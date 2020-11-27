În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Sălaj la Senat

ILEA GEORGE-BOGDAN
CHERECHEŞ DAN-NICU
CRIŞAN MARIANA-DANA
CIORTEA FLAVIU-CORNELIU

Candidați PNL Sălaj la Camera Deputaților

BODE LUCIAN-NICOLAE
BULGĂREAN GHEORGHE VASILE
LIPO ANGELA-MARIA
IEPURE TRAIAN GHEORGHE
DEÁK ROBERT-EDWIN
POP CRISTIAN-ADRIAN

Candidați PSD Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Sălaj la Senat

POP GHEORGHE
FORŢ CĂLIN-CRISTIAN
MAN DOREL-LIVIU
IRIMIEA ANCA-MANUELA

Candidați PSD Sălaj la Camera Deputaților

NEAGA FLORIAN-CLAUDIU
PANIE SERGIU
CHEŞELI IOAN
GORGAN DORIN-IOAN
SOUCA VALENTINA-LUCIA
COSTINAŞ OVIDIU

Candidați USR-PLUS Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Sălaj la Senat

VIAŞU COSMIN-CRISTIAN
BOB VIRGIL-MARIUS
OLAR GABRIELA CARMEN
TĂMAŞ MIHAI-DAN

Candidați USR-PLUS Sălaj la Camera Deputaților

PRUNEAN ALIN-COSTEL
COZMA CRISTINA-COSMINA
BOŢA ŞTEFAN
NISTOR ADRIAN-OVIDIU
MARIAN RADU-ALIN
FĂRCAŞ LIVIU

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Candidați UDMR Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Sălaj la Senat

KOVÁCS IRINA ELISABETA
DARI TOMA
SZEKERES ENIKŐ
PAPP LAJOS-LEVENTE

Candidați UDMR Sălaj la Camera Deputaților

SERES DENES
BOGYA ANNAMÁRIA
PAPP ZSOLT-LASZLÓ
LUCZA ISTVAN-ATTILA
SZOBOSZLAI GYÖRK
DOBRAI FERENC-CRISTIAN

Candidați Pro România Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Sălaj la Senat

ŞTEFĂNESCU VASILE
UNGUR IOAN-ALIN
TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN
TOUT IULIA-CODRUŢA

Candidați Pro România Sălaj la Camera Deputaților

CRIŞAN VALERIU-RADU
CULEA MARIAN-ORLANDO
ARDELEAN DAN-NICOLAE
BREBAN LUDOVICA
NEGREA LIVIU
GROZA SERGIU-DAN

Candidați PMP Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Sălaj la Senat

LUNGU VASILE-CRISTIAN
PETER TEODOR
BLAJ TEODOR-MARIUS
MAN RODICA

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Candidați PMP Sălaj la Camera Deputaților

CORDOŞ DUMITRU
POP IULIUS-EMMANUEL
ŞTIRB RADU-ALEXANDRU
POP CORNELIU-RADU
COROIAN DIANA-LĂCRIMIOARA
VECIAN FLAVIU-DOREL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la Senat

SECARA VASILE
ANDREIAŞ VASILE SORIN
FARCAŞ IULIU
CILOCI NINA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj la Camera Deputaților

JOLDIŞ VASILE
CRĂCIUN RALUCA-ALEXANDRA
BOGDAN FLORIN
CIOAZA MARCEL-MIHAI
VAIDA ROMULUS-PAUL
TIMOC IOAN-PAUL

Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la Senat

STANCA VERONICA-ELENA
VEREŞ MARIUS-SORIN
IMRE SIMONA
MOŞ GABRIEL-DORIN

Candidați Partidul Ecologist Român Sălaj la Camera Deputaților

URECHE CONSTANTIN-GABRIEL
FIZEŞAN OLIMPIA-ALEXANDRA
LONGODOR ANDREI-MARIUS
CIACA MARIUS-CĂLIN
MIALĂU MARIUS
MOCAN GLIGORE-DANIEL

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Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la Senat

POP CLAUDIU
COSTE ALEXANDRA-MARGARETA
POP AURICA
MOIGRĂDAN NICOLAE

Candidați Alianța Renașterea Națională Sălaj la Camera Deputaților

COSTE MARINEL-ADRIAN
LÁSZLÓ SÁMUEL
COSTE VIOREL
COSTE ROXANA
COSTE DIANA-RUTH
COSTE IONUŢ

Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la Senat

APATI ALIN-CĂLIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Sălaj la Camera Deputaților

IHOŞ DĂNUŢ-IOAN

Candidați PRM Sălaj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Sălaj la Senat

PĂCURAR COSMIN-FLORIN

Candidați PRM Sălaj la Camera Deputaților

POP-COMAN LIVIU

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