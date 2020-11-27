În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Mehedinți la Senat
FIRU STELA
CÎRJAN DANIEL-OLIMPIU
MANŢOG VALERIU-ŞTEFAN
DEGERATU SILVIUS-GOGU
Candidați PNL Mehedinți la Camera Deputaților
POPESCU VIRGIL-DANIEL
MĂRCULESCU DUMITRU
UDRIŞTE IULIU-ALIN
MARCOCI ALEXANDRU
ŞURCĂ DANIELA
ŢIGĂNELE MARIUS-SORIN
Candidați PSD Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Mehedinți la Senat
MAZILU LIVIU-LUCIAN
RÎMNICEANU ROSEMARIE-DELIA
PAŞOLEA EMIL-MIHAI
BUZATU OANA-CONSTANTINA
Candidați PSD Mehedinți la Camera Deputaților
CHIRILĂ VIRGIL ALIN
FOLESCU CORNEL-VASILE
SIBINESCU IONUŢ
COJOCARU NICU-ALEXANDRU
TURBAT ANDRADA-CARMINA
ŞERBAN ANGHEL-IONUŢ
Candidați USR-PLUS Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Mehedinți la Senat
MUICĂ-IVAŞCU NICU-ALIN
AVRAM FLORIAN
URUCU PETRIŞOR-GABRIEL
PĂCURARU ELISABETA-DANIELA
Candidați USR-PLUS Mehedinți la Camera Deputaților
ŞTEFĂNESCU LAURENŢIU-COSTIN
TĂRĂBUŢĂ MARCEL-FLORIN
FLORESCU DANIEL-CONSTANTIN
GHERGHE DANIELA-CRISTINA
SCURTU DORINEL
VOICU MIHAIL-CRISTINEL
Candidați UDMR Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Mehedinți la Senat
KOVÁCS ALEXANDRU
BÉCZI CSILLA
DOMBI ATTILA-JÁNOS
KOVACS TIBERIU
Candidați UDMR Mehedinți la Camera Deputaților
KATONA IBOLYA
BONCIDAI CSABA
VINCZE ALEXANDRU
BŐTI SANDOR-CSABA
DOMBI SZILÁRD-ATTILA
BEREK STEFAN
Candidați Pro România Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Mehedinți la Senat
BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ
ANASTASIU GINA-LAURA
TUDOR PETRICĂ BEBE
TUDOR LINA
Candidați Pro România Mehedinți la Camera Deputaților
LINTE MIHAI VALENTIN
BUZATU BOGDAN-CLAUDIU
NEAG ANDREEA
TUDOR ANA-LUIZA
ILEANA ALIN
ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA
Candidați PMP Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Mehedinți la Senat
GAGEA FLORIN
CIOC LOREDANA-GEORGIANA
STELESCU MARIA-GEORGETA
MOISESCU LOUIS-LUCIAN
Candidați PMP Mehedinți la Camera Deputaților
CUPĂ ION
ZOICAN IRINA-OANA
CUPĂ MARIA-RAMONA
TUFIŞ ION
VATAMANU DAN-CĂTĂLIN
SITARU ALEXANDRU
Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la Senat
TOMOIAGĂ VASILE
VĂDUVA MARIAN
RUSU IULIAN-GEORGE
VĂCĂROIU ANCA
Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la Camera Deputaților
DINCĂ CARMEN
BOGĂCEANU NICOLETA
NECŞOIU ALBERT-RĂZVAN
RĂDUCAN IULIA-CRISTINA
STOIAN CARMEN-MARGARETA
IONIŢĂ OLIVIA-MIHAELA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la Senat
MICLĂU CLAUDIA-EFTALIA
BUNCIANU AURELIA-LILIANA
URTILĂ GHEORGHE
ALEXANDRU NICOLETA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la Camera Deputaților
ALEXANDRU BOGDAN-CEZAR
MICLĂU CONSTANTIN
RÎŞNIŢĂ ANIŞOARA
POP AIDA
NEGRESCU VERGINIA
SPINEANU TEODOR
Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la Senat
BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ
ANASTASIU GINA-LAURA
TUDOR PETRICĂ BEBE
TUDOR LINA
Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la Camera Deputaților
LINTE MIHAI VALENTIN
BUZATU BOGDAN-CLAUDIU
NEAG ANDREEA
TUDOR ANA-LUIZA
ILEANA ALIN
ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA
Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la Senat
BAROGA CARMEN
MITROI DUMITRU
MORARU MARIUS
VĂDUVA AUGUSTIN
Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la Camera Deputaților
MĂNEANU FLORIN-ION
TUDOR PETRONELA-DANIELA
TUDOSOIU LAURENŢIU-DAVID
VIAŞU GINA-ELENA
MATEI ADELA-LIA-CRISTINA
TUDOSOIU TEODORA
Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la Senat
ZAMFIRESCU CARMEN
STANCU CRISTIAN
ZAMFIRESCU GHEORGHE
TURCU DORINA
Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la Camera Deputaților
ANDREI CONSTANTIN-OCTAVIAN
SAMFIRA ION
MOŞNEANU DORINA
ANDREI MARIANA
STANCU IOANA
Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la Senat
BLIDARIU GHEORGHE-ADRIAN
TĂTUCU PETRONELA-DOINA
Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la Camera Deputaților
PESCARU DANIEL
NEAMŢU EUGENIA
TĂTUCU CRISTIAN-EUGEN
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la Senat
NISTOR MARIAN
MLADINOIU CATINCA-TATIANA
VĂTUIU GEORGE
TĂMÎŞI COSTEL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la Camera Deputaților
BLIDARU IULIAN
VĂTĂŞOIU IRINA-COSMINA
DÎRPEŞ PETRE-AURELIAN
RĂŢULESCU DANIEL
SCHINTEIE VASILICĂ
CIOLACU NICHIFOR-FLORIAN
Candidați independenți în Mehedinți la alegerile parlamentare 2020
PESCARU NICUŞOR (Camera Deputaților)