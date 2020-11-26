În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Ilfov la Senat

PAULIUC NICOLETA

ŞTEFĂNESCU GEORGE-ADRIAN

ANGHEL PETRE

ENE GEORGE

Candidați PNL Ilfov la Camera Deputaților

GHEORGHE ANDREI-DANIEL

TUŢĂ GEORGE-CRISTIAN

SCRIOŞTEANU IONEL

IONIŢĂ DORINA-MARIA

VINTILĂ MARIUS-ŞTEFAN

NICULAE PETRU-TEODOR

DOGARU ION

Candidați PSD Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Ilfov la Senat

MIHAI ALFRED-LAURENŢIU-ANTONIO

IORDACHE VIOREL

BOLINTINEANU GHEORGHE

TUDOR MARIANA

Candidați PSD Ilfov la Camera Deputaților

GHIŢĂ DANIEL-FLORIN

BURGHIU DAVID-ALEXANDRU

COMAN ION-TUDOR

TUDORIE VIOLETA

ŞOVAR VICTOR-CRISTIAN

VĂSII ALEXANDRU-BOGDAN

STANCU ALEXANDRU-GEORGE

Candidați USR-PLUS Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Ilfov la Senat

ANDREI FLORIN

TELEMAN CIPRIAN-SERGIU

CĂRBUNARU GABRIEL

SÂMBOTIN SANDA-LUMINIŢA

Candidați USR-PLUS Ilfov la Camera Deputaților

CAMBERA OANA-ALEXANDRA

GRĂDINARU BOGDAN

PANDELEA ROXANA-MARA

VELTEREAN RĂZVAN-MARIAN

GRIGORE RALUCA-MIHAELA

ION DRAGOŞ

CREŢULESCU SILVIU-IULIAN

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Candidați UDMR Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Ilfov la Senat

KELEMEN SZABOLCS

KOLCSAR GYULA

ENYEDI MIHAI

MESTER IBOLYA

Candidați UDMR Ilfov la Camera Deputaților

IANOSI ZSOLT

JAKÓ MIHÁLY

SZÖCS HUNOR

LUKÁCS OSZKÁR

INCZE LÓRÁND-ISTVÁN

CSISZÉR IZABELLA

VERESS TÜNDE

Candidați Pro România Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Ilfov la Senat

CONSTANTIN ADRIAN-CRISTIAN

MESEŞEANU ŞTEFAN

PETRICĂ ANDREI-IONUŢ

LEFTER ANDREEA

Candidați Pro România Ilfov la Camera Deputaților

RIZOIU ANDREI

ALBANI LAURA-MARIA

TĂNASE SILVIU-IACOB

ONEA ELENA-LIANA

COJOCARU ADRIAN

BOGZOIU CLAUDIU-MARIAN

IORDAN ALEXANDRU

Candidați PMP Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Ilfov la Senat

DUMITRU LIVIU-DOMINIC

ROGOJAN MIHAI-CIPRIAN

MUŞAT NELA-MIRELA

ANDREI NINEL-FLORIN

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Candidați PMP Ilfov la Camera Deputaților

TUDORACHE RIZIA

RĂDULESCU ŞTEFAN

SCÎNTEE VALENTIN

NAE DANIELA

RADU CONSTANTIN-DANIEL

STRÎMBEANU ALEXANDRU

IANCU VALENTINA-MIRABELA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la Senat

HURDUZEU OVIDIU

MIHAI CLAUDIU-MARIAN

TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL

BALKAN OLGA-GABRIELA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la Camera Deputaților

ŞERBAN GIANINA

CREFELEAN BOGDAN

PARASCHIV ANDREI MIRCEA

IONESCU IULIAN- AUREL

LEONTE LAURENŢIU-MARIUS

TRUŞCULETE MARIAN-ALEXANDRU

MUREA BOGDAN-FLORIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la Senat

ŞTEFAN VICTORIA

CHIRU NICOLAE

GEAMĂNU IONUŢ-ADRIAN

RANETE VIORICA

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Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la Camera Deputaților

CERNEA IONUŢ-NINEL

GHERGHINA IOAN

TRĂSCĂU RALUCA-IONELA

RADU NICOLAE

MOISE RĂDUCAN

RĂDUNĂ ANA-MARIA

CONSTANTIN NICULAE

Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la Senat

DUMITRU DIDI

TOADER FLORIN

CODRESCU LENUŢA-FLORENTINA

HAGIMA CĂLIN

Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la Camera Deputaților

BĂDĂNOIU CARMEN-SILVIA

CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN

ŞERBĂNESCU IULIAN

MIRA ALINA-MĂDĂLINA

JULEA NICOLAE

PETRICEAN ANDREEA-FRANCISCA

CRISTESCU ALINA

Candidați Partidul Verde Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Ilfov la Senat

MĂRGĂRINT DOREL-GHEORGHE

NICULAE RUXANDRA-IULIANA

RAICU-RĂCHITAN LAVINIU-GABRIEL

DECU GABRIEL-ADRIAN

Candidați Partidul Verde Ilfov la Camera Deputaților

STRATULAT MARIUS-IONUŢ

FILIP ADRIAN

HURDUC MARIAN

DIMACHE RAMONA

MATEI MARIN

RĂDANŢU IONUŢ-ALEXANDRU

DRĂGUŞIN FLORIN-ADRIAN

Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la Senat

ANDREI NICOLAE

OLTEANU ALEXANDRU

ANDREI TEODOR

MOLDOVEANU MARGARETA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la Camera Deputaților

DRAGOMIR ION

MOLDOVEANU CLAUDIU-LAURENŢIU-CRISTINEL

GRIGORE CLAUDIA-GABRIELA

CANĂ MIHAI

CONSTANTIN VASILE

BADEA CARMEN-FLORENTINA

ANGHEL VIOLETA

Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la Senat

DUMITRAŞCU VALENTIN

Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la Camera Deputaților

IACOB RODICA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la Senat

IONESCU ELENA

NISIPEANU VLĂDUŢU

NISTOR MARIANA

MORAR GABRIELA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la Camera Deputaților

MILITARU-POP HORIA-DRAGOŞ

PURICEL GEORGE-EMIL

IOANA IULIANA-IONICA

IONIŢĂ ALEXANDRA

RĂDOI ADINA LIANA

TOMESCU ILIE

ANDREI STOIAN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la Senat

GRIGORAŞ ANDREI-CRISTINEL

Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la Camera Deputaților

NICA FLORIN-IONEL

Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la Senat

POPESCU GEORGE-LUCIAN

DRĂGAN NATALIA

Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la Camera Deputaților

OANŢĂ ILIE

GOLDHAGEN EMILIA

POP CIPRIAN-DOREL

Candidați independenți în Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați independenți în Ilfov la Camera Deputaților

MATEI SERGIU-LUCIAN

ZMARANDA FLORIN

ZAINEA CORNEL

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