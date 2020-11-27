În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Mehedinți la Senat

FIRU STELA
CÎRJAN DANIEL-OLIMPIU
MANŢOG VALERIU-ŞTEFAN
DEGERATU SILVIUS-GOGU

Candidați PNL Mehedinți la Camera Deputaților

POPESCU VIRGIL-DANIEL
MĂRCULESCU DUMITRU
UDRIŞTE IULIU-ALIN
MARCOCI ALEXANDRU
ŞURCĂ DANIELA
ŢIGĂNELE MARIUS-SORIN

Candidați PSD Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Mehedinți la Senat

MAZILU LIVIU-LUCIAN
RÎMNICEANU ROSEMARIE-DELIA
PAŞOLEA EMIL-MIHAI
BUZATU OANA-CONSTANTINA

Candidați PSD Mehedinți la Camera Deputaților

CHIRILĂ VIRGIL ALIN
FOLESCU CORNEL-VASILE
SIBINESCU IONUŢ
COJOCARU NICU-ALEXANDRU
TURBAT ANDRADA-CARMINA
ŞERBAN ANGHEL-IONUŢ

Candidați USR-PLUS Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Mehedinți la Senat

MUICĂ-IVAŞCU NICU-ALIN
AVRAM FLORIAN
URUCU PETRIŞOR-GABRIEL
PĂCURARU ELISABETA-DANIELA

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Candidați USR-PLUS Mehedinți la Camera Deputaților

ŞTEFĂNESCU LAURENŢIU-COSTIN
TĂRĂBUŢĂ MARCEL-FLORIN
FLORESCU DANIEL-CONSTANTIN
GHERGHE DANIELA-CRISTINA
SCURTU DORINEL
VOICU MIHAIL-CRISTINEL

Candidați UDMR Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Mehedinți la Senat

KOVÁCS ALEXANDRU
BÉCZI CSILLA
DOMBI ATTILA-JÁNOS
KOVACS TIBERIU

Candidați UDMR Mehedinți la Camera Deputaților

KATONA IBOLYA
BONCIDAI CSABA
VINCZE ALEXANDRU
BŐTI SANDOR-CSABA
DOMBI SZILÁRD-ATTILA
BEREK STEFAN

Candidați Pro România Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Mehedinți la Senat

BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ
ANASTASIU GINA-LAURA
TUDOR PETRICĂ BEBE
TUDOR LINA

Candidați Pro România Mehedinți la Camera Deputaților

LINTE MIHAI VALENTIN
BUZATU BOGDAN-CLAUDIU
NEAG ANDREEA
TUDOR ANA-LUIZA
ILEANA ALIN
ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA

Candidați PMP Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Mehedinți la Senat

GAGEA FLORIN
CIOC LOREDANA-GEORGIANA
STELESCU MARIA-GEORGETA
MOISESCU LOUIS-LUCIAN

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Candidați PMP Mehedinți la Camera Deputaților

CUPĂ ION
ZOICAN IRINA-OANA
CUPĂ MARIA-RAMONA
TUFIŞ ION
VATAMANU DAN-CĂTĂLIN
SITARU ALEXANDRU

Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la Senat

TOMOIAGĂ VASILE
VĂDUVA MARIAN
RUSU IULIAN-GEORGE
VĂCĂROIU ANCA

Candidați Partidul Ecologist Român Mehedinți la Camera Deputaților

DINCĂ CARMEN
BOGĂCEANU NICOLETA
NECŞOIU ALBERT-RĂZVAN
RĂDUCAN IULIA-CRISTINA
STOIAN CARMEN-MARGARETA
IONIŢĂ OLIVIA-MIHAELA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la Senat

MICLĂU CLAUDIA-EFTALIA
BUNCIANU AURELIA-LILIANA
URTILĂ GHEORGHE
ALEXANDRU NICOLETA

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Candidați Partidul Puterii Umaniste Mehedinți la Camera Deputaților

ALEXANDRU BOGDAN-CEZAR
MICLĂU CONSTANTIN
RÎŞNIŢĂ ANIŞOARA
POP AIDA
NEGRESCU VERGINIA
SPINEANU TEODOR

Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la Senat

BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ
ANASTASIU GINA-LAURA
TUDOR PETRICĂ BEBE
TUDOR LINA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Mehedinți la Camera Deputaților

LINTE MIHAI VALENTIN
BUZATU BOGDAN-CLAUDIU
NEAG ANDREEA
TUDOR ANA-LUIZA
ILEANA ALIN
ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la Senat

BAROGA CARMEN
MITROI DUMITRU
MORARU MARIUS
VĂDUVA AUGUSTIN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mehedinți la Camera Deputaților

MĂNEANU FLORIN-ION
TUDOR PETRONELA-DANIELA
TUDOSOIU LAURENŢIU-DAVID
VIAŞU GINA-ELENA
MATEI ADELA-LIA-CRISTINA
TUDOSOIU TEODORA

Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la Senat

ZAMFIRESCU CARMEN
STANCU CRISTIAN
ZAMFIRESCU GHEORGHE
TURCU DORINA

Candidați Partidul Socialist Român Mehedinți la Camera Deputaților

ANDREI CONSTANTIN-OCTAVIAN
SAMFIRA ION
MOŞNEANU DORINA
ANDREI MARIANA
STANCU IOANA

Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la Senat

BLIDARIU GHEORGHE-ADRIAN
TĂTUCU PETRONELA-DOINA

Candidați Alianța Renașterea Națională Mehedinți la Camera Deputaților

PESCARU DANIEL
NEAMŢU EUGENIA
TĂTUCU CRISTIAN-EUGEN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la Senat

NISTOR MARIAN
MLADINOIU CATINCA-TATIANA
VĂTUIU GEORGE
TĂMÎŞI COSTEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mehedinți la Camera Deputaților

BLIDARU IULIAN
VĂTĂŞOIU IRINA-COSMINA
DÎRPEŞ PETRE-AURELIAN
RĂŢULESCU DANIEL
SCHINTEIE VASILICĂ
CIOLACU NICHIFOR-FLORIAN

Candidați independenți în Mehedinți la alegerile parlamentare 2020

PESCARU NICUŞOR (Camera Deputaților)

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