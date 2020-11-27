În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Satu Mare la Senat

DUMA OVIDIU-MARIUS
ALBU ADRIAN
NICOARĂ ROMEO-FLORIN
KICHEL NICOLETA-ANAMARIA

Candidați PNL Satu Mare la Camera Deputaților

COZMA ADRIAN-FELICIAN
SAVU IOAN
KIRA BENIAMIN
URS BENIAMIN
BLIDAR ILEANA
GHILEA GHEORGHE-SORIN
SILAGHI SERGIU

Candidați PSD Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Satu Mare la Senat

ROCA RADU-TIBERIU
DURLA-PAŞCA MIHAI-CĂLIN
AVORNICIŢI MARIANA-NICOLETA
TIŞEA LUCIAN-CIPRIAN

Candidați PSD Satu Mare la Camera Deputaților

CRISTESCU RADU-MIHAI
TIBIL IOAN
MICLE ADRIAN
ILIES CRISTINA-MARINA
BALOGH DANIEL-BÉLA
ŞORIAN BIANCA-SORINA
FILIP CĂTĂLIN-MARIAN

Candidați USR-PLUS Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Satu Mare la Senat

ZOB ALEXANDRU-ROBERT
FECHETE MARCEL-ADRIAN
CREŢU RADU
SINAI ANNAMÁRIA

Candidați USR-PLUS Satu Mare la Camera Deputaților

PANAIT RADU
SEUCAN EDUARD-IULIUS
BURDEA BARBU-IOAN
HORVAT CIPRIAN
MICLĂUŞ MIRCEA-MARIAN
HAIDUC VLAD-LIVIU
HUMĂ MIHAELA-MAGDALENA

Revista Time pune „Colectiv” pe locul 2 în Top 10 filme ale lui 2020! „Un testament profund emoționant al puterii și necesității jurnalismului de investigație”
Recomandări
Revista Time pune „Colectiv” pe locul 2 în Top 10 filme ale lui 2020! „Un testament profund emoționant al puterii și necesității jurnalismului de investigație”

Candidați UDMR Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Satu Mare la Senat

TUROS LÓRÁND
GĂMAN MIHAI
SZEJKE OTTILIA
THOROCZKAY SÁNDOR-ANTAL-GYULA

Candidați UDMR Satu Mare la Camera Deputaților

MAGYAR LORÁND-BÁLINT
NAGY SZABOLCS
SZŐCS PÉTER-LEVENTE
NÉMET SZABOLCS
TOGA ŞTEFAN
FANEA IMOLA
GINDELE EMERIC

Candidați Pro România Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Satu Mare la Senat

ŞTEF MIHAI-ADRIAN
HAIDUC CRISTINA-IONELA
BENŢE MIHAELĂ MARIA
FRENCZ CONSTANTIN

Candidați Pro România Satu Mare la Camera Deputaților

PETRIC OCTAVIAN
SULEA CLAUDIU-SIMION
OŞAN COSMIN-VASILE
TĂMĂŞAN CLAUDIU-GEORGE
DEAC IOAN
LÖCHLI NOEMIA-PERSIDA
BALOG CRISTIAN-ANDREI

Care sunt singurii bani pe care merită să-i cheltuiți degeaba și de ce uneori e bine să puneți răul înainte
Recomandări
Care sunt singurii bani pe care merită să-i cheltuiți degeaba și de ce uneori e bine să puneți răul înainte

Candidați PMP Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Satu Mare la Senat

FRENCZ CONSTANTIN
CIORBA MITRUŢ-DĂNUŢ
ORHA MARIUS-VALENTIN
POP ALIN-VALER
RUS AURICA-MIA

Candidați PMP Satu Mare la Camera Deputaților

POP LIVIU
STOICA DELIA
MIHALI CORNELIU-GABRIEL
MICLEA NARCIS-VASILE-MARIAN
ŞTEF GIGEL-IOAN
TYER BOGDAN-FLORIN
CIORA MARINEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la Senat

POP LUCIAN-MIRCEA
IRIMUŞ CRISTIAN-CĂTĂLIN
ZIRBÓ EMIL-VIOREL
ALEXANDRESCU ANDREEA-ANCA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la Camera Deputaților

CÂCĂU IULIAN
GNANDT MARTINA-ANDRADA
CALIŢA LAURENŢIU
FILIP VASILE-GHEORGHE
LUCUŢ VASILE
BOROŞ ANDREI-CRISTIAN-BOGDAN
ABAZA IONUŢ

Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la Senat

IORGA MARIAN
KURTI-BOKOR EDIT
POP IOAN
SIMON VASILE

„Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”
Recomandări
„Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”

Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la Camera Deputaților

DONCA RAUL
SILAGHI MARIANA-FLAVIA
ANDERCĂU GHEORGHE
VERES LEVENTE-EZSAIÁS
COSMA IOAN
ROZSI NORBERT-DANIEL
IONUŢ IOAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la Senat

VARGA DANIEL
CHERECHEŞ CĂLIN-MIRCEA
SABO GHEORGHE
TUDOR-MARTIN LAURA-GABRIELA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la Camera Deputaților

CHIOREAN VLAD-IONUŢ
HORVATH ANCUŢA-LUCICA
BĂRBUŞ OVIDIU-GHIŢĂ
RUSNEAC BENIAMIN
GLODAN FLORIN-PETRICĂ
GLODAN ANCUŢA-AURICA
CHIOREAN ELISABETA-ELENA

Candidați PRM Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Satu Mare la Senat

CODREA DORINA IRINA

Candidați PRM Satu Mare la Camera Deputaților

ARDELEAN PETRU

Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la Senat

MARE ERIKA

Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la Camera Deputaților

LUJERDEAN FELICIA

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la Senat

BOLOCAN OVIDIU

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la Camera Deputaților

BERINDE GHEORGHE

Candidați independenți în Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

PAPICI MARCELA ANAMARIA (Camera Deputaților)

PE ACELAȘI SUBIECT
   
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
PARTENERI - GSP.RO
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
Ea este cea mai tânără mamă din România. Povestea terifiantă, la ce orori a fost supusă de tatăl ei
PARTENERI - PLAYTECH
Ea este cea mai tânără mamă din România. Povestea terifiantă, la ce orori a fost supusă de tatăl ei
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
HOROSCOP
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
Știrileprotv.ro
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Telekomsport
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Parteneri
Parteneri
Parteneri
RECOMANDĂRI
PARTENERI
TRENDING NEWS
ULTIMELE ȘTIRI
   
Urmărește cel mai nou VIDEO
Știri
VIDEO Adriana Nedelea LA FIX | Creștere alarmantă a cazurilor de COVID în județul Constanța. Prefectul anunță noi localități în carantină