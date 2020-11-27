În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Olt la Senat

VOICULESCU LIVIU-DUMITRU

CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN

VOICU ION

VULCĂNESCU ELISABETA-MIRUNA

MULŢESCU ADRIAN

Candidați PNL Olt la Camera Deputaților

ŞTIRBU GIGEL-SORINEL

CIAUŞU ANA-MARIA

STANCIU GABRIEL-IONUŢ

CACOVEANU ALEXANDRU-MIHAI

ANGHEL MARIAN-VIOREL

MUNTEANU PAULICĂ

TUDORICĂ MARIAN-VIOREL

PAVEL CRISTIAN-CONSTANTIN

Candidați PSD Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Olt la Senat

STĂNESCU PAUL

MIREA SIMINICA

CERNAT COSTIN-ŞERBAN

BRĂTOI SORIN-CRISTIAN

MATEI MARIANA

Candidați PSD Olt la Camera Deputaților

IANCU MARIUS-IONEL

GRECU ION-CĂTĂLIN

BARBU FLORIN-IONUŢ

CHESNOIU ADRIAN-IONUŢ

ALBOTĂ EMIL-FLORIN

SULGER CORNELIA

FLOREANU COSMIN

BĂRBULETE ION-ADRIAN

Candidați USR-PLUS Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Olt la Senat

CÎRSTEA FLOREA

RECE EMIL

STĂNILĂ OVIDIU

VĂDUVA CĂTĂLIN

RUSU CARMEN

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Candidați USR-PLUS Olt la Camera Deputaților

BĂDICI FĂNEL

PREDA ADRIANA

PÎRLOGEA CĂTĂLIN-IONUŢ

NEACŞA DRAGOŞ-DANIEL

Candidați UDMR Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Olt la Senat

AMBRUS JÓZSEF

IMRE CSABA LORÁND

DIMÉNY GYÖRGY

BARTÓK ENIKŐ-MÁRIA

FEJÉR ZSOLT

Candidați UDMR Olt la Camera Deputaților

PARA JÁNOS

TARCZALI MARIA

GÁJ NÁNDOR

CSEH CSABA

JAKAB ISTVÁN-BARNA

FAZAKAS ANDRÁS-LEVENTE

OLÁH ISTVÁN

ORBÁN MIKLÓS

Candidați Pro România Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Olt la Senat

TRIFAN BOGDAN-ALEXANDRU

BRICEAG NICUŞOR

PĂUNESCU TEIU

NECŞUŢ CONSTANTIN

PRUNDEANU NARCIZEL-ION

Candidați Pro România Olt la Camera Deputaților

NIŢĂ MIHAI

BĂLAŞA MARIUS

STĂNESCU VIOREL-OCTAVIAN

POPA VASILE

CÎRLOGANU SILVIU-MIHAI

POPESCU EMIL

COSTACHE MIRELA

PANĂ TIBERIU-MIRCEA

Recomandări „Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”

Candidați PMP Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Olt la Senat

MILITARU MARIAN-CĂTĂLIN

BADEA VANINA ELENA

TĂNASIE FLORIN-SILVIU

SORA CARLLA-DANIELA

MARINESCU MARIANA

Candidați PMP Olt la Camera Deputaților

COPILĂU JENEL

MARIŢA HARALAMBIE

BROBOANĂ DANIEL-CRISTIAN

TĂLĂBAN ADRIAN

PÎRVULEŢU MIRELA

BÎRLĂDEANU CRISTIAN

BABADAC IONUŢ

GOGOŢ-TEODORESCU VALERIU

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Olt la Senat

VĂDUVA CRISTIAN

BALACI CRISTIANA

MITRUŢ MARIAN

CEAUŞENE CONSTANŢA

ZOFEI MIRCEA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Olt la Camera Deputaților

STANCU OCTAVIAN-MARIUS

BĂBICEANU REMUS-NICOLAE

BOU DAMIANA-IONELA

CRĂCIUNESCU DORINEL-CONSTANTIN

MAGIU ERVIN-IONUŢ

STANCU CONSTANŢA

RĂDUŢ ALEXANDRU

NECŞULEA COSTEL

Recomandări STENOGRAMĂ. Discuția în care Corpul de Control schimbă politic șefii, promițându-le alte poziții

Candidați Partidul România Mare (PRM) Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare (PRM) Olt la Senat

MOGA TEODOR

BĂDIŢĂ GHEORGHE

BUICESCU MARICELA-PARASCHIVA

ZBORA-CIUREL CONSTANTIN-AUGUSTIN

CIUREL IOANA

Candidați Partidul România Mare (PRM) Olt la Camera Deputaților

CIUREL DANIELA

ZBORA-CIUREL DINU-CONSTANTIN

CIOBANU MARIA

DABU ION

NICOLAE NICOLAE

ŢENEA MARIAN

PĂTRUŢ LUCIAN-MARINEL

GINGIR ANCA-MARINA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Olt la Senat

DUMITRESCU CRISTIAN-MIHAIL

PRIOTEASA LAURENŢIU MIHAI

DĂNCIOIU ANDRONICA

SPULBĂR IONUŢ-EUGEN-GRAŢIEL

ALIMAN DANIEL-OCTAVIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Olt la Camera Deputaților

STROE SMARANDA-OLIMPIA

BĂRBUIA DANIEL-CRISTIAN

NAE MIHĂIŢĂ-ROBERT

MALACU AUREL MARIAN

MANU ILINCA

SAIMAC GRIGORICĂ

POPA NICUŞOR

SÎRBU MARIUS-IONUŢ

Candidați Partidul Ecologist Român Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Olt la Senat

CIUBUCANA DICA-MILENA

DIACONU CRISTIAN-ŞTEFAN

ŞERBAN DĂNUŢ

RÎNJA GEORGETA

ŞERBAN IULIANA

Candidați Partidul Ecologist Român Olt la Camera Deputaților

DIACONU GABRIEL MARIAN

ŞTEFAN IONUŢ-MARIUS

RÎNJA COSMINA-MIHAELA

PODARU VASILE

RÎNJA IONELA-ISABELLE

CIOCHINĂ EMILIA-ELENA

JOIA IULIAN-RĂZVAN

ŞERBAN SILVICĂ

Candidați RE:START Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați RE:START Olt la Senat

CRĂCIUNICĂ DUMITRU-MUGUREL

RĂDĂNUŢ IOAN-EMILIAN

FIROIU VIRGINIA-MIRELA

DINCĂ LAURENŢIU

DUMITRAŞCU NICOLETA

Candidați RE:START Olt la Camera Deputaților

MAREŞ OVIDIU-VIRGIL

CHIRIŢĂ LAURENŢIU-GEORGE

TRUŞCĂ GEORGE

DUMITRESCU IULIAN

CHIRIŢĂ COSMINA-ANDREEA

VÂNTU FLOAREA

VÎLVOI NICOLETA

DUMITRAŞCU ILIE

Candidați Partidul Socialist Român Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Olt la Senat

MIREA STAN

CEDICĂ MARIA

Candidați Partidul Socialist Român Olt la Camera Deputaților

VELCU VASILE

GEORGESCU LUIGI

AVRAM VASILE

DUICU ELENA

Candidați Partidul Noua Românie Olt la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Olt la Senat

ILIE ALEXANDRU

Candidați Partidul Noua Românie Olt la Camera Deputaților

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