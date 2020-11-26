În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Ilfov la Senat

PAULIUC NICOLETA
ŞTEFĂNESCU GEORGE-ADRIAN
ANGHEL PETRE
ENE GEORGE

Candidați PNL Ilfov la Camera Deputaților

GHEORGHE ANDREI-DANIEL
TUŢĂ GEORGE-CRISTIAN
SCRIOŞTEANU IONEL
IONIŢĂ DORINA-MARIA
VINTILĂ MARIUS-ŞTEFAN
NICULAE PETRU-TEODOR
DOGARU ION

Candidați PSD Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Ilfov la Senat

MIHAI ALFRED-LAURENŢIU-ANTONIO
IORDACHE VIOREL
BOLINTINEANU GHEORGHE
TUDOR MARIANA

Candidați PSD Ilfov la Camera Deputaților

GHIŢĂ DANIEL-FLORIN
BURGHIU DAVID-ALEXANDRU
COMAN ION-TUDOR
TUDORIE VIOLETA
ŞOVAR VICTOR-CRISTIAN
VĂSII ALEXANDRU-BOGDAN
STANCU ALEXANDRU-GEORGE

Candidați USR-PLUS Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Ilfov la Senat

ANDREI FLORIN
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU
CĂRBUNARU GABRIEL
SÂMBOTIN SANDA-LUMINIŢA

Candidați USR-PLUS Ilfov la Camera Deputaților

CAMBERA OANA-ALEXANDRA
GRĂDINARU BOGDAN
PANDELEA ROXANA-MARA
VELTEREAN RĂZVAN-MARIAN
GRIGORE RALUCA-MIHAELA
ION DRAGOŞ
CREŢULESCU SILVIU-IULIAN

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Candidați UDMR Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Ilfov la Senat

KELEMEN SZABOLCS
KOLCSAR GYULA
ENYEDI MIHAI
MESTER IBOLYA

Candidați UDMR Ilfov la Camera Deputaților

IANOSI ZSOLT
JAKÓ MIHÁLY
SZÖCS HUNOR
LUKÁCS OSZKÁR
INCZE LÓRÁND-ISTVÁN
CSISZÉR IZABELLA
VERESS TÜNDE

Candidați Pro România Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Ilfov la Senat

CONSTANTIN ADRIAN-CRISTIAN
MESEŞEANU ŞTEFAN
PETRICĂ ANDREI-IONUŢ
LEFTER ANDREEA

Candidați Pro România Ilfov la Camera Deputaților

RIZOIU ANDREI
ALBANI LAURA-MARIA
TĂNASE SILVIU-IACOB
ONEA ELENA-LIANA
COJOCARU ADRIAN
BOGZOIU CLAUDIU-MARIAN
IORDAN ALEXANDRU

Candidați PMP Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Ilfov la Senat

DUMITRU LIVIU-DOMINIC
ROGOJAN MIHAI-CIPRIAN
MUŞAT NELA-MIRELA
ANDREI NINEL-FLORIN

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Candidați PMP Ilfov la Camera Deputaților

TUDORACHE RIZIA
RĂDULESCU ŞTEFAN
SCÎNTEE VALENTIN
NAE DANIELA
RADU CONSTANTIN-DANIEL
STRÎMBEANU ALEXANDRU
IANCU VALENTINA-MIRABELA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la Senat

HURDUZEU OVIDIU
MIHAI CLAUDIU-MARIAN
TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL
BALKAN OLGA-GABRIELA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Ilfov la Camera Deputaților

ŞERBAN GIANINA
CREFELEAN BOGDAN
PARASCHIV ANDREI MIRCEA
IONESCU IULIAN- AUREL
LEONTE LAURENŢIU-MARIUS
TRUŞCULETE MARIAN-ALEXANDRU
MUREA BOGDAN-FLORIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la Senat

ŞTEFAN VICTORIA
CHIRU NICOLAE
GEAMĂNU IONUŢ-ADRIAN
RANETE VIORICA

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Candidați Partidul Puterii Umaniste Ilfov la Camera Deputaților

CERNEA IONUŢ-NINEL
GHERGHINA IOAN
TRĂSCĂU RALUCA-IONELA
RADU NICOLAE
MOISE RĂDUCAN
RĂDUNĂ ANA-MARIA
CONSTANTIN NICULAE

Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la Senat

DUMITRU DIDI
TOADER FLORIN
CODRESCU LENUŢA-FLORENTINA
HAGIMA CĂLIN

Candidați Partidul Ecologist Român Ilfov la Camera Deputaților

BĂDĂNOIU CARMEN-SILVIA
CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN
ŞERBĂNESCU IULIAN
MIRA ALINA-MĂDĂLINA
JULEA NICOLAE
PETRICEAN ANDREEA-FRANCISCA
CRISTESCU ALINA

Candidați Partidul Verde Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Ilfov la Senat

MĂRGĂRINT DOREL-GHEORGHE
NICULAE RUXANDRA-IULIANA
RAICU-RĂCHITAN LAVINIU-GABRIEL
DECU GABRIEL-ADRIAN

Candidați Partidul Verde Ilfov la Camera Deputaților

STRATULAT MARIUS-IONUŢ
FILIP ADRIAN
HURDUC MARIAN
DIMACHE RAMONA
MATEI MARIN
RĂDANŢU IONUŢ-ALEXANDRU
DRĂGUŞIN FLORIN-ADRIAN

Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la Senat

ANDREI NICOLAE
OLTEANU ALEXANDRU
ANDREI TEODOR
MOLDOVEANU MARGARETA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Ilfov la Camera Deputaților

DRAGOMIR ION
MOLDOVEANU CLAUDIU-LAURENŢIU-CRISTINEL
GRIGORE CLAUDIA-GABRIELA
CANĂ MIHAI
CONSTANTIN VASILE
BADEA CARMEN-FLORENTINA
ANGHEL VIOLETA

Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la Senat

DUMITRAŞCU VALENTIN

Candidați Partidul Noua Românie Ilfov la Camera Deputaților

IACOB RODICA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la Senat

IONESCU ELENA
NISIPEANU VLĂDUŢU
NISTOR MARIANA
MORAR GABRIELA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Ilfov la Camera Deputaților

MILITARU-POP HORIA-DRAGOŞ
PURICEL GEORGE-EMIL
IOANA IULIANA-IONICA
IONIŢĂ ALEXANDRA
RĂDOI ADINA LIANA
TOMESCU ILIE
ANDREI STOIAN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la Senat

GRIGORAŞ ANDREI-CRISTINEL

Candidați Partidul Noua Dreaptă Ilfov la Camera Deputaților

NICA FLORIN-IONEL

Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la Senat

POPESCU GEORGE-LUCIAN
DRĂGAN NATALIA

Candidați Partidul Socialist Român Ilfov la Camera Deputaților

OANŢĂ ILIE
GOLDHAGEN EMILIA
POP CIPRIAN-DOREL

Candidați independenți în Ilfov la alegerile parlamentare 2020

Candidați independenți în Ilfov la Camera Deputaților

MATEI SERGIU-LUCIAN
ZMARANDA FLORIN
ZAINEA CORNEL

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