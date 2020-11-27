În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Maramureș la Senat

NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ CRISTIAN-AUGUSTIN
TURCSIN IOAN
COSTIN-HENDEA ANCA-MINODORA
LAZĂR DORU-ALEXANDRU
BREZOCZKI VALERIA-MIRELA

Candidați PNL Maramureș la Camera Deputaților

BOTA CĂLIN-IOAN
ALEXE FLORIN-ALEXANDRU
CICEU FELICIAN-GHEORGHE
MIHALI ANIŞOARA-IULIA
ALB VASILE-DORINEL
LEŞE MITRU
MĂTIEŞ IOAN
PETRUŢ VLADIMIR
ŞTEŢCO GABRIEL-BOGDAN

Candidați PSD Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Maramureș la Senat

VLAŞIN SORIN
BOITOR VASILE
IUSCO IRINA-ADRIANA-GABRIELA
MUREŞAN GHEORGHE
MOGA LILIANA-REGHINA

Candidați PSD Maramureș la Camera Deputaților

ZETEA GABRIEL-VALER
ŞIMON GHEORGHE
BUTUZA COSMIN-RĂZVAN
BUTCURE LUCIA
OANEA IOAN
DRAGOŞ NELU-RADU
BĂLAN FLAVIU-BOGDAN
TIMBUŞ MIHAI-CORNEL
MAXIM GABRIEL-FILIP

Candidați USR-PLUS Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Maramureș la Senat

IVAN DAN
BAIAS MĂNDIŢA
NASUI IONEL-CĂTALIN
NAGY-SPILLER ROBERT-FRANCISC
FRUMOS GHEORGHE

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Candidați USR-PLUS Maramureș la Camera Deputaților

CRISTIAN BRIAN
DURUŞ VLAD-EMANUEL
BARBUR FLORIN-GHEORGHE
VULTUR NICOLETA-AURELIA
POP DAN-VASILE
DIPŞE ANDREI-CLAUDIU
MARTA TUDOR-MIHAI
MUREŞAN MARIANA-LAURA
ACIUAN ALEXANDRU-ADRIAN

Candidați UDMR Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Maramureș la Senat

VICSAI IOAN
SARKADI-CSISZAR LEVENTE
HAVRICS CSILLA-IMOLA
SEBŐK ZOLTAN
PINTÉR ZSOLT-ISTVÁN

Candidați UDMR Maramureș la Camera Deputaților

APJOK NORBERT
BÉRES ŞTEFAN-VASILE
HITTER ANNAMARIA
PAP ZSOLT-ISTVAN
ORBAN ISTVAN-DANIEL
BODOR AGOTA
KOSA TIBOR-ATTILA
HOLLO IOSIF
PALL ALBERT

Candidați Pro România Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Maramureș la Senat

NEGRUŢ CORNELIA
ROBU NICUŞOR-LIVIU
VIŞOVAN GHEORGHE
ISAC IOAN
FILIP TĂNASE-ION

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Candidați Pro România Maramureș la Camera Deputaților

MARINCAŞ VIORICA
BARCAN DAN-CRISTIAN
MARINCAŞ IONUŢ-VASILE
IUGA NICOLAE
CUPŞA-MANLUP ANCUŢA-RAFILA
DARABĂ CĂTĂLIN
MEDEŞAN DELIA-LILIANA
TALPOŞ MONICA-MARIA
TIMIŞ ILIE

Candidați PMP Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Maramureș la Senat

MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS
MOLDOVAN GEORGE-DUMITRU
DOBOCAN ROMEO
ŢOFEI SIMION
ILBAN CARMEN

Candidați PMP Maramureș la Camera Deputaților

TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ
CREŢ FLORIN-NICOLAE
VARGA CORNEL
FILIPAŞ LUCIA-DANIELA
FILIPCIUC GABRIEL-PETRU
SLEZINGER BELA
POP ADRIAN-CORNEL
POP BOGDAN-VLAD
POP-PANICI BENIAMIN-CĂLIN

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la Senat

ŞIMAN GHEORGHE
PAPARIGA IULIA
IUGA PETRU
TALOŞ CORNELIU-GHEORGHE
POP GRIGORE

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Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la Camera Deputaților

TIVADAR CORNEL-MARIUS
CIURTE SIMION
BÂLE GAVRIL
CORA ALEXANDRU
MIERLUŢIU MARIETA-ANGELA
IANOVICI VASILE
COPOS VASILE
BRETAN VASILE
POP MIHAI

Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la Senat

ANGHELUŢĂ IOAN-LUCIAN-DUMITRU
MUREŞAN ILEANA
POP ORHIDEEA-MIRABELA-MARIA
LEŞE IOAN
PRUNĂ VIRGIL

Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la Camera Deputaților

BOTA MARIUS-SORIN-OVIDIU
MEDAN ANGELA
POPP VIOREL
TOMOIAGĂ SORIN-ION
IUGA SIMION
ŢULEAN ADAM-ION
BOB ADRIAN-IOAN
DUNCA GHEORGHE
BOGOVIŢ COSMIN-VASILE

Candidați Partidul Verde Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Maramureș la Senat

GHERMAN VASILE
HOBAN TEODOR-AVRAM
LIBOTEAN SIMONA-FLORICA

Candidați Partidul Verde Maramureș la Camera Deputaților

ILYES LORAND
SARCA ŞTEFAN
DANCI SANDA-SORINA
POP DINU-GHEORGHE
TOMOIAGĂ VASILE-DANIEL
BARTHA SZABOLCS-ATILLA
BĂBAN ROLAND

Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la Senat

BIRIŞAN OVIDIU-RĂZVAN
BUD MARILENA-CAROLA
BOLCHIŞ SILVIA-LORENA
BACHMAŢCHI IONA
BERINDAN SEBASTIAN-CĂLIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la Camera Deputaților

GROZA LIVIU-CIPRIAN
COSTENIUC CRISTIAN-OVIDIU
ANIŢAŞ ANDREI-VASILE
POP ZAMFIR
GHINDA GABRIELA-ELEONORA
COSTENIUC ANDREEA
SARMAŞI NISTOR-CĂLIN
CIOBANU MARIAN-BOGDAN
BARANY FRANCISC-GIANI

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la Senat

ŞTEFANCA TOADER
OPRIŞ LAURENŢIU
PALENCSAR TEODORA
POP TEODOR
CÂMPAN DANIEL-IONEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la Camera Deputaților

POP DARIUS
BOTIŞ RADU
CIORNEI DANIEL-CĂTĂLIN
PALENCSAR PAUL-ROBERT
BOZGA DANIEL
INOAN IONICA-DANIEL
TIBIL CORNEL
CHESA DANIEL
TIBIL MARIA-ANIŞOARA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la Senat

VĂSUŢ IOANA-CODRUŢA
MIHORDEA MIRCEA
TOMOIAGĂ TOADER
PETCA IOAN
MATEŞAN CRISTINA-DANIELA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la Camera Deputaților

LIHET NISTOR
POP LOREDANA
FIŢIGĂU MIHAI
POP DUMITRU
MATEŞAN GABRIEL-VIRGIL
PASARE MIRON
HAUŞI GABRIEL-FLORIN
POP MARCELA
COSTINAŞ VIOREL

Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la Senat

TOMOIAGĂ IOAN-VASILE

Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la Camera Deputaților

TOMOIAGĂ VIOREL-BOGDAN

Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la Senat

LUCA ADRIAN

Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la Camera Deputaților

POP ARABELA

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