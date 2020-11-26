În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Ilfov la Senat
PAULIUC NICOLETA
ŞTEFĂNESCU GEORGE-ADRIAN
ANGHEL PETRE
ENE GEORGE
Candidați PNL Ilfov la Camera Deputaților
GHEORGHE ANDREI-DANIEL
TUŢĂ GEORGE-CRISTIAN
SCRIOŞTEANU IONEL
IONIŢĂ DORINA-MARIA
VINTILĂ MARIUS-ŞTEFAN
NICULAE PETRU-TEODOR
DOGARU ION
Candidați PSD Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Ilfov la Senat
MIHAI ALFRED-LAURENŢIU-ANTONIO
IORDACHE VIOREL
BOLINTINEANU GHEORGHE
TUDOR MARIANA
Candidați PSD Ilfov la Camera Deputaților
GHIŢĂ DANIEL-FLORIN
BURGHIU DAVID-ALEXANDRU
COMAN ION-TUDOR
TUDORIE VIOLETA
ŞOVAR VICTOR-CRISTIAN
VĂSII ALEXANDRU-BOGDAN
STANCU ALEXANDRU-GEORGE
Candidați USR-PLUS Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Ilfov la Senat
ANDREI FLORIN
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU
CĂRBUNARU GABRIEL
SÂMBOTIN SANDA-LUMINIŢA
Candidați USR-PLUS Ilfov la Camera Deputaților
CAMBERA OANA-ALEXANDRA
GRĂDINARU BOGDAN
PANDELEA ROXANA-MARA
VELTEREAN RĂZVAN-MARIAN
GRIGORE RALUCA-MIHAELA
ION DRAGOŞ
CREŢULESCU SILVIU-IULIAN
Candidați UDMR Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Ilfov la Senat
KELEMEN SZABOLCS
KOLCSAR GYULA
ENYEDI MIHAI
MESTER IBOLYA
Candidați UDMR Ilfov la Camera Deputaților
IANOSI ZSOLT
JAKÓ MIHÁLY
SZÖCS HUNOR
LUKÁCS OSZKÁR
INCZE LÓRÁND-ISTVÁN
CSISZÉR IZABELLA
VERESS TÜNDE
Candidați Pro România Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Ilfov la Senat
CONSTANTIN ADRIAN-CRISTIAN
MESEŞEANU ŞTEFAN
PETRICĂ ANDREI-IONUŢ
LEFTER ANDREEA
Candidați Pro România Ilfov la Camera Deputaților
RIZOIU ANDREI
ALBANI LAURA-MARIA
TĂNASE SILVIU-IACOB
ONEA ELENA-LIANA
COJOCARU ADRIAN
BOGZOIU CLAUDIU-MARIAN
IORDAN ALEXANDRU
Candidați PMP Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Ilfov la Senat
DUMITRU LIVIU-DOMINIC
ROGOJAN MIHAI-CIPRIAN
MUŞAT NELA-MIRELA
ANDREI NINEL-FLORIN
Candidați PMP Ilfov la Camera Deputaților
TUDORACHE RIZIA
RĂDULESCU ŞTEFAN
SCÎNTEE VALENTIN
NAE DANIELA
RADU CONSTANTIN-DANIEL
STRÎMBEANU ALEXANDRU
IANCU VALENTINA-MIRABELA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la Senat
HURDUZEU OVIDIU
MIHAI CLAUDIU-MARIAN
TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL
BALKAN OLGA-GABRIELA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la Camera Deputaților
ŞERBAN GIANINA
CREFELEAN BOGDAN
PARASCHIV ANDREI MIRCEA
IONESCU IULIAN- AUREL
LEONTE LAURENŢIU-MARIUS
TRUŞCULETE MARIAN-ALEXANDRU
MUREA BOGDAN-FLORIAN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la Senat
ŞTEFAN VICTORIA
CHIRU NICOLAE
GEAMĂNU IONUŢ-ADRIAN
RANETE VIORICA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la Camera Deputaților
CERNEA IONUŢ-NINEL
GHERGHINA IOAN
TRĂSCĂU RALUCA-IONELA
RADU NICOLAE
MOISE RĂDUCAN
RĂDUNĂ ANA-MARIA
CONSTANTIN NICULAE
Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la Senat
DUMITRU DIDI
TOADER FLORIN
CODRESCU LENUŢA-FLORENTINA
HAGIMA CĂLIN
Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la Camera Deputaților
BĂDĂNOIU CARMEN-SILVIA
CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN
ŞERBĂNESCU IULIAN
MIRA ALINA-MĂDĂLINA
JULEA NICOLAE
PETRICEAN ANDREEA-FRANCISCA
CRISTESCU ALINA
Candidați Partidul Verde Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Ilfov la Senat
MĂRGĂRINT DOREL-GHEORGHE
NICULAE RUXANDRA-IULIANA
RAICU-RĂCHITAN LAVINIU-GABRIEL
DECU GABRIEL-ADRIAN
Candidați Partidul Verde Ilfov la Camera Deputaților
STRATULAT MARIUS-IONUŢ
FILIP ADRIAN
HURDUC MARIAN
DIMACHE RAMONA
MATEI MARIN
RĂDANŢU IONUŢ-ALEXANDRU
DRĂGUŞIN FLORIN-ADRIAN
Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la Senat
ANDREI NICOLAE
OLTEANU ALEXANDRU
ANDREI TEODOR
MOLDOVEANU MARGARETA
Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la Camera Deputaților
DRAGOMIR ION
MOLDOVEANU CLAUDIU-LAURENŢIU-CRISTINEL
GRIGORE CLAUDIA-GABRIELA
CANĂ MIHAI
CONSTANTIN VASILE
BADEA CARMEN-FLORENTINA
ANGHEL VIOLETA
Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la Senat
DUMITRAŞCU VALENTIN
Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la Camera Deputaților
IACOB RODICA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la Senat
IONESCU ELENA
NISIPEANU VLĂDUŢU
NISTOR MARIANA
MORAR GABRIELA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la Camera Deputaților
MILITARU-POP HORIA-DRAGOŞ
PURICEL GEORGE-EMIL
IOANA IULIANA-IONICA
IONIŢĂ ALEXANDRA
RĂDOI ADINA LIANA
TOMESCU ILIE
ANDREI STOIAN
Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la Senat
GRIGORAŞ ANDREI-CRISTINEL
Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la Camera Deputaților
NICA FLORIN-IONEL
Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la Senat
POPESCU GEORGE-LUCIAN
DRĂGAN NATALIA
Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la Camera Deputaților
OANŢĂ ILIE
GOLDHAGEN EMILIA
POP CIPRIAN-DOREL
Candidați independenți în Ilfov la alegerile parlamentare 2020
Candidați independenți în Ilfov la Camera Deputaților
MATEI SERGIU-LUCIAN
ZMARANDA FLORIN
ZAINEA CORNEL