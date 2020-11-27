În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Sălaj la Senat

ILEA GEORGE-BOGDAN

CHERECHEŞ DAN-NICU

CRIŞAN MARIANA-DANA

CIORTEA FLAVIU-CORNELIU

Candidați PNL Sălaj la Camera Deputaților

BODE LUCIAN-NICOLAE

BULGĂREAN GHEORGHE VASILE

LIPO ANGELA-MARIA

IEPURE TRAIAN GHEORGHE

DEÁK ROBERT-EDWIN

POP CRISTIAN-ADRIAN

Candidați PSD Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Sălaj la Senat

POP GHEORGHE

FORŢ CĂLIN-CRISTIAN

MAN DOREL-LIVIU

IRIMIEA ANCA-MANUELA

Candidați PSD Sălaj la Camera Deputaților

NEAGA FLORIAN-CLAUDIU

PANIE SERGIU

CHEŞELI IOAN

GORGAN DORIN-IOAN

SOUCA VALENTINA-LUCIA

COSTINAŞ OVIDIU

Candidați USR-PLUS Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Sălaj la Senat

VIAŞU COSMIN-CRISTIAN

BOB VIRGIL-MARIUS

OLAR GABRIELA CARMEN

TĂMAŞ MIHAI-DAN

Candidați USR-PLUS Sălaj la Camera Deputaților

PRUNEAN ALIN-COSTEL

COZMA CRISTINA-COSMINA

BOŢA ŞTEFAN

NISTOR ADRIAN-OVIDIU

MARIAN RADU-ALIN

FĂRCAŞ LIVIU

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Candidați UDMR Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Sălaj la Senat

KOVÁCS IRINA ELISABETA

DARI TOMA

SZEKERES ENIKŐ

PAPP LAJOS-LEVENTE

Candidați UDMR Sălaj la Camera Deputaților

SERES DENES

BOGYA ANNAMÁRIA

PAPP ZSOLT-LASZLÓ

LUCZA ISTVAN-ATTILA

SZOBOSZLAI GYÖRK

DOBRAI FERENC-CRISTIAN

Candidați Pro România Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Sălaj la Senat

ŞTEFĂNESCU VASILE

UNGUR IOAN-ALIN

TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN

TOUT IULIA-CODRUŢA

Candidați Pro România Sălaj la Camera Deputaților

CRIŞAN VALERIU-RADU

CULEA MARIAN-ORLANDO

ARDELEAN DAN-NICOLAE

BREBAN LUDOVICA

NEGREA LIVIU

GROZA SERGIU-DAN

Candidați PMP Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Sălaj la Senat

LUNGU VASILE-CRISTIAN

PETER TEODOR

BLAJ TEODOR-MARIUS

MAN RODICA

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Candidați PMP Sălaj la Camera Deputaților

CORDOŞ DUMITRU

POP IULIUS-EMMANUEL

ŞTIRB RADU-ALEXANDRU

POP CORNELIU-RADU

COROIAN DIANA-LĂCRIMIOARA

VECIAN FLAVIU-DOREL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la Senat

SECARA VASILE

ANDREIAŞ VASILE SORIN

FARCAŞ IULIU

CILOCI NINA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la Camera Deputaților

JOLDIŞ VASILE

CRĂCIUN RALUCA-ALEXANDRA

BOGDAN FLORIN

CIOAZA MARCEL-MIHAI

VAIDA ROMULUS-PAUL

TIMOC IOAN-PAUL

Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la Senat

STANCA VERONICA-ELENA

VEREŞ MARIUS-SORIN

IMRE SIMONA

MOŞ GABRIEL-DORIN

Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la Camera Deputaților

URECHE CONSTANTIN-GABRIEL

FIZEŞAN OLIMPIA-ALEXANDRA

LONGODOR ANDREI-MARIUS

CIACA MARIUS-CĂLIN

MIALĂU MARIUS

MOCAN GLIGORE-DANIEL

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Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la Senat

POP CLAUDIU

COSTE ALEXANDRA-MARGARETA

POP AURICA

MOIGRĂDAN NICOLAE

Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la Camera Deputaților

COSTE MARINEL-ADRIAN

LÁSZLÓ SÁMUEL

COSTE VIOREL

COSTE ROXANA

COSTE DIANA-RUTH

COSTE IONUŢ

Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la Senat

APATI ALIN-CĂLIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la Camera Deputaților

IHOŞ DĂNUŢ-IOAN

Candidați PRM Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Sălaj la Senat

PĂCURAR COSMIN-FLORIN

Candidați PRM Sălaj la Camera Deputaților

POP-COMAN LIVIU

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