În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Constanța la Senat
BOURCEANU SEPTIMIU-SEBASTIAN
NICULESCU GEORGE-SERGIU
DINA DANIELA
MITRA-NIŢĂ MARIANA
BOBE ALEXANDRU
DRUGĂ BOGDAN
SPONOCHE MARIUS ION
Candidați PNL Constanța la Camera Deputaților
HUŢUCĂ BOGDAN-IULIAN
BANIAS MIRCEA-MARIUS
CRUŞOVEANU MARIAN
BOLA BOGDAN-ALEXANDRU
MIHAI SORIN
DRUMEA MIHNEA-CLAUDIU
CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA
SCRIECIU MIHAELA-ANTOANELA
OPREANU DORIN-DUMITRU
DIMANCEA ANDREI-TEODOR
ZAHARIUC CRISTIAN-FLORIN
PAŢĂ CONSTANTIN-DĂNUŢ
NICHITA LUCIAN
BRATU ELENA-CARMEN
Candidați PSD Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Constanța la Senat
STROE FELIX
BRĂILOIU TIT-LIVIU
GEORGESCU GHEORGHE-DANIEL
COJOC MARIOARA
GÂJU MARIANA
MANTA GHEORGHE
IACOBICI GABRIELA
Candidați PSD Constanța la Camera Deputaților
ŢUŢUIANU MARIUS-HORIA
DUMITRACHE ILEANA-CRISTINA
LUNGOCI DUMITRU-LUCIAN
VIŞAN GEORGE-GABRIEL
RĂSĂUTEANU COSTIN-IOAN
TANASĂ NECULAI
VLĂDESCU LUMINIŢA
GHEORGHE VERONICA-ADRIANA
DRAGNEA MARILENA
GĂREA SILVIU-FLORENTIN
ROŞU PANAIT-NICOLAE
OPREA ANAMARIA
MUŞAT MIHALACHE
CHELARU FLORIN
Candidați USR-PLUS Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Constanța la Senat
NEGOI EUGEN-REMUS
ANDREI SORIN
TIMOFTE FLORIN
MOŢIU DOINA-MARIANA
BITOLEANU ŞTEFAN
STERPU VALENTIN
DOBRE MARIUS
Candidați USR-PLUS Constanța la Camera Deputaților
ION STELIAN-CRISTIAN
RIZEA CRISTINA CAMELIA
CARAGHEORGHE DUMITRU
GIMA GEORGE
STOIAN CRISTIAN-FLORIN
JALBĂ VALENTIN
CĂLIN IULIAN
PARIS DUMITRU
FUSTAŞU MIRCEA-FLORIN
BUNGHEZ ALEXANDRU
ABDUREFI SEMIRAN
RIBALCĂ ALEXANDRU-MIHAI
CRUCEANU RALUCA-MORENA
PETRESCU SORIN-IONEL
Candidați UDMR Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Constanța la Senat
KEGYES RITA-ZSUZSÁNNA
KOVÀCS ADALBERT-ISTVÁN
ANTAL DANIELA-VIORICA
ILIAZ SEFCADIN
SZABÓ SZILVESZTER
RAKOSI LAJOS-ATTILA
DEAK ALBERT
Candidați UDMR Constanța la Camera Deputaților
ANTAL ISTVÁN-JÁNOS
POPESCU CORNEL
VÎNTU ANA-MARIA
TRANDAFIR-ORBÁN TIMEA
MIHÁLY GERGŐ
RAVASZ ARNOLD
TEUTSCH TAMÁS
BÁNDI TAMÁS-ZOLTÁN
BODA GERGELY-ZOLTÁN
CSARNÓ ROBERT-ZOLTÁN
SZANTÓ AUREL-OTTÓ
KOZAK RÓBERT
FEHER TIBERIU-BOGDAN
ISTOK RÓBERT
Candidați PRO România Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Constanța la Senat
FILIPESCU RĂZVAN
BĂTĂRIGĂ LOREDANA
CRUCERU VICTOR
IONESCU ALEXANDRU
RIZEA VASILE
LEIŢOIU DELIA
MOCANU CRISTINA-GEORGIANA
Candidați PRO România Constanța la Camera Deputaților
DOBRE MIRCEA-TITUS
TROFIN VALENTIN-OLIVIAN
PEIU LAURENŢIU
BOBE MIHAI-ANDREI
DUMA ADRIANA
BUZOIU FLAVIU
COCOR CONSTANTIN-CODRUŢ
DRĂGAN LEONARD
CĂŞUNEANU MARIAN
POSTOLACHE SERGIU-IONUŢ
GOBEAJĂ LAURENŢIU-ADRIAN
BUTUMAN MIHAELA-MĂDĂLINA
ŞANDRU LUMINIŢA
FLOCA IONUŢ
Candidați PMP Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Constanța la Senat
PALAZ CLAUDIU-IORGA
TURCU DANIEL
JEANU DUMITRU
AGI-MURAT IASEMIN
BURHALĂ ADRIAN
CANTARAGIU SECIL-GIVAN
CHIRIAC ŞTEFAN-CRISTIAN
Candidați PMP România Constanța la Camera Deputaților
BĂSESCU ELENA
ZABARA ALEXANDRU
LUMÎNARE VASILE
DUMITRAŞCU COSTEL-AURELIAN
SENOPOL VIRGIL-CRISTIAN
SER ALINA-ELENA
OSMAN HARUN
COSTEA MARIUS-EMIL
MEDGID MELEC
VLĂDOI ION
STOLI MĂDĂLINA-SIMINA
BRĂTĂŞANU ELENA
ŢUGUREL FLORIN
PAPUC CĂTĂLIN-FLORIN
Candidați Partidul Noua Dreaptă Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Constanța la Senat
RUSU DANIEL
Candidați Partidul Noua Dreaptă Constanța la Camera Deputaților
