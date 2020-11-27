În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Olt la Senat
VOICULESCU LIVIU-DUMITRU
CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN
VOICU ION
VULCĂNESCU ELISABETA-MIRUNA
MULŢESCU ADRIAN
Candidați PNL Olt la Camera Deputaților
ŞTIRBU GIGEL-SORINEL
CIAUŞU ANA-MARIA
STANCIU GABRIEL-IONUŢ
CACOVEANU ALEXANDRU-MIHAI
ANGHEL MARIAN-VIOREL
MUNTEANU PAULICĂ
TUDORICĂ MARIAN-VIOREL
PAVEL CRISTIAN-CONSTANTIN
Candidați PSD Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Olt la Senat
STĂNESCU PAUL
MIREA SIMINICA
CERNAT COSTIN-ŞERBAN
BRĂTOI SORIN-CRISTIAN
MATEI MARIANA
Candidați PSD Olt la Camera Deputaților
IANCU MARIUS-IONEL
GRECU ION-CĂTĂLIN
BARBU FLORIN-IONUŢ
CHESNOIU ADRIAN-IONUŢ
ALBOTĂ EMIL-FLORIN
SULGER CORNELIA
FLOREANU COSMIN
BĂRBULETE ION-ADRIAN
Candidați USR-PLUS Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Olt la Senat
CÎRSTEA FLOREA
RECE EMIL
STĂNILĂ OVIDIU
VĂDUVA CĂTĂLIN
RUSU CARMEN
Candidați USR-PLUS Olt la Camera Deputaților
BĂDICI FĂNEL
PREDA ADRIANA
PÎRLOGEA CĂTĂLIN-IONUŢ
NEACŞA DRAGOŞ-DANIEL
Candidați UDMR Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Olt la Senat
AMBRUS JÓZSEF
IMRE CSABA LORÁND
DIMÉNY GYÖRGY
BARTÓK ENIKŐ-MÁRIA
FEJÉR ZSOLT
Candidați UDMR Olt la Camera Deputaților
PARA JÁNOS
TARCZALI MARIA
GÁJ NÁNDOR
CSEH CSABA
JAKAB ISTVÁN-BARNA
FAZAKAS ANDRÁS-LEVENTE
OLÁH ISTVÁN
ORBÁN MIKLÓS
Candidați Pro România Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Olt la Senat
TRIFAN BOGDAN-ALEXANDRU
BRICEAG NICUŞOR
PĂUNESCU TEIU
NECŞUŢ CONSTANTIN
PRUNDEANU NARCIZEL-ION
Candidați Pro România Olt la Camera Deputaților
NIŢĂ MIHAI
BĂLAŞA MARIUS
STĂNESCU VIOREL-OCTAVIAN
POPA VASILE
CÎRLOGANU SILVIU-MIHAI
POPESCU EMIL
COSTACHE MIRELA
PANĂ TIBERIU-MIRCEA
Candidați PMP Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Olt la Senat
MILITARU MARIAN-CĂTĂLIN
BADEA VANINA ELENA
TĂNASIE FLORIN-SILVIU
SORA CARLLA-DANIELA
MARINESCU MARIANA
Candidați PMP Olt la Camera Deputaților
COPILĂU JENEL
MARIŢA HARALAMBIE
BROBOANĂ DANIEL-CRISTIAN
TĂLĂBAN ADRIAN
PÎRVULEŢU MIRELA
BÎRLĂDEANU CRISTIAN
BABADAC IONUŢ
GOGOŢ-TEODORESCU VALERIU
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Olt la Senat
VĂDUVA CRISTIAN
BALACI CRISTIANA
MITRUŢ MARIAN
CEAUŞENE CONSTANŢA
ZOFEI MIRCEA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Olt la Camera Deputaților
STANCU OCTAVIAN-MARIUS
BĂBICEANU REMUS-NICOLAE
BOU DAMIANA-IONELA
CRĂCIUNESCU DORINEL-CONSTANTIN
MAGIU ERVIN-IONUŢ
STANCU CONSTANŢA
RĂDUŢ ALEXANDRU
NECŞULEA COSTEL
Candidați Partidul România Mare (PRM) Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare (PRM) Olt la Senat
MOGA TEODOR
BĂDIŢĂ GHEORGHE
BUICESCU MARICELA-PARASCHIVA
ZBORA-CIUREL CONSTANTIN-AUGUSTIN
CIUREL IOANA
Candidați Partidul România Mare (PRM) Olt la Camera Deputaților
CIUREL DANIELA
ZBORA-CIUREL DINU-CONSTANTIN
CIOBANU MARIA
DABU ION
NICOLAE NICOLAE
ŢENEA MARIAN
PĂTRUŢ LUCIAN-MARINEL
GINGIR ANCA-MARINA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Olt la Senat
DUMITRESCU CRISTIAN-MIHAIL
PRIOTEASA LAURENŢIU MIHAI
DĂNCIOIU ANDRONICA
SPULBĂR IONUŢ-EUGEN-GRAŢIEL
ALIMAN DANIEL-OCTAVIAN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Olt la Camera Deputaților
STROE SMARANDA-OLIMPIA
BĂRBUIA DANIEL-CRISTIAN
NAE MIHĂIŢĂ-ROBERT
MALACU AUREL MARIAN
MANU ILINCA
SAIMAC GRIGORICĂ
POPA NICUŞOR
SÎRBU MARIUS-IONUŢ
Candidați Partidul Ecologist Român Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Olt la Senat
CIUBUCANA DICA-MILENA
DIACONU CRISTIAN-ŞTEFAN
ŞERBAN DĂNUŢ
RÎNJA GEORGETA
ŞERBAN IULIANA
Candidați Partidul Ecologist Român Olt la Camera Deputaților
DIACONU GABRIEL MARIAN
ŞTEFAN IONUŢ-MARIUS
RÎNJA COSMINA-MIHAELA
PODARU VASILE
RÎNJA IONELA-ISABELLE
CIOCHINĂ EMILIA-ELENA
JOIA IULIAN-RĂZVAN
ŞERBAN SILVICĂ
Candidați RE:START Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați RE:START Olt la Senat
CRĂCIUNICĂ DUMITRU-MUGUREL
RĂDĂNUŢ IOAN-EMILIAN
FIROIU VIRGINIA-MIRELA
DINCĂ LAURENŢIU
DUMITRAŞCU NICOLETA
Candidați RE:START Olt la Camera Deputaților
MAREŞ OVIDIU-VIRGIL
CHIRIŢĂ LAURENŢIU-GEORGE
TRUŞCĂ GEORGE
DUMITRESCU IULIAN
CHIRIŢĂ COSMINA-ANDREEA
VÂNTU FLOAREA
VÎLVOI NICOLETA
DUMITRAŞCU ILIE
Candidați Partidul Socialist Român Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Olt la Senat
MIREA STAN
CEDICĂ MARIA
Candidați Partidul Socialist Român Olt la Camera Deputaților
VELCU VASILE
GEORGESCU LUIGI
AVRAM VASILE
DUICU ELENA
Candidați Partidul Noua Românie Olt la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Olt la Senat
ILIE ALEXANDRU
Candidați Partidul Noua Românie Olt la Camera Deputaților
NĂSTASE ANA-MARIA