În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Neamț la Senat
ŢAPU NAZARE EUGEN
TEODORESCU CONSTANTIN
PREDA ELENA
PANAITE VASILE
IVANOV NECULAI
Candidați PNL Neamț la Camera Deputaților
COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL
LEOREANU LAURENŢIU-DAN
CALISTA MARA-DANIELA
BUHUŞANU BOGDAN
VASILIU-MACOVEI DANIEL
ALUI-GHEORGHE ADRIAN
ONICIUC GRIGORUŢĂ
MERIUŢĂ CIPRIAN
JUCAN ADRIAN-GABRIEL
DIACONU VLAD-CODRIN
Candidați PSD Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Neamț la Senat
CUC ALEXANDRU-RĂZVAN
LUCA-MOISE FLORENTINA
AVADANEI NECULAI
CIOCOIU IONUŢ-LIVIU
BOURCEANU ADRIAN
Candidați PSD Neamț la Camera Deputaților
ŞERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN
BULAI OANA-GIANINA
MUNTEANU REMUS
ZAMFIRA CONSTANTIN-CĂTĂLIN
LUCACHI GABRIELA
COVASAN ANTON
NIŢĂ GEO-OVIDIU
DIACONIŢA OCTAVIAN
RADU TUDOREL
PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN
Candidați USR-PLUS Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Neamț la Senat
ZAHARIA FLORIN
IRIMIA MARIUS-IOAN
NĂSOI LUMINIŢA-CRISTINA
ANCUŢA GABRIEL-COSMIN
BONTAŞ CORNELIU-GRIGORE
Candidați USR-PLUS Neamț la Camera Deputaților
BULAI IULIAN
TOFAN RAMONA-MIRELA
DAVID LAURA
BUZDUGAN ALIN
BERBECE TIBERIUS
HUCI BOGDAN-VASILE
ALBU IONEL
RUSU OVIDIU-PAUL
DRANCĂ MARIAN-GABRIEL
PUŞCAŞU MARIUS
Candidați UDMR Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Neamț la Senat
ERŐS LEVENTE
GÁLL-RIMOTI ANDREA-NOÉMI
ANGI ZOLTÁN
Candidați UDMR Neamț la Camera Deputaților
GYÖRGY BOTOND
CSERGŐ OTTÓ
NAGY HUNOR
KULCSÁR LÁSZLÓ
ISÁN MAGDA
BAKAI SZENDE-BEÁTA
PETŐ DALMA-CSILLA
NAGY RÉKA
Candidați Pro România Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Neamț la Senat
MANOLIU DAN
CHIŢEI CĂTĂLIN
CHIRILĂ ADRIEAN
VORNICU FLORIN
DUMITRACHE LAVINIA-IRINA
Candidați Pro România Neamț la Camera Deputaților
TOHĂNEANU BOGDAN
CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA
LEHĂDUŞ ALIN-ŞTEFAN
NICA ANDREI
TROFIN MIHAI-FLORENTIN
TICUŞAN IOAN-CRISTIAN
ZBRANCA MĂDĂLINA-ELENA
GAVRIL EDUARD-OVIDIU
FLOREA ALEXANDRU-MIHAI
TIHENEA CRISTIAN-ROMULUS
Candidați PMP Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Neamț la Senat
CHITIC DRAGOŞ VICTOR
PREDA NECULAI
TATOMIR ALINA-MIHAELA
MOROŞANU IONUŢ ALIN
BULAI MARIAN
Candidați PMP Neamț la Camera Deputaților
GAVRILESCU BOGDAN
SAUCIUC CRISTIAN
PASCARU ELENA-LĂCRĂMIOARA
GONTARU GAVRIL MIHAI
OBREJA TOADER
TANCĂU IOAN
COBZARU EUGEN
POMPAŞ GEORGIANA-MIHAELA
AVASILOAIEI NICOLAE-CIPRIAN
GHERGHEL FLORIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la Senat
DEMETERCĂ CRISTINA-ELENA
VACARIU SORIN-VASILE
DUMA FLORIN
DĂMOC IULIANA
MIHUŢ SORIN-CONSTANTIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Neamț la Camera Deputaților
DULAMĂ LAURENŢIU-CRISTINEL
DRĂGOI MARIANA
TOMA OVIDIU
RUSU MARIUS-AUGUSTIN
APOSTOLESCU DUMITRU-DANIEL
BÂRSAN VASILE
LĂPUŞNEANU PAUL
CATARAMĂ IONELA-MARINELA
VACARIU COSMIN-PAUL
DUŢU SILVIA-DOINIŢA
Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la Senat
TĂNĂSELEA IOAN
DUNĂRE IULIANA
MIHĂILĂ ROXANA-GEORGETA
CIOBANU MIHAELA
LAZĂR ANCA-ELISABETA
Candidați Partidul Ecologist Român Neamț la Camera Deputaților
MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN
AŞCHIOPOAEI CONSTANTIN-ADRIAN
ROTARIU DANIEL
PURCEL-DOBRESCU LILIANA
STOLERU ECATERINA-NICULINA
CIONTU MARIUS GABRIEL
BURDULOI COSTEL
HOMESCU LIVIU-MARIUS
PLUGĂRIŢA ALEXANDRU-GABRIEL
PERCĂ CIPRIAN
Candidați Partidul Verde Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Neamț la Senat
SALAMON ROBERT
MOISĂ LUCIEA-ELENA
GREŞANU SORIN-VASILE
Candidați Partidul Verde Neamț la Camera Deputaților
HOFMAN LUCIAN
GÎDA ANDRADA-ELENA
CIOBANU-ONOFRAŞ ADRIAN
MITREA CLAUDIU-GHEORGHIŢĂ
ATUDOREI MIHAI-TUDOR
NEDELCU ALINA-ELENA
APOSTOL DANIEL-IONEL
BOUREANU ALEXANDRU-CONSTANTIN
Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la Senat
UDROIU LICA-TINUŢA
DRĂGHICEANU CRISTIAN
Candidați Alianța Renașterea Națională Neamț la Camera Deputaților
GAVRIL MIHAI-ROMICĂ
PĂSTRĂVANU SILVIU-COSTEL
PĂSTRĂVANU LAURA-MARIA
Candidați Partidul Socialist Român Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Neamț la Senat
VASILACHE ION
ATIMOFTIOAIE IONEL
TATARU VASILE
RAITA LĂCRĂMIOARA
Candidați Partidul Socialist Român Neamț la Camera Deputaților
CRÎŞMARIU VASILE-CIPRIAN
PATRICHE GHEORGHE
TANASĂ IOAN
TATARU MARIA
ŞTIRBU VASILE
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la Senat
LAVRIC SORIN
IACOB DUMITRU
CLIMESCU VASILE
LULEA FRANCISC
ALUCULESEI ALINA-ELENA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Neamț la Camera Deputaților
MITREA DUMITRINA
CONSTANTIN RADU-EMIL
POEŢELEA IONUŢ-VALERIU
ARSINTE VALENTIN
ŢIFUI GHIŢĂ
APETRI DORIN-CONSTANTIN
ROTUNDU MĂDĂLINA-ALEXANDRA
DIACONU CLAUDIU
IRIMIA IOANA-ALEXANDRA
LULEA TEREZA
Candidați Partidul Noua Românie la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie la Senat
PĂCURICI LUCIAN-NICOLAE
Candidați Partidul Noua Românie la Camera Deputaților
SOFRON ALEXANDRA-MIHAELA