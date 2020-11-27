În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Neamț la Senat

ŢAPU NAZARE EUGEN

TEODORESCU CONSTANTIN

PREDA ELENA

PANAITE VASILE

IVANOV NECULAI

Candidați PNL Neamț la Camera Deputaților

COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL

LEOREANU LAURENŢIU-DAN

CALISTA MARA-DANIELA

BUHUŞANU BOGDAN

VASILIU-MACOVEI DANIEL

ALUI-GHEORGHE ADRIAN

ONICIUC GRIGORUŢĂ

MERIUŢĂ CIPRIAN

JUCAN ADRIAN-GABRIEL

DIACONU VLAD-CODRIN

Candidați PSD Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Neamț la Senat

CUC ALEXANDRU-RĂZVAN

LUCA-MOISE FLORENTINA

AVADANEI NECULAI

CIOCOIU IONUŢ-LIVIU

BOURCEANU ADRIAN

Candidați PSD Neamț la Camera Deputaților

ŞERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN

BULAI OANA-GIANINA

MUNTEANU REMUS

ZAMFIRA CONSTANTIN-CĂTĂLIN

LUCACHI GABRIELA

COVASAN ANTON

NIŢĂ GEO-OVIDIU

DIACONIŢA OCTAVIAN

RADU TUDOREL

PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN

Candidați USR-PLUS Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Neamț la Senat

ZAHARIA FLORIN

IRIMIA MARIUS-IOAN

NĂSOI LUMINIŢA-CRISTINA

ANCUŢA GABRIEL-COSMIN

BONTAŞ CORNELIU-GRIGORE

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Candidați USR-PLUS Neamț la Camera Deputaților

BULAI IULIAN

TOFAN RAMONA-MIRELA

DAVID LAURA

BUZDUGAN ALIN

BERBECE TIBERIUS

HUCI BOGDAN-VASILE

ALBU IONEL

RUSU OVIDIU-PAUL

DRANCĂ MARIAN-GABRIEL

PUŞCAŞU MARIUS

Candidați UDMR Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Neamț la Senat

ERŐS LEVENTE

GÁLL-RIMOTI ANDREA-NOÉMI

ANGI ZOLTÁN

Candidați UDMR Neamț la Camera Deputaților

GYÖRGY BOTOND

CSERGŐ OTTÓ

NAGY HUNOR

KULCSÁR LÁSZLÓ

ISÁN MAGDA

BAKAI SZENDE-BEÁTA

PETŐ DALMA-CSILLA

NAGY RÉKA

Candidați Pro România Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Neamț la Senat

MANOLIU DAN

CHIŢEI CĂTĂLIN

CHIRILĂ ADRIEAN

VORNICU FLORIN

DUMITRACHE LAVINIA-IRINA

Recomandări „Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”

Candidați Pro România Neamț la Camera Deputaților

TOHĂNEANU BOGDAN

CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA

LEHĂDUŞ ALIN-ŞTEFAN

NICA ANDREI

TROFIN MIHAI-FLORENTIN

TICUŞAN IOAN-CRISTIAN

ZBRANCA MĂDĂLINA-ELENA

GAVRIL EDUARD-OVIDIU

FLOREA ALEXANDRU-MIHAI

TIHENEA CRISTIAN-ROMULUS

Candidați PMP Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Neamț la Senat

CHITIC DRAGOŞ VICTOR

PREDA NECULAI

TATOMIR ALINA-MIHAELA

MOROŞANU IONUŢ ALIN

BULAI MARIAN

Candidați PMP Neamț la Camera Deputaților

GAVRILESCU BOGDAN

SAUCIUC CRISTIAN

PASCARU ELENA-LĂCRĂMIOARA

GONTARU GAVRIL MIHAI

OBREJA TOADER

TANCĂU IOAN

COBZARU EUGEN

POMPAŞ GEORGIANA-MIHAELA

AVASILOAIEI NICOLAE-CIPRIAN

GHERGHEL FLORIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la Senat

DEMETERCĂ CRISTINA-ELENA

VACARIU SORIN-VASILE

DUMA FLORIN

DĂMOC IULIANA

MIHUŢ SORIN-CONSTANTIN

Recomandări STENOGRAMĂ. Discuția în care Corpul de Control schimbă politic șefii, promițându-le alte poziții

Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la Camera Deputaților

DULAMĂ LAURENŢIU-CRISTINEL

DRĂGOI MARIANA

TOMA OVIDIU

RUSU MARIUS-AUGUSTIN

APOSTOLESCU DUMITRU-DANIEL

BÂRSAN VASILE

LĂPUŞNEANU PAUL

CATARAMĂ IONELA-MARINELA

VACARIU COSMIN-PAUL

DUŢU SILVIA-DOINIŢA

Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la Senat

TĂNĂSELEA IOAN

DUNĂRE IULIANA

MIHĂILĂ ROXANA-GEORGETA

CIOBANU MIHAELA

LAZĂR ANCA-ELISABETA

Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la Camera Deputaților

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN

AŞCHIOPOAEI CONSTANTIN-ADRIAN

ROTARIU DANIEL

PURCEL-DOBRESCU LILIANA

STOLERU ECATERINA-NICULINA

CIONTU MARIUS GABRIEL

BURDULOI COSTEL

HOMESCU LIVIU-MARIUS

PLUGĂRIŢA ALEXANDRU-GABRIEL

PERCĂ CIPRIAN

Candidați Partidul Verde Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Neamț la Senat

SALAMON ROBERT

MOISĂ LUCIEA-ELENA

GREŞANU SORIN-VASILE

Candidați Partidul Verde Neamț la Camera Deputaților

HOFMAN LUCIAN

GÎDA ANDRADA-ELENA

CIOBANU-ONOFRAŞ ADRIAN

MITREA CLAUDIU-GHEORGHIŢĂ

ATUDOREI MIHAI-TUDOR

NEDELCU ALINA-ELENA

APOSTOL DANIEL-IONEL

BOUREANU ALEXANDRU-CONSTANTIN

Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la Senat

UDROIU LICA-TINUŢA

DRĂGHICEANU CRISTIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la Camera Deputaților

GAVRIL MIHAI-ROMICĂ

PĂSTRĂVANU SILVIU-COSTEL

PĂSTRĂVANU LAURA-MARIA

Candidați Partidul Socialist Român Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Neamț la Senat

VASILACHE ION

ATIMOFTIOAIE IONEL

TATARU VASILE

RAITA LĂCRĂMIOARA

Candidați Partidul Socialist Român Neamț la Camera Deputaților

CRÎŞMARIU VASILE-CIPRIAN

PATRICHE GHEORGHE

TANASĂ IOAN

TATARU MARIA

ŞTIRBU VASILE

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la Senat

LAVRIC SORIN

IACOB DUMITRU

CLIMESCU VASILE

LULEA FRANCISC

ALUCULESEI ALINA-ELENA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la Camera Deputaților

MITREA DUMITRINA

CONSTANTIN RADU-EMIL

POEŢELEA IONUŢ-VALERIU

ARSINTE VALENTIN

ŢIFUI GHIŢĂ

APETRI DORIN-CONSTANTIN

ROTUNDU MĂDĂLINA-ALEXANDRA

DIACONU CLAUDIU

IRIMIA IOANA-ALEXANDRA

LULEA TEREZA

Candidați Partidul Noua Românie la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie la Senat

PĂCURICI LUCIAN-NICOLAE

Candidați Partidul Noua Românie la Camera Deputaților

SOFRON ALEXANDRA-MIHAELA

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