETA

Candidați Independenți Brăila la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Brăila la Camera Deputaților

TABARAC ADRIAN
CALU NECULAI

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