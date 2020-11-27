În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Mehedinți la Senat

FIRU STELA

CÎRJAN DANIEL-OLIMPIU

MANŢOG VALERIU-ŞTEFAN

DEGERATU SILVIUS-GOGU

Candidați PNL Mehedinți la Camera Deputaților

POPESCU VIRGIL-DANIEL

MĂRCULESCU DUMITRU

UDRIŞTE IULIU-ALIN

MARCOCI ALEXANDRU

ŞURCĂ DANIELA

ŢIGĂNELE MARIUS-SORIN

Candidați PSD Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Mehedinți la Senat

MAZILU LIVIU-LUCIAN

RÎMNICEANU ROSEMARIE-DELIA

PAŞOLEA EMIL-MIHAI

BUZATU OANA-CONSTANTINA

Candidați PSD Mehedinți la Camera Deputaților

CHIRILĂ VIRGIL ALIN

FOLESCU CORNEL-VASILE

SIBINESCU IONUŢ

COJOCARU NICU-ALEXANDRU

TURBAT ANDRADA-CARMINA

ŞERBAN ANGHEL-IONUŢ

Candidați USR-PLUS Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Mehedinți la Senat

MUICĂ-IVAŞCU NICU-ALIN

AVRAM FLORIAN

URUCU PETRIŞOR-GABRIEL

PĂCURARU ELISABETA-DANIELA

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Candidați USR-PLUS Mehedinți la Camera Deputaților

ŞTEFĂNESCU LAURENŢIU-COSTIN

TĂRĂBUŢĂ MARCEL-FLORIN

FLORESCU DANIEL-CONSTANTIN

GHERGHE DANIELA-CRISTINA

SCURTU DORINEL

VOICU MIHAIL-CRISTINEL

Candidați UDMR Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Mehedinți la Senat

KOVÁCS ALEXANDRU

BÉCZI CSILLA

DOMBI ATTILA-JÁNOS

KOVACS TIBERIU

Candidați UDMR Mehedinți la Camera Deputaților

KATONA IBOLYA

BONCIDAI CSABA

VINCZE ALEXANDRU

BŐTI SANDOR-CSABA

DOMBI SZILÁRD-ATTILA

BEREK STEFAN

Candidați Pro România Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Mehedinți la Senat

BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ

ANASTASIU GINA-LAURA

TUDOR PETRICĂ BEBE

TUDOR LINA

Candidați Pro România Mehedinți la Camera Deputaților

LINTE MIHAI VALENTIN

BUZATU BOGDAN-CLAUDIU

NEAG ANDREEA

TUDOR ANA-LUIZA

ILEANA ALIN

ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA

Candidați PMP Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Mehedinți la Senat

GAGEA FLORIN

CIOC LOREDANA-GEORGIANA

STELESCU MARIA-GEORGETA

MOISESCU LOUIS-LUCIAN

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Candidați PMP Mehedinți la Camera Deputaților

CUPĂ ION

ZOICAN IRINA-OANA

CUPĂ MARIA-RAMONA

TUFIŞ ION

VATAMANU DAN-CĂTĂLIN

SITARU ALEXANDRU

Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la Senat

TOMOIAGĂ VASILE

VĂDUVA MARIAN

RUSU IULIAN-GEORGE

VĂCĂROIU ANCA

Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la Camera Deputaților

DINCĂ CARMEN

BOGĂCEANU NICOLETA

NECŞOIU ALBERT-RĂZVAN

RĂDUCAN IULIA-CRISTINA

STOIAN CARMEN-MARGARETA

IONIŢĂ OLIVIA-MIHAELA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la Senat

MICLĂU CLAUDIA-EFTALIA

BUNCIANU AURELIA-LILIANA

URTILĂ GHEORGHE

ALEXANDRU NICOLETA

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Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la Camera Deputaților

ALEXANDRU BOGDAN-CEZAR

MICLĂU CONSTANTIN

RÎŞNIŢĂ ANIŞOARA

POP AIDA

NEGRESCU VERGINIA

SPINEANU TEODOR

Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la Senat

BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ

ANASTASIU GINA-LAURA

TUDOR PETRICĂ BEBE

TUDOR LINA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la Camera Deputaților

LINTE MIHAI VALENTIN

BUZATU BOGDAN-CLAUDIU

NEAG ANDREEA

TUDOR ANA-LUIZA

ILEANA ALIN

ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la Senat

BAROGA CARMEN

MITROI DUMITRU

MORARU MARIUS

VĂDUVA AUGUSTIN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la Camera Deputaților

MĂNEANU FLORIN-ION

TUDOR PETRONELA-DANIELA

TUDOSOIU LAURENŢIU-DAVID

VIAŞU GINA-ELENA

MATEI ADELA-LIA-CRISTINA

TUDOSOIU TEODORA

Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la Senat

ZAMFIRESCU CARMEN

STANCU CRISTIAN

ZAMFIRESCU GHEORGHE

TURCU DORINA

Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la Camera Deputaților

ANDREI CONSTANTIN-OCTAVIAN

SAMFIRA ION

MOŞNEANU DORINA

ANDREI MARIANA

STANCU IOANA

Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la Senat

BLIDARIU GHEORGHE-ADRIAN

TĂTUCU PETRONELA-DOINA

Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la Camera Deputaților

PESCARU DANIEL

NEAMŢU EUGENIA

TĂTUCU CRISTIAN-EUGEN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la Senat

NISTOR MARIAN

MLADINOIU CATINCA-TATIANA

VĂTUIU GEORGE

TĂMÎŞI COSTEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la Camera Deputaților

BLIDARU IULIAN

VĂTĂŞOIU IRINA-COSMINA

DÎRPEŞ PETRE-AURELIAN

RĂŢULESCU DANIEL

SCHINTEIE VASILICĂ

CIOLACU NICHIFOR-FLORIAN

Candidați independenți în Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

PESCARU NICUŞOR (Camera Deputaților)

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