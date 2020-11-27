În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Prahova la Senat

ANASTASE ROBERTA-ALMA
NAZARE ALEXANDRU
PATRICHI BIANCA-MARIA
CIOLAC DAN
ŢAGA GABRIEL
MĂCHIŢESCU MARIAN
DUMITRU IONUŢ-NICOLAE

Candidați PNL Prahova la Camera Deputaților

PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN
IONESCU GEORGE
ROŞCA MIRCEA
PRIŞCĂ RĂZVAN-SORIN
DUPU ADRIAN
PREDA DRAGOŞ-COSMIN-LUCIAN
TEJU SORIN
IONICĂ EUGEN
TUDORAN LORIN-GABRIEL
NICOLESCU NICOLAE
PANDELE COSMINA RAMONA
TUDORA DORIN
PĂTRAŞCU ANDREI-IONUŢ
CONSTANTIN RĂZVAN-CONSTANTIN

Candidați PSD Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Prahova la Senat

OPREA ŞTEFAN-RADU
FULGEANU-MOAGHER LAURA-MIHAELA
BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE
ENESCU RAREŞ-DAN
LUPU LIVIA-RODICA
CONSTANTIN ALEXANDRU-SORIN
ILIOIU ION-CĂTĂLIN

Candidați PSD Prahova la Camera Deputaților

TOADER BOGDAN-ANDREI
TEODOROIU SIMONA-MAYA
GAVRILESCU GRAŢIELA-LEOCADIA
PARASCHIV RODICA
NICOLAE ANDREI
ARDELEANU GEORGIANA-ANCA
TUDOR IFTIM-CONSTANTIN
STOIAN SORIN-GEORGE
BANU MIHAI-JUSTIN
TĂNASE RĂZVAN-IONUŢ
IONIŢĂ NICOLAE
PASCU NICOLAE
POIANĂ VICTOR-ALEXANDRU
BOCIOACĂ IONUŢ

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Candidați USR-PLUS Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Prahova la Senat

OPRINOIU AUREL
MARUSSI GEORGE-NICOLAE
DOFIN SILVIA
TUDORIE MIHAELA-CRISTINA
IGNAT CĂTĂLIN-ADRIAN
GODEANU MIHAELA-MAGDALENA
GHEORGHIU RADU-EUGEN

Candidați USR-PLUS Prahova la Camera Deputaților

LUPU ANDREI-RĂZVAN
POLIŢEANU MIHAI-LAURENŢIU
SANDU MIHAI
ENESCU RĂZVAN
MUNTEANU IONUŢ-RADU
BACHEŞ GEORGE-CRISTIAN
POPA ANCA-ADINA
GHIMPU COSMIN-IOAN
SACHELIA ANDREIA
ARVATU IULIAN-ŞTEFAN
APOSTOL GHEORGHE-DANIEL
CAZAN MIHAELA-LILIANA
MATEI RADU-MIHAI
IANCU RADU-FLORIN

Candidați UDMR Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Prahova la Senat

LUKACS LAJOS
DOBOLI MARIA
SZENTGYŐRGYI ANNA

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Candidați UDMR Prahova la Camera Deputaților

BORSAI ZOLTAN-CRISTIAN
MONI SÁNDOR
LABANCS DÁVID
BERECZKY SÁNDOR
DARABONT EDE-GERGŐ
MOLNÁR-FEKETE VIVIEN
ELEKES SZABOLCS

Candidați Pro România Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Prahova la Senat

TOMA ANDRONEL
PĂUNOIU TRAIAN-GHEORGHE
CHIRCA ION
STĂTESCU CĂTĂLIN CORNELIU
ENACHE MARIANA
BĂNICĂ PETRE
ION MIHAELA-ANDREEA

Candidați Pro România Prahova la Camera Deputaților

IACOBESCU ALEXANDRU
LUPEA IOANA MĂDĂLINA
MARIN ION-MARIAN
IONIŢĂ RADU
IONESCU ADRIAN
DRĂGAN CLAUDIU
LUPU BOGDAN
CĂLIN ADRIAN-COSTIN
VÎŢĂ CRISTEA VASILE
DUMITRAŞCU SORIN
PETRESCU BOGDAN-DANIEL
DRAGNA FLORINA-ALINA
ŞTEFĂNESCU GABRIEL-MARIAN
ROMAN ANDREI

Candidați PMP Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Prahova la Senat

PIŢIGOI IOAN-ADRIAN
MOISE CORNEL
VLĂSCEANU MIHAELA
PETRIŞOR AUREL
BRAN ALEXANDRA-LĂCRĂMIOARA
STATE MARIAN CONSTANTIN
ENE BOGDAN-CONSTANTIN

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Candidați PMP Prahova la Camera Deputaților

BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA
CHIŢU ADINA-ELENA
GOIDAN CRISTIAN
MACOVEI TUDOR
DRAGOMIR MIHAI-SEVERIAN
MARGHIOALA CĂTĂLIN IONUŢ
CIOC RODICA
SĂLCEANU AURAŞ-PETRUŢ
PREDA NICOLETA
PANAIT SIMONA-ELENA
CODESCU VALENTIN
POPESCU OCTAVIAN-GEORGIAN
VUŢĂ VIOREL-MARIUS
MÎRZEA SEBASTIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Prahova la Senat

DUME ALEXANDRA-MIHAELA
PREOTU SIMONA
DINOIU OVIDIU-DANIEL
MAZILU SIMONA-ANCA
SOARE NICOLAE

Candidați Alianța Renașterea Națională Prahova la Camera Deputaților

ZĂRNESCU SAMUEL
CIURAR-DRAGOMIR LOYSS-GENOVEVA
BUDULEANU SAMUEL
TIRON OCTAVIAN-ALEXANDRU
BORŞ DIANA
COMAN BOGDAN-ADRIAN
IORDACHE REBECA-MIHAELA
COMNOIU BEATRICE
IORDACHE EMANUEL
TRONARU AMALIA-GABRIELA
STANCIU SILVIU-CRISTIAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Prahova la Camera Deputaților

AXINIA ADRIAN-GEORGE
ENACHE IONUŢ-CRISTIAN
CUCU AURAŞ-MIHĂIŢĂ
PUŞCAŞU PETRE
PETRE BOGDAN-NICOLAE
NICOLAESCU HERA
CUCU IOANA-MIHAELA
OPREA NICULINA
BEJU SORIN-GABRIEL
AVRAM GRAŢIELA
PAVELESCU GHEORGHE-ŞTEFAN
SÎRB ANDREEA-FLORIŢA
MOROIANU ROBERT GEORGIAN
SANDU MIRCEA-IONUŢ

Candidați PRM Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Prahova la Senat

TOMA ANDRONEL
PĂUNOIU TRAIAN-GHEORGHE
CHIRCA ION
STĂTESCU CĂTĂLIN CORNELIU
ENACHE MARIANA
BĂNICĂ PETRE
ION MIHAELA-ANDREEA

Candidați PRM Prahova la Camera Deputaților

VOINEA LOREDANA-ADRIANA
BURLACU MIHAIELA
CHIRICHEŞ VIOREL-LUCIAN
BERNEA MARCEL
TUDOR COSTIN-CĂTĂLIN
ŞICĂ ION
DAMIAN NICULAE
PĂICEANU ION-CRISTIAN
DUMITRACHE BOGDAN
FIERARU NICOLAE
DRĂGOI COSMIN-MARIAN
CHIRICĂ FLORIAN
FIERARU NELI

Candidați Partidul Ecologist Român Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Prahova la Senat

IONIŢĂ DAN-AUREL
NICOLAE FLORINA-VALENTINA
BORCAN IONEL
NICULESCU ADRIAN-FLORIN
STĂNESCU GHEORGHE
CÂRSTESCU ION-OVIDIU
PAREPA MIREL

Candidați Partidul Ecologist Român Prahova la Camera Deputaților

SAVIN EMANOIL
ANGHEL GABRIELA-LOLA
NAFTAN GEORGE-CĂTĂLIN
CHIRIŢOI CRISTIAN
MANEA VIOLETA
STANCIU GEORGETA-OLIMPIA
TOTPAL MIHAI-MIRCEA
ANTONESCU PETRE
OPRESCU GHEORGHE
GHEORGHE MARIAN
BĂNICĂ RĂZVAN-IONUŢ
CĂRNUŢĂ TUDOR-MIHAI
IONIŢĂ ALEXANDRU
DĂNCIULOIU MARIAN-OVIDIU

Candidați Partidul Noua Românie Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Prahova la Senat

HANEA SORINA

Candidați Partidul Noua Românie Prahova la Camera Deputaților

MARIN EUGEN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Prahova la Senat

MANOLE GELU-CIPRIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Prahova la Camera Deputaților

MIHAI CONSTANTIN
CĂLINA IULIA-CRISTINA

Candidați Partidul Socialist Român Prahova la alegerile parlamentare 2020

PENEŞEL ANDREEA-ELENA (Camera Deputaților)

Candidați independenți în Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați independenți în Prahova la Camera Deputaților

APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN
BOGDAN DUMITRU
RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN
DUŢĂ MARIA-MIHAELA

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