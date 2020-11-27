În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Satu Mare la Senat

DUMA OVIDIU-MARIUS

ALBU ADRIAN

NICOARĂ ROMEO-FLORIN

KICHEL NICOLETA-ANAMARIA

Candidați PNL Satu Mare la Camera Deputaților

COZMA ADRIAN-FELICIAN

SAVU IOAN

KIRA BENIAMIN

URS BENIAMIN

BLIDAR ILEANA

GHILEA GHEORGHE-SORIN

SILAGHI SERGIU

Candidați PSD Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Satu Mare la Senat

ROCA RADU-TIBERIU

DURLA-PAŞCA MIHAI-CĂLIN

AVORNICIŢI MARIANA-NICOLETA

TIŞEA LUCIAN-CIPRIAN

Candidați PSD Satu Mare la Camera Deputaților

CRISTESCU RADU-MIHAI

TIBIL IOAN

MICLE ADRIAN

ILIES CRISTINA-MARINA

BALOGH DANIEL-BÉLA

ŞORIAN BIANCA-SORINA

FILIP CĂTĂLIN-MARIAN

Candidați USR-PLUS Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Satu Mare la Senat

ZOB ALEXANDRU-ROBERT

FECHETE MARCEL-ADRIAN

CREŢU RADU

SINAI ANNAMÁRIA

Candidați USR-PLUS Satu Mare la Camera Deputaților

PANAIT RADU

SEUCAN EDUARD-IULIUS

BURDEA BARBU-IOAN

HORVAT CIPRIAN

MICLĂUŞ MIRCEA-MARIAN

HAIDUC VLAD-LIVIU

HUMĂ MIHAELA-MAGDALENA

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Candidați UDMR Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Satu Mare la Senat

TUROS LÓRÁND

GĂMAN MIHAI

SZEJKE OTTILIA

THOROCZKAY SÁNDOR-ANTAL-GYULA

Candidați UDMR Satu Mare la Camera Deputaților

MAGYAR LORÁND-BÁLINT

NAGY SZABOLCS

SZŐCS PÉTER-LEVENTE

NÉMET SZABOLCS

TOGA ŞTEFAN

FANEA IMOLA

GINDELE EMERIC

Candidați Pro România Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Satu Mare la Senat

ŞTEF MIHAI-ADRIAN

HAIDUC CRISTINA-IONELA

BENŢE MIHAELĂ MARIA

FRENCZ CONSTANTIN

Candidați Pro România Satu Mare la Camera Deputaților

PETRIC OCTAVIAN

SULEA CLAUDIU-SIMION

OŞAN COSMIN-VASILE

TĂMĂŞAN CLAUDIU-GEORGE

DEAC IOAN

LÖCHLI NOEMIA-PERSIDA

BALOG CRISTIAN-ANDREI

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Candidați PMP Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Satu Mare la Senat

FRENCZ CONSTANTIN

CIORBA MITRUŢ-DĂNUŢ

ORHA MARIUS-VALENTIN

POP ALIN-VALER

RUS AURICA-MIA

Candidați PMP Satu Mare la Camera Deputaților

POP LIVIU

STOICA DELIA

MIHALI CORNELIU-GABRIEL

MICLEA NARCIS-VASILE-MARIAN

ŞTEF GIGEL-IOAN

TYER BOGDAN-FLORIN

CIORA MARINEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la Senat

POP LUCIAN-MIRCEA

IRIMUŞ CRISTIAN-CĂTĂLIN

ZIRBÓ EMIL-VIOREL

ALEXANDRESCU ANDREEA-ANCA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la Camera Deputaților

CÂCĂU IULIAN

GNANDT MARTINA-ANDRADA

CALIŢA LAURENŢIU

FILIP VASILE-GHEORGHE

LUCUŢ VASILE

BOROŞ ANDREI-CRISTIAN-BOGDAN

ABAZA IONUŢ

Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la Senat

IORGA MARIAN

KURTI-BOKOR EDIT

POP IOAN

SIMON VASILE

