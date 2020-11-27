În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Maramureș la Senat
NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ CRISTIAN-AUGUSTIN
TURCSIN IOAN
COSTIN-HENDEA ANCA-MINODORA
LAZĂR DORU-ALEXANDRU
BREZOCZKI VALERIA-MIRELA
Candidați PNL Maramureș la Camera Deputaților
BOTA CĂLIN-IOAN
ALEXE FLORIN-ALEXANDRU
CICEU FELICIAN-GHEORGHE
MIHALI ANIŞOARA-IULIA
ALB VASILE-DORINEL
LEŞE MITRU
MĂTIEŞ IOAN
PETRUŢ VLADIMIR
ŞTEŢCO GABRIEL-BOGDAN
Candidați PSD Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Maramureș la Senat
VLAŞIN SORIN
BOITOR VASILE
IUSCO IRINA-ADRIANA-GABRIELA
MUREŞAN GHEORGHE
MOGA LILIANA-REGHINA
Candidați PSD Maramureș la Camera Deputaților
ZETEA GABRIEL-VALER
ŞIMON GHEORGHE
BUTUZA COSMIN-RĂZVAN
BUTCURE LUCIA
OANEA IOAN
DRAGOŞ NELU-RADU
BĂLAN FLAVIU-BOGDAN
TIMBUŞ MIHAI-CORNEL
MAXIM GABRIEL-FILIP
Candidați USR-PLUS Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Maramureș la Senat
IVAN DAN
BAIAS MĂNDIŢA
NASUI IONEL-CĂTALIN
NAGY-SPILLER ROBERT-FRANCISC
FRUMOS GHEORGHE
Candidați USR-PLUS Maramureș la Camera Deputaților
CRISTIAN BRIAN
DURUŞ VLAD-EMANUEL
BARBUR FLORIN-GHEORGHE
VULTUR NICOLETA-AURELIA
POP DAN-VASILE
DIPŞE ANDREI-CLAUDIU
MARTA TUDOR-MIHAI
MUREŞAN MARIANA-LAURA
ACIUAN ALEXANDRU-ADRIAN
Candidați UDMR Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Maramureș la Senat
VICSAI IOAN
SARKADI-CSISZAR LEVENTE
HAVRICS CSILLA-IMOLA
SEBŐK ZOLTAN
PINTÉR ZSOLT-ISTVÁN
Candidați UDMR Maramureș la Camera Deputaților
APJOK NORBERT
BÉRES ŞTEFAN-VASILE
HITTER ANNAMARIA
PAP ZSOLT-ISTVAN
ORBAN ISTVAN-DANIEL
BODOR AGOTA
KOSA TIBOR-ATTILA
HOLLO IOSIF
PALL ALBERT
Candidați Pro România Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Maramureș la Senat
NEGRUŢ CORNELIA
ROBU NICUŞOR-LIVIU
VIŞOVAN GHEORGHE
ISAC IOAN
FILIP TĂNASE-ION
Candidați Pro România Maramureș la Camera Deputaților
MARINCAŞ VIORICA
BARCAN DAN-CRISTIAN
MARINCAŞ IONUŢ-VASILE
IUGA NICOLAE
CUPŞA-MANLUP ANCUŢA-RAFILA
DARABĂ CĂTĂLIN
MEDEŞAN DELIA-LILIANA
TALPOŞ MONICA-MARIA
TIMIŞ ILIE
Candidați PMP Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Maramureș la Senat
MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS
MOLDOVAN GEORGE-DUMITRU
DOBOCAN ROMEO
ŢOFEI SIMION
ILBAN CARMEN
Candidați PMP Maramureș la Camera Deputaților
TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ
CREŢ FLORIN-NICOLAE
VARGA CORNEL
FILIPAŞ LUCIA-DANIELA
FILIPCIUC GABRIEL-PETRU
SLEZINGER BELA
POP ADRIAN-CORNEL
POP BOGDAN-VLAD
POP-PANICI BENIAMIN-CĂLIN
Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la Senat
ŞIMAN GHEORGHE
PAPARIGA IULIA
IUGA PETRU
TALOŞ CORNELIU-GHEORGHE
POP GRIGORE
Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la Camera Deputaților
TIVADAR CORNEL-MARIUS
CIURTE SIMION
BÂLE GAVRIL
CORA ALEXANDRU
MIERLUŢIU MARIETA-ANGELA
IANOVICI VASILE
COPOS VASILE
BRETAN VASILE
POP MIHAI
Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la Senat
ANGHELUŢĂ IOAN-LUCIAN-DUMITRU
MUREŞAN ILEANA
POP ORHIDEEA-MIRABELA-MARIA
LEŞE IOAN
PRUNĂ VIRGIL
Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la Camera Deputaților
BOTA MARIUS-SORIN-OVIDIU
MEDAN ANGELA
POPP VIOREL
TOMOIAGĂ SORIN-ION
IUGA SIMION
ŢULEAN ADAM-ION
BOB ADRIAN-IOAN
DUNCA GHEORGHE
BOGOVIŢ COSMIN-VASILE
Candidați Partidul Verde Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Maramureș la Senat
GHERMAN VASILE
HOBAN TEODOR-AVRAM
LIBOTEAN SIMONA-FLORICA
Candidați Partidul Verde Maramureș la Camera Deputaților
ILYES LORAND
SARCA ŞTEFAN
DANCI SANDA-SORINA
POP DINU-GHEORGHE
TOMOIAGĂ VASILE-DANIEL
BARTHA SZABOLCS-ATILLA
BĂBAN ROLAND
Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la Senat
BIRIŞAN OVIDIU-RĂZVAN
BUD MARILENA-CAROLA
BOLCHIŞ SILVIA-LORENA
BACHMAŢCHI IONA
BERINDAN SEBASTIAN-CĂLIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la Camera Deputaților
GROZA LIVIU-CIPRIAN
COSTENIUC CRISTIAN-OVIDIU
ANIŢAŞ ANDREI-VASILE
POP ZAMFIR
GHINDA GABRIELA-ELEONORA
COSTENIUC ANDREEA
SARMAŞI NISTOR-CĂLIN
CIOBANU MARIAN-BOGDAN
BARANY FRANCISC-GIANI
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la Senat
ŞTEFANCA TOADER
OPRIŞ LAURENŢIU
PALENCSAR TEODORA
POP TEODOR
CÂMPAN DANIEL-IONEL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la Camera Deputaților
POP DARIUS
BOTIŞ RADU
CIORNEI DANIEL-CĂTĂLIN
PALENCSAR PAUL-ROBERT
BOZGA DANIEL
INOAN IONICA-DANIEL
TIBIL CORNEL
CHESA DANIEL
TIBIL MARIA-ANIŞOARA
Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la Senat
VĂSUŢ IOANA-CODRUŢA
MIHORDEA MIRCEA
TOMOIAGĂ TOADER
PETCA IOAN
MATEŞAN CRISTINA-DANIELA
Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la Camera Deputaților
LIHET NISTOR
POP LOREDANA
FIŢIGĂU MIHAI
POP DUMITRU
MATEŞAN GABRIEL-VIRGIL
PASARE MIRON
HAUŞI GABRIEL-FLORIN
POP MARCELA
COSTINAŞ VIOREL
Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la Senat
TOMOIAGĂ IOAN-VASILE
Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la Camera Deputaților
TOMOIAGĂ VIOREL-BOGDAN
Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la Senat
LUCA ADRIAN
Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la Camera Deputaților
POP ARABELA