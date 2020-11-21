În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Cluj la Senat
OROS NECHITA-ADRIAN
MOROŞAN MIRCEA
RAŢIU RADU-FLORIN
FORNA MARIA
PUŞCĂ MIRCEA-VALER
SABO MARIUS-CĂLIN
Candidați PNL Cluj la Camera Deputaților
MOISIN RADU-MARIN
SĂRMAŞ IOAN-SABIN
MOLDOVAN SORIN-DAN
BURCIU CRISTINA
CÎMPEAN OVIDIU VASILE
CORAIAN ZOLTAN-CSABA
MARC MARINELA
VAMAN DANIEL
VAIDA OVIDIU
MOLHEM MOHAMMAD-BASHAR
MOGA SEBASTIAN-IACOB
RUSU IONUŢ
STEOPAN FLORIN
Candidați PSD Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Cluj la Senat
DÎNCU VASILE
CIORTEA RĂZVAN-IULIAN
ANASTASE CLAUDIA-GINA
MOCANU MIHAI-GRIGORE
GROZA FLORIN
OPREA LAURENŢIU
Candidați PSD Cluj la Camera Deputaților
ACHIMAŞ-CADARIU PATRICIU-ANDREI
CORDOŞ ALEXANDRU
SĂCARĂ OVIDIU-IOAN
CHIRTEŞ HOREA DORIN
ITU CORNEL
CHIOREAN LAURA-ELENA
GLĂVAN MĂDĂLIN-LAURENŢIU
SĂLĂTIOAN VASILE
MUNCELEAN TEODORA
BĂGĂCEAN MARINEL
GHERMAN MARIA-GABRIELA
LUP DRAGOŞ-TEODOR
Candidați USR PLUS Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Cluj la Senat
BORDEI CRISTIAN
GOŢIU REMUS MIHAI
ELEK LEVENTE
PETRESCU MANUELA-ANDREEA
CRISTIAN VLAD-AUREL
HAROSA ROMANA
Candidați USR PLUS Cluj la Camera Deputaților
MURARIU OANA
BĂLTĂREŢU VIOREL
MOLNAR RADU-IULIAN
CIUBUCĂ LOREDANA-ELENA
RIGMAN CIPRIAN-DORU
CHIRILA RADU IOAN
BOTOROAGĂ CORNEL
TOADERE RAMONA-ALEXANDRA
BUCUR PAUL-SORIN
HÎNDA IOAN-ROMICĂ
POP OANA-OLIMPIA
MARCU IOSIF
VĂDAN MIHAI-ADRIAN
Candidați UDMR Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Cluj la Senat
LÁSZLÓ ATTILA
VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN
CSÉP LEYLLA
PÓKA ANDREI-GHEORGHE
ROTAR IZABELLA-CRISTINA
NAGY ANA MARIA
Candidați UDMR Cluj la Camera Deputaților
CSOMA BOTOND
TALPAS BOTOND
OLÁH EMESE
KOVRIG ANAMARIA-MAGDALENA
BUZÁS-FEKETE MARIA
ZENG IOAN
RÁCZ BÉLA-GERGELY
CSORBA STEFAN
LŐRINCZI ZOLTÁN-LÁSZLÓ
BALLA FRANCISC
KEREKES EMÖKE-IBOLYA
FUGEL EDINA
BODIS VASILE
Candidați PRO România Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Cluj la Senat
MAGDAŞ ADRIAN
GRIGAR TIBERIU
REVNIC VASILE-MARINEL
MUREŞAN IOAN-FLORIN
BOCOŞ PETRUŢA-CRISTINA
POP ANNÁMARIA-ANDREEA
Candidați PRO România Cluj la Camera Deputaților
LĂPUŞAN REMUS-GABRIEL
ŞTEŢCU GABRIEL
MACREA MARIA-FLORICA
IRIMIE VICENŢIU-MIRCEA
SONICA EUSEBIU-DANIEL
CODREAN DAN-CRISTIAN
RUSU ANNA
PLEŞA IULIAN-IONEL
BĂRĂIAN TIBERIU-IOAN
ŞASA DANIEL-COZMIN
MORARIU ADRIAN-DANIEL
NEAMŢ VIOREL-CLAUDIU
IONESCU GEORGIAN-SORIN
Candidați PMP Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Cluj la Senat
MUNTEANU DORINEL-IONEL
VEREŞIU IOAN-ANDREI
MUREŞAN TRAIAN
PĂCURAR VIRGIL
MUREŞAN MARIA
IOZON ANDREI
Candidați PMP România Cluj la Camera Deputaților
FIŢIU AVRAM
MAXIM ANDREI
NAP ADRIAN
RACOLŢA IOAN VASILE
BORBELY FLORIN-CĂLIN
OLARU PAUL CRISTIAN
NACU VIOREL
CHIŞU FLAVIU
POP DANIEL-ADRIAN
BOJAN VIOREL
VANCEA AURELIAN
PISCHIŞ RĂZVAN-DANIEL
RITI ANA-TODOSIA
Candidați Partidul Noua Românie Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Cluj la Senat
VLAD IONUŢ-ANDREI
Candidați Partidul Noua Românie Cluj la Camera Deputaților
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Cluj la Senat
NICULA VALERIU
LUP SMARANDA-NICOLETA
MOLDOVAN TUDOR-DANIEL
NEUMANN FLORIAN-LUDOVIC
VLAD EMILIA-FELICIA
TĂTARU TRAIAN
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Cluj la Camera Deputaților
COLEŞA ILIE-ALIN
ROŞCA-NEACŞU SIMONA-TEODORA
OPRIŞ DANIEL
TODEA ADRIANA
CRIŞAN IOANA-SIMINA
COLEŞA RAMONA
SAUCĂ IOAN
PETACA ALEXANDRU-DAN
POP ROXANA-YASMINA
CRIŞAN STELIAN-IOAN
SABĂU LAVINIA-CRISTINA
CRIŞAN IONEL-DUMITRU
DANCIU DANIEL-FLORIN
Candidați Alianța Renașterea Națională Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Cluj la Senat
POPA CORNEL-MUGUREL
ŞANDRA ILEANA
Candidați Alianța Renașterea Națională Cluj la Camera Deputaților
COZMA-COLCER ALEXANDRA-IULIA
AVRAM DAVID
Candidați Partidul Ecologist Român Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Cluj la Senat
BANDOL MIHAELA-VIVIANA
HANGAN DANA-MARIA
HOSU ŞTEFAN
CÎRSTINA GHEORGHE
MARUSCEAC PETRU
CANTOR LORIN-DUMITRU
Candidați Partidul Ecologist Român Cluj la Camera Deputaților
GHERMAN VASILE-PETRU
ANTAL ANCA-LIVIA
ISPAS IOAN JULIEN
SÎRBU ION
VARGA-ŞTEŢCO ALINA
VUŞCAN IRINA-SONIA
DANCIU DANIEL
TRIPON ALIN-ADRIAN
COSTEA PAUL-SEBASTIAN
GIURGIUMAN CRISTINA-LENUŢA
BĂBAN AUGUSTIN-MIHAI
ANTAL BOGDAN-MIHAI
CHIOREAN OVIDIU
Candidați Alternativa Dreaptă Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alternativa Dreaptă Cluj la Senat
ŞOMLEA VASILE-FLORIN
DUMITRANA DAN
PETRULE SIMONA
CIOTLEUS CLAUDIU-CONSTANTIN
CÂMPEAN FLORIN-CIPRIAN
ŞERBAN NICOLAE
Candidați Alternativa Dreaptă Cluj la Camera Deputaților
MÎRZA ADELA-DORINA
SÂNCRĂIANU IOANA-ADRIANA
MATIEŞ ADRIAN
GÎLGĂU ARIANA-ISABELA
VLAD DANIEL-VALERIUS
MICU EMIL
POP CLAUDIA-NICOLAURIANA
CÎMPEAN CĂTĂLIN-CIPRIAN
ŞERBAN AURELIA
BOB DANIEL-PETRE
PRIPON ELEONORA
MESAROS ŞTEFAN-ANDREI
CÂMPEAN ADRIANA-ALINA
Candidați Partidul România Mare Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Cluj la Senat
BĂRDAŞ MARIUS
DEIAC IOAN-SORIN
RUS IOAN-MARIN
HANDRALUCA MARCEL
ZMOLEA DAN-VASILE
SIMION ANDRADA-LUMINIŢA
Candidați Partidul România Mare Cluj la Camera Deputaților
BRUDAŞCU DAN
BUNEA AUGUSTIN-DINU
BÂŢU NECULAI
MARIN ION
TULAI ALEXANDRU
BENŢEA IOAN
POHUŞ IOAN
SUCIU CORNELIA-DANIELA
POPON LIVIU
MÎNZAT DAN-IOAN
SIMION MIRCEA
PANDREA CLAUDIA
BĂL VASILE
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cluj la Senat
PRISTAVU IOAN
GÎDĂR PETRE
PETERLECEAN ILIE-CRISTIAN
PRIŞCU LAURENŢIU
LENART LAURA-ADELA
HURDUCAŞ IONEL
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cluj la Camera Deputaților
RUSU FLORIN-DRAGOŞ
MOCIAN RAMONA-MIRABELA
TOŞA PAUL-DANIEL
PĂCURAR ALEXANDRU
BÂRDEŞ GHEORGHE-BOGDAN
MUREŞAN LUCIAN
REDNIC IOAN
MOLDOVAN IOAN-DĂNUŢ
MUREŞAN SERGIU-MIHAI
MOLDOVAN CRINA-IOANA
PINTEA GAVRIL-ROMULUS
FĂT ANDREI-VIRGIL
Candidați Partidul Socialist Român Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Cluj la Senat
CONŢ LIVIU
IRIMUŞ TEODOR
NEGRUŢIU-TÂRNOVEAN RAMONA-LOVEINIA
PURCEL DUMITRU
BULARCA SORIN-CODRUŢ
Candidați Partidul Socialist Român Cluj la Camera Deputaților
URS CĂLIN
BLAGA AUREL-VLĂDUŢ
POP MIRCEA
VEREŞ VIRGINIA
PĂCURAR GLIGORE
MARIŞ MIRCEA
STAN PETRU
MUREŞAN LAZAR
MUREŞAN MĂDĂLINA
BACIU IOAN
RUS DAVID
Candidați Independenți Cluj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Independenți Cluj la Camera Deputaților
NAŞ SORIN-VALERIU