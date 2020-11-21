În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Brăila la Senat
BUCĂLĂU ALEXANDRU
BAŞNO ALEXANDRU-VLĂDUŢ
BRĂCACIU RADIAN
TUDOR LUCICA
Candidați PNL Brăila la Camera Deputaților
POPA ALEXANDRU
VARGA VASILE
IONIŢĂ ANTONETA
LUNTRARU MARILENA-EMILIA
CADÎR DANIELA
ALEXANDRU IONEL
DROGEANU ALEXANDRU
Candidați PSD Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Brăila la Senat
ROTARU ION
CIOCAN DOINIŢA
EPUREANU IONEL
GOANŢĂ ADRIAN-MIHAI
Candidați PSD Brăila la Camera Deputaților
MIRCEA FLORIN
NIŢĂ NICU
PALADI GEORGE-ADRIAN
CARANICA GEORGE-MARIUS
BADIU VIRGINIA-LOREDANA
VĂRZARU DAN ANDREI
VOINEAG CRISTIANA
Candidați USR PLUS Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Brăila la Senat
CIOCAN NICUŞOR
STAN CRISTIAN-IONUŢ
PUIA RODICA
PÎRLOG NICUŞOR
Candidați USR PLUS Brăila la Camera Deputaților
STANCU IONUŢ-CĂTĂLIN
ISVORANU MIHAI-CRISTIAN
HENNING SILVIA-CLAUDIA
STOICA GABRIEL
IRIMIA NICOLAE
BÎZU ŞTEFĂNEL-RĂZVAN
ION GABRIEL-SABIN
Candidați UDMR Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Brăila la Senat
SEER IULIU
BUTKA GERGELY-NORBERT
KERESKÉNYI NOÉMI-ÉVA
TASNADI ŞTEFAN
Candidați UDMR Brăila la Camera Deputaților
MUREŞAN ŞTEFAN
VERES NORBERT-ANDREI
NAGY-TOTH MARK-IOZSEF
RAKOSI RÉKA-RENÁTA
MAIER NÁNDOR
ŐRI-PÁKAI FRANCISCA
GNÁNDT ZOLTÁN
Candidați PRO România Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Brăila la Senat
PETREA DORIN-SILVIU
DUDĂU EUGENIA
BADIU MIHĂIŢĂ
GOLEA FLORENTINA
Candidați PRO România Brăila la Camera Deputaților
LAUFER HARRY-ILAN
RĂZMERIŢĂ IONUŢ-COSMIN
UNTARU GHEORGHE
PÎCLEANU CRISTIAN
VLAD DANIEL
DRAGU FLORIN
MIHAI CARMEN-MARIANA
Candidați PMP Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Brăila la Senat
IORGA DORULEŢ
SARAFOLEAN COMAN
TOMA-BROASCĂ VIRGINIA-GEANINA
ŞERBAN GEORGICĂ
Candidați PMP România Brăila la Camera Deputaților
BOTEA VIOREL
RĂDULESCU DANIELA-ELENA
MARINIUC DANIELA
GÎSCĂ TUDOREL
STĂNCESCU VIRGINIA
DUDULEA MIRCEA-LUCIAN
MIHALACHE MIHAELA-VERONICA
Candidați Alianța Renașterea Națională Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Brăila la Senat
BĂCANU-GĂLIE DIANA-GABRIELA
CIORNEA FLORENTINA
CRĂCIUN LAVINIUS-IOAN
NACU MARIA
Candidați Alianța Renașterea Națională la Camera Deputaților
GRIGORE CRISTIAN
BĂCANU-GĂLIE NICU
SIMION IONEL
CORA FLORENTINA-MĂDĂLINA
SCRIPCARU ELENA-CORNELIA
NICHIFOR SORIN
BULGARU MARICEL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Brăila la Senat
HANGAN ANDREI
MUNTEANU NICOLAE
FERESCU MIHAELA-LUCIA
TOADER SĂNDICA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Brăila la Camera Deputaților
CIUBUC CIPRIAN
ILIUŢĂ MIRUNA-ELENA
TĂTĂRUŞ IONEL
CONSTANTIN ADRIAN
VASILACHE ALEXANDRU
STROE GHEORGHE
MIDOI ION-DORIN
Candidați Partidul Verde Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Brăila la Senat
BOTEA PETRE-BOGDAN
TEODORESCU EMIL
GAVRILĂ RĂDIŢA
TIMOFTE SEVASTIAN-AUGUSTIN
Candidați Partidul Verde Brăila la Camera Deputaților
LUPU GHEORGHE
AGAPIE SILVIANA
CODRESCU MARILENA
POTECĂ TEODOR
CAPBUN GHEORGHIŢĂ
BORDEA LUCIAN
RĂDULESCU VALERIU
Candidați Partidul Ecologist Român Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Brăila la Senat
RITZINGER ADRIAN BERNHARD
MANEA AUREL-MIHĂIŢĂ
ANDRONE NECULAE
RUS GABRIELA-LILIANA
Candidați Partidul Ecologist Român Brăila la Camera Deputaților
COMŞA GHEORGHE
GHEŢU CONSTANTIN
NEDELCU STELUŢA-GEORGETA
CĂLIN AUREL
BERDEI FLORICA
SAMARAS ARGENTINA-LILIANA
DOXAN LUCIAN
Candidați Partidul Forța Națională Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Forța Națională Brăila la Senat
BREZAN ALINA
ROŞCA VENORIS-DAN
Candidați Partidul Forța Națională Brăila la Camera Deputaților
ION CARMEN
VÎNTU MIRCEA
MUŞAT COSMIN
DOBRIN GEORGIANA-MIHAELA
BÎRLIGEA FLOAREA
Candidați Partidul România Mare Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Brăila la Senat
STAN DOINA DIANA
PRICOP LENUŢA
DRĂGAN MIHAI-COMAN
ARDELEANU ALEXANDRU
Candidați Partidul România Mare Brăila la Camera Deputaților
RUSU DARIA-ALEXANDRA
OŢELEA FĂNEL
TUDOSE AURELIAN
SACALIUC IULIA
GHEORGHE ANA-MARIA
POPA ALEXANDRA-CRISTINA
HURMUZACHE AUREL
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brăila la Senat
PĂUN DAN
COMĂNESCU ANIŞOARA
LEAHU DUMITREL
BAICU ION
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brăila la Camera Deputaților
DRAGOMIR MIHAI
NEGOIŢĂ STĂNICĂ
DOBRE NICOLAE-AURELIAN
MAIER FLORIAN
NEGOIŢĂ MIRELA
HUMENUC OCTAVIAN
ZAHEU AURELIAN
Candidați Partidul Socialist Român Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Brăila la Senat
GHEORGHIU PAULA
STANCU TUDORA-AURELIA
BACIU CONSTANTIN
TOMULESCU MARIAN
Candidați Partidul Socialist Român Brăila la Camera Deputaților
FĂTU NECULAI
GUGIU-FĂTU CONSTANTIN
TOMULESCU IULIAN
TĂNASE ION
COMAN TOMA
LEONTE LILI
BACIU GEORGETA
Candidați Independenți Brăila la alegerile parlamentare 2020
Candidați Independenți Brăila la Camera Deputaților
TABARAC ADRIAN
CALU NECULAI