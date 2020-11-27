În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Maramureș la Senat

NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ CRISTIAN-AUGUSTIN

TURCSIN IOAN

COSTIN-HENDEA ANCA-MINODORA

LAZĂR DORU-ALEXANDRU

BREZOCZKI VALERIA-MIRELA

Candidați PNL Maramureș la Camera Deputaților

BOTA CĂLIN-IOAN

ALEXE FLORIN-ALEXANDRU

CICEU FELICIAN-GHEORGHE

MIHALI ANIŞOARA-IULIA

ALB VASILE-DORINEL

LEŞE MITRU

MĂTIEŞ IOAN

PETRUŢ VLADIMIR

ŞTEŢCO GABRIEL-BOGDAN

Candidați PSD Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Maramureș la Senat

VLAŞIN SORIN

BOITOR VASILE

IUSCO IRINA-ADRIANA-GABRIELA

MUREŞAN GHEORGHE

MOGA LILIANA-REGHINA

Candidați PSD Maramureș la Camera Deputaților

ZETEA GABRIEL-VALER

ŞIMON GHEORGHE

BUTUZA COSMIN-RĂZVAN

BUTCURE LUCIA

OANEA IOAN

DRAGOŞ NELU-RADU

BĂLAN FLAVIU-BOGDAN

TIMBUŞ MIHAI-CORNEL

MAXIM GABRIEL-FILIP

Candidați USR-PLUS Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Maramureș la Senat

IVAN DAN

BAIAS MĂNDIŢA

NASUI IONEL-CĂTALIN

NAGY-SPILLER ROBERT-FRANCISC

FRUMOS GHEORGHE

Recomandări Busola electorală. Află care partid este cel mai aproape de tine din punct de vedere al ideilor pe care le vehiculează

Candidați USR-PLUS Maramureș la Camera Deputaților

CRISTIAN BRIAN

DURUŞ VLAD-EMANUEL

BARBUR FLORIN-GHEORGHE

VULTUR NICOLETA-AURELIA

POP DAN-VASILE

DIPŞE ANDREI-CLAUDIU

MARTA TUDOR-MIHAI

MUREŞAN MARIANA-LAURA

ACIUAN ALEXANDRU-ADRIAN

Candidați UDMR Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Maramureș la Senat

VICSAI IOAN

SARKADI-CSISZAR LEVENTE

HAVRICS CSILLA-IMOLA

SEBŐK ZOLTAN

PINTÉR ZSOLT-ISTVÁN

Candidați UDMR Maramureș la Camera Deputaților

APJOK NORBERT

BÉRES ŞTEFAN-VASILE

HITTER ANNAMARIA

PAP ZSOLT-ISTVAN

ORBAN ISTVAN-DANIEL

BODOR AGOTA

KOSA TIBOR-ATTILA

HOLLO IOSIF

PALL ALBERT

Candidați Pro România Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Maramureș la Senat

NEGRUŢ CORNELIA

ROBU NICUŞOR-LIVIU

VIŞOVAN GHEORGHE

ISAC IOAN

FILIP TĂNASE-ION

Recomandări „Educația e gratuită doar în teorie”, avertizează un expert de la „Salvați copiii„

Candidați Pro România Maramureș la Camera Deputaților

MARINCAŞ VIORICA

BARCAN DAN-CRISTIAN

MARINCAŞ IONUŢ-VASILE

IUGA NICOLAE

CUPŞA-MANLUP ANCUŢA-RAFILA

DARABĂ CĂTĂLIN

MEDEŞAN DELIA-LILIANA

TALPOŞ MONICA-MARIA

TIMIŞ ILIE

Candidați PMP Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Maramureș la Senat

MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS

MOLDOVAN GEORGE-DUMITRU

DOBOCAN ROMEO

ŢOFEI SIMION

ILBAN CARMEN

Candidați PMP Maramureș la Camera Deputaților

TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ

CREŢ FLORIN-NICOLAE

VARGA CORNEL

FILIPAŞ LUCIA-DANIELA

FILIPCIUC GABRIEL-PETRU

SLEZINGER BELA

POP ADRIAN-CORNEL

POP BOGDAN-VLAD

POP-PANICI BENIAMIN-CĂLIN

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la Senat

ŞIMAN GHEORGHE

PAPARIGA IULIA

IUGA PETRU

TALOŞ CORNELIU-GHEORGHE

POP GRIGORE

Recomandări Cum au împărțit Iohannis și Guvernul cele 30 de miliarde de euro din planul de relansare UE

