În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Sălaj la Senat
ILEA GEORGE-BOGDAN
CHERECHEŞ DAN-NICU
CRIŞAN MARIANA-DANA
CIORTEA FLAVIU-CORNELIU
Candidați PNL Sălaj la Camera Deputaților
BODE LUCIAN-NICOLAE
BULGĂREAN GHEORGHE VASILE
LIPO ANGELA-MARIA
IEPURE TRAIAN GHEORGHE
DEÁK ROBERT-EDWIN
POP CRISTIAN-ADRIAN
Candidați PSD Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Sălaj la Senat
POP GHEORGHE
FORŢ CĂLIN-CRISTIAN
MAN DOREL-LIVIU
IRIMIEA ANCA-MANUELA
Candidați PSD Sălaj la Camera Deputaților
NEAGA FLORIAN-CLAUDIU
PANIE SERGIU
CHEŞELI IOAN
GORGAN DORIN-IOAN
SOUCA VALENTINA-LUCIA
COSTINAŞ OVIDIU
Candidați USR-PLUS Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Sălaj la Senat
VIAŞU COSMIN-CRISTIAN
BOB VIRGIL-MARIUS
OLAR GABRIELA CARMEN
TĂMAŞ MIHAI-DAN
Candidați USR-PLUS Sălaj la Camera Deputaților
PRUNEAN ALIN-COSTEL
COZMA CRISTINA-COSMINA
BOŢA ŞTEFAN
NISTOR ADRIAN-OVIDIU
MARIAN RADU-ALIN
FĂRCAŞ LIVIU
Candidați UDMR Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Sălaj la Senat
KOVÁCS IRINA ELISABETA
DARI TOMA
SZEKERES ENIKŐ
PAPP LAJOS-LEVENTE
Candidați UDMR Sălaj la Camera Deputaților
SERES DENES
BOGYA ANNAMÁRIA
PAPP ZSOLT-LASZLÓ
LUCZA ISTVAN-ATTILA
SZOBOSZLAI GYÖRK
DOBRAI FERENC-CRISTIAN
Candidați Pro România Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Sălaj la Senat
ŞTEFĂNESCU VASILE
UNGUR IOAN-ALIN
TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN
TOUT IULIA-CODRUŢA
Candidați Pro România Sălaj la Camera Deputaților
CRIŞAN VALERIU-RADU
CULEA MARIAN-ORLANDO
ARDELEAN DAN-NICOLAE
BREBAN LUDOVICA
NEGREA LIVIU
GROZA SERGIU-DAN
Candidați PMP Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Sălaj la Senat
LUNGU VASILE-CRISTIAN
PETER TEODOR
BLAJ TEODOR-MARIUS
MAN RODICA
Candidați PMP Sălaj la Camera Deputaților
CORDOŞ DUMITRU
POP IULIUS-EMMANUEL
ŞTIRB RADU-ALEXANDRU
POP CORNELIU-RADU
COROIAN DIANA-LĂCRIMIOARA
VECIAN FLAVIU-DOREL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la Senat
SECARA VASILE
ANDREIAŞ VASILE SORIN
FARCAŞ IULIU
CILOCI NINA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la Camera Deputaților
JOLDIŞ VASILE
CRĂCIUN RALUCA-ALEXANDRA
BOGDAN FLORIN
CIOAZA MARCEL-MIHAI
VAIDA ROMULUS-PAUL
TIMOC IOAN-PAUL
Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la Senat
STANCA VERONICA-ELENA
VEREŞ MARIUS-SORIN
IMRE SIMONA
MOŞ GABRIEL-DORIN
Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la Camera Deputaților
URECHE CONSTANTIN-GABRIEL
FIZEŞAN OLIMPIA-ALEXANDRA
LONGODOR ANDREI-MARIUS
CIACA MARIUS-CĂLIN
MIALĂU MARIUS
MOCAN GLIGORE-DANIEL
Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la Senat
POP CLAUDIU
COSTE ALEXANDRA-MARGARETA
POP AURICA
MOIGRĂDAN NICOLAE
Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la Camera Deputaților
COSTE MARINEL-ADRIAN
LÁSZLÓ SÁMUEL
COSTE VIOREL
COSTE ROXANA
COSTE DIANA-RUTH
COSTE IONUŢ
Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la Senat
APATI ALIN-CĂLIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la Camera Deputaților
IHOŞ DĂNUŢ-IOAN
Candidați PRM Sălaj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRM Sălaj la Senat
PĂCURAR COSMIN-FLORIN
Candidați PRM Sălaj la Camera Deputaților
POP-COMAN LIVIU