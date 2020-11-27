În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Neamț la Senat

ŢAPU NAZARE EUGEN
TEODORESCU CONSTANTIN
PREDA ELENA
PANAITE VASILE
IVANOV NECULAI

Candidați PNL Neamț la Camera Deputaților

COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL
LEOREANU LAURENŢIU-DAN
CALISTA MARA-DANIELA
BUHUŞANU BOGDAN
VASILIU-MACOVEI DANIEL
ALUI-GHEORGHE ADRIAN
ONICIUC GRIGORUŢĂ
MERIUŢĂ CIPRIAN
JUCAN ADRIAN-GABRIEL
DIACONU VLAD-CODRIN

Candidați PSD Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Neamț la Senat

CUC ALEXANDRU-RĂZVAN
LUCA-MOISE FLORENTINA
AVADANEI NECULAI
CIOCOIU IONUŢ-LIVIU
BOURCEANU ADRIAN

Candidați PSD Neamț la Camera Deputaților

ŞERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN
BULAI OANA-GIANINA
MUNTEANU REMUS
ZAMFIRA CONSTANTIN-CĂTĂLIN
LUCACHI GABRIELA
COVASAN ANTON
NIŢĂ GEO-OVIDIU
DIACONIŢA OCTAVIAN
RADU TUDOREL
PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN

Candidați USR-PLUS Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Neamț la Senat

ZAHARIA FLORIN
IRIMIA MARIUS-IOAN
NĂSOI LUMINIŢA-CRISTINA
ANCUŢA GABRIEL-COSMIN
BONTAŞ CORNELIU-GRIGORE

Care sunt singurii bani pe care merită să-i cheltuiți degeaba și de ce uneori e bine să puneți răul înainte
Recomandări
Care sunt singurii bani pe care merită să-i cheltuiți degeaba și de ce uneori e bine să puneți răul înainte

Candidați USR-PLUS Neamț la Camera Deputaților

BULAI IULIAN
TOFAN RAMONA-MIRELA
DAVID LAURA
BUZDUGAN ALIN
BERBECE TIBERIUS
HUCI BOGDAN-VASILE
ALBU IONEL
RUSU OVIDIU-PAUL
DRANCĂ MARIAN-GABRIEL
PUŞCAŞU MARIUS

Candidați UDMR Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Neamț la Senat

ERŐS LEVENTE
GÁLL-RIMOTI ANDREA-NOÉMI
ANGI ZOLTÁN

Candidați UDMR Neamț la Camera Deputaților

GYÖRGY BOTOND
CSERGŐ OTTÓ
NAGY HUNOR
KULCSÁR LÁSZLÓ
ISÁN MAGDA
BAKAI SZENDE-BEÁTA
PETŐ DALMA-CSILLA
NAGY RÉKA

Candidați Pro România Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Neamț la Senat

MANOLIU DAN
CHIŢEI CĂTĂLIN
CHIRILĂ ADRIEAN
VORNICU FLORIN
DUMITRACHE LAVINIA-IRINA

„Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”
Recomandări
„Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”

Candidați Pro România Neamț la Camera Deputaților

TOHĂNEANU BOGDAN
CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA
LEHĂDUŞ ALIN-ŞTEFAN
NICA ANDREI
TROFIN MIHAI-FLORENTIN
TICUŞAN IOAN-CRISTIAN
ZBRANCA MĂDĂLINA-ELENA
GAVRIL EDUARD-OVIDIU
FLOREA ALEXANDRU-MIHAI
TIHENEA CRISTIAN-ROMULUS

Candidați PMP Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Neamț la Senat

CHITIC DRAGOŞ VICTOR
PREDA NECULAI
TATOMIR ALINA-MIHAELA
MOROŞANU IONUŢ ALIN
BULAI MARIAN

Candidați PMP Neamț la Camera Deputaților

GAVRILESCU BOGDAN
SAUCIUC CRISTIAN
PASCARU ELENA-LĂCRĂMIOARA
GONTARU GAVRIL MIHAI
OBREJA TOADER
TANCĂU IOAN
COBZARU EUGEN
POMPAŞ GEORGIANA-MIHAELA
AVASILOAIEI NICOLAE-CIPRIAN
GHERGHEL FLORIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la Senat

DEMETERCĂ CRISTINA-ELENA
VACARIU SORIN-VASILE
DUMA FLORIN
DĂMOC IULIANA
MIHUŢ SORIN-CONSTANTIN

STENOGRAMĂ. Discuția în care Corpul de Control schimbă politic șefii, promițându-le alte poziții
Recomandări
STENOGRAMĂ. Discuția în care Corpul de Control schimbă politic șefii, promițându-le alte poziții

Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la Camera Deputaților

DULAMĂ LAURENŢIU-CRISTINEL
DRĂGOI MARIANA
TOMA OVIDIU
RUSU MARIUS-AUGUSTIN
APOSTOLESCU DUMITRU-DANIEL
BÂRSAN VASILE
LĂPUŞNEANU PAUL
CATARAMĂ IONELA-MARINELA
VACARIU COSMIN-PAUL
DUŢU SILVIA-DOINIŢA

Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la Senat

TĂNĂSELEA IOAN
DUNĂRE IULIANA
MIHĂILĂ ROXANA-GEORGETA
CIOBANU MIHAELA
LAZĂR ANCA-ELISABETA

Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la Camera Deputaților

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN
AŞCHIOPOAEI CONSTANTIN-ADRIAN
ROTARIU DANIEL
PURCEL-DOBRESCU LILIANA
STOLERU ECATERINA-NICULINA
CIONTU MARIUS GABRIEL
BURDULOI COSTEL
HOMESCU LIVIU-MARIUS
PLUGĂRIŢA ALEXANDRU-GABRIEL
PERCĂ CIPRIAN

Candidați Partidul Verde Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Neamț la Senat

SALAMON ROBERT
MOISĂ LUCIEA-ELENA
GREŞANU SORIN-VASILE

Candidați Partidul Verde Neamț la Camera Deputaților

HOFMAN LUCIAN
GÎDA ANDRADA-ELENA
CIOBANU-ONOFRAŞ ADRIAN
MITREA CLAUDIU-GHEORGHIŢĂ
ATUDOREI MIHAI-TUDOR
NEDELCU ALINA-ELENA
APOSTOL DANIEL-IONEL
BOUREANU ALEXANDRU-CONSTANTIN

Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la Senat

UDROIU LICA-TINUŢA
DRĂGHICEANU CRISTIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la Camera Deputaților

GAVRIL MIHAI-ROMICĂ
PĂSTRĂVANU SILVIU-COSTEL
PĂSTRĂVANU LAURA-MARIA

Candidați Partidul Socialist Român Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Neamț la Senat

VASILACHE ION
ATIMOFTIOAIE IONEL
TATARU VASILE
RAITA LĂCRĂMIOARA

Candidați Partidul Socialist Român Neamț la Camera Deputaților

CRÎŞMARIU VASILE-CIPRIAN
PATRICHE GHEORGHE
TANASĂ IOAN
TATARU MARIA
ŞTIRBU VASILE

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la Senat

LAVRIC SORIN
IACOB DUMITRU
CLIMESCU VASILE
LULEA FRANCISC
ALUCULESEI ALINA-ELENA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la Camera Deputaților

MITREA DUMITRINA
CONSTANTIN RADU-EMIL
POEŢELEA IONUŢ-VALERIU
ARSINTE VALENTIN
ŢIFUI GHIŢĂ
APETRI DORIN-CONSTANTIN
ROTUNDU MĂDĂLINA-ALEXANDRA
DIACONU CLAUDIU
IRIMIA IOANA-ALEXANDRA
LULEA TEREZA

Candidați Partidul Noua Românie la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie la Senat

PĂCURICI LUCIAN-NICOLAE

Candidați Partidul Noua Românie la Camera Deputaților

SOFRON ALEXANDRA-MIHAELA

PE ACELAȘI SUBIECT
   
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
PARTENERI - GSP.RO
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
Ea este cea mai tânără mamă din România. Povestea terifiantă, la ce orori a fost supusă de tatăl ei
PARTENERI - PLAYTECH
Ea este cea mai tânără mamă din România. Povestea terifiantă, la ce orori a fost supusă de tatăl ei
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
HOROSCOP
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
Știrileprotv.ro
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Telekomsport
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Parteneri
Parteneri
Parteneri
RECOMANDĂRI
PARTENERI
TRENDING NEWS
ULTIMELE ȘTIRI
   
Urmărește cel mai nou VIDEO
Știri
VIDEO Adriana Nedelea LA FIX | Prefectul de Constanța, mesaj pentru IPS Teodosie după ce a chemat oamenii la pelerinajul de Sf. Andrei: ”Să aibă grijă de oițele lui și pe acest pământ, nu doar în viața viitoare. Pe acest pământ, acum e pandemie și lumea moare”