BOIŢ CIPRIAN-GABRIEL
MURGU ADINA-IULIA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Constanța la Senat
MATEESCU SORIN-CRISTIAN
AELENEI EVDOCHIA
SIMION ROMICĂ
IORGA SORIN
PALASCA IANI
SCURTU NICOLETA
MIHALACHE VASILICĂ
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Constanța la Camera Deputaților
FOCŞA DUMITRU-VIOREL
AELENEI DĂNUŢ
DUMITRACHE DUMITRU
CONSTANTINESCU CARMEN-GABRIELA
GHIŢĂ GABRIEL
DĂDUICĂ CONSTANTIN
TIANU VICTOR
FLOROAEI ANIŞOARA
CORMAN ADRIAN
GIBA LILIANA
UNGUREANU MANUELA
TONU ION-CRISTIAN
BUTĂCEL CIPRIAN
BOLOGA ALEXANDRU-ŞERBAN
Candidați Partidul Verde Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Constanța la Senat
PITU VASILE
DÖRNER MARIAN
SÎRBU FLORENTIN-MARIAN
CONSTANTINESCU VIOREL-GHEORGHE
OLTEANU RADU
AIFTINCĂI MIHAELA
Candidați Partidul Verde Constanța la Camera Deputaților
PAVEL CRISTIAN
COSMA ION
STOIEAN GABRIELA
MATEI VALENTIN
ZVÂRCOLESCU SORIN-BOGDAN
FUDULEA CONSTANTIN
RUSU ALINA-MĂDĂLINA
PETRE IONEL
BELU SORIN-HORAŢIU
VASILESCU CĂTĂLIN
AIFTINCĂI LUCIAN
Candidați Noua Românie Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Noua Românie Constanța la Senat
DUMITRU-IBRAHIM ANDREEA
Candidați Noua Românie Constanța la Camera Deputaților
CONSTANTIN APOSTOL
Candidați Partidul Ecologist Român Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Constanța la Senat
FLOREA NICOLETA
MENABIT OZGHIUN
LISIEVICI-BREZEANU ALEXANDRU-PETRU
MANOLACHE ALEXANDRA-ALINA
MOCANU DAN
NIŢĂ MARIUS-DANIEL
DOBRE IOAN-CLAUDIU
Candidați Partidul Ecologist Român Constanța la Camera Deputaților
MORARU DANIEL-CONSTANTIN
REŞIT FILDIS
BADEA-HAHUI ANDREEA-SMARANDA
MARINESCU TEODOR
ŞLINCU ADRIANA
RĂDULESCU LAURENŢIU
SALOMIA GABRIEL
MARCU RALUCA DANIELA
MĂCIUCĂ NICUŞOR-LAURENŢIU
EMURŞA DILAVER
DOLANA PETRUŢA
POPESCU ADRIAN
ZABORILĂ VASILE
LISANDRU MARIUS-LUCIAN
Candidați Partidul România Mare Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Constanța la Senat
CONDURACHI LEONTIN
MIŢARU GHEORGHE
PELIN-LITKE LAURA-RITA
PEREANU ŞTEFAN
MARIN NICOLAE
LAZĂR CONSTANTIN
PANAIT PAULA-GABRIELA
Candidați Partidul România Mare Constanța la Camera Deputaților
MATRAN FLORIN
IOSIF GHEORGHE
PAVĂL PETRU
MIHĂILESCU JAN
TRANDAFIR MARIAN
COVRIG MARIANA-ELIZA
MOISEIU PETRE
PELIN-LITKE RAUL-FLORIN
BERNAT CĂTĂLINA
FUICA ENRICO
MARTINIUC IOAN
CIOCIA ANAMARIA
CREŢU ION
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Constanța la Senat
ŢIGMEANU FLORENTINA
OLAH ELENA-SILVIA
BISOCEANU ADRIAN
NEGULICI DORINA
TÂRŞOAGĂ RĂZVAN-FLORIN
MOCANU IONEL
BOŞNEAGU SORINA-CLAUDIA
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Constanța la Camera Deputaților
RACOVIŢĂ ALIN-GEORGE
ZAVODA DANIEL-ALEXANDRU
LAZĂR ALIN-CODRUŢ
PETRICĂ THEODOR-CLAUDIU
MORCOV DUMITRU
SAVA MONICA-CRISTINA
NURCIU STEREA
PASCU LILIANA-OCTAVIA
VRÎNCEANU CLAUDIU
CARAMAN ANDREI
DAVID CRISTINA
DOBRE FLORINA
GORGOVAN NECULAE
CERNAT RODICA
Candidați Partidul Socialist Român Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Constanța la Senat
UNGUREANU FLORIN
LEONTE VASILE
PARASCHIV NICOLETA
FERARIU IOAN
TUCAN COSTEL
MUNTEANU DANIEL
Candidați Partidul Socialist Român Constanța la Camera Deputaților
DĂSCĂLEANU RODICA
GUŢĂ ŞTEFANA
DINICU CONSTANTIN
LEAMPĂR MARIŢA
Candidați Independenți Constanța la alegerile parlamentare 2020
Candidați Independenți Constanța la Camera Deputaților
MARTIN CORINA