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Maramureș la Camera Deputaților

TIVADAR CORNEL-MARIUS

CIURTE SIMION

BÂLE GAVRIL

CORA ALEXANDRU

MIERLUŢIU MARIETA-ANGELA

IANOVICI VASILE

COPOS VASILE

BRETAN VASILE

POP MIHAI

Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la Senat

ANGHELUŢĂ IOAN-LUCIAN-DUMITRU

MUREŞAN ILEANA

POP ORHIDEEA-MIRABELA-MARIA

LEŞE IOAN

PRUNĂ VIRGIL

Candidați Partidul Ecologist Român Maramureș la Camera Deputaților

BOTA MARIUS-SORIN-OVIDIU

MEDAN ANGELA

POPP VIOREL

TOMOIAGĂ SORIN-ION

IUGA SIMION

ŢULEAN ADAM-ION

BOB ADRIAN-IOAN

DUNCA GHEORGHE

BOGOVIŢ COSMIN-VASILE

Candidați Partidul Verde Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Maramureș la Senat

GHERMAN VASILE

HOBAN TEODOR-AVRAM

LIBOTEAN SIMONA-FLORICA

Candidați Partidul Verde Maramureș la Camera Deputaților

ILYES LORAND

SARCA ŞTEFAN

DANCI SANDA-SORINA

POP DINU-GHEORGHE

TOMOIAGĂ VASILE-DANIEL

BARTHA SZABOLCS-ATILLA

BĂBAN ROLAND

Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la Senat

BIRIŞAN OVIDIU-RĂZVAN

BUD MARILENA-CAROLA

BOLCHIŞ SILVIA-LORENA

BACHMAŢCHI IONA

BERINDAN SEBASTIAN-CĂLIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Maramureș la Camera Deputaților

GROZA LIVIU-CIPRIAN

COSTENIUC CRISTIAN-OVIDIU

ANIŢAŞ ANDREI-VASILE

POP ZAMFIR

GHINDA GABRIELA-ELEONORA

COSTENIUC ANDREEA

SARMAŞI NISTOR-CĂLIN

CIOBANU MARIAN-BOGDAN

BARANY FRANCISC-GIANI

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la Senat

ŞTEFANCA TOADER

OPRIŞ LAURENŢIU

PALENCSAR TEODORA

POP TEODOR

CÂMPAN DANIEL-IONEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Maramureș la Camera Deputaților

POP DARIUS

BOTIŞ RADU

CIORNEI DANIEL-CĂTĂLIN

PALENCSAR PAUL-ROBERT

BOZGA DANIEL

INOAN IONICA-DANIEL

TIBIL CORNEL

CHESA DANIEL

TIBIL MARIA-ANIŞOARA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la Senat

VĂSUŢ IOANA-CODRUŢA

MIHORDEA MIRCEA

TOMOIAGĂ TOADER

PETCA IOAN

MATEŞAN CRISTINA-DANIELA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Maramureș la Camera Deputaților

LIHET NISTOR

POP LOREDANA

FIŢIGĂU MIHAI

POP DUMITRU

MATEŞAN GABRIEL-VIRGIL

PASARE MIRON

HAUŞI GABRIEL-FLORIN

POP MARCELA

COSTINAŞ VIOREL

Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la Senat

TOMOIAGĂ IOAN-VASILE

Candidați Alianța Renașterea Națională Maramureș la Camera Deputaților

TOMOIAGĂ VIOREL-BOGDAN

Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la Senat

LUCA ADRIAN

Candidați Partidul Noua Românie Maramureș la Camera Deputaților

POP ARABELA

PARTENERI - GSP.RO „Maradona nu trebuie căinat, ci condamnat!” » Radu Naum, drastic: „Ce e în neregulă cu lumea care îl plânge ipocrit pe acest 'oț?”

PARTENERI - PLAYTECH Ea este cea mai tânără mamă din România. Povestea terifiantă, la ce orori a fost supusă de tatăl ei

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi

Știrileprotv.ro Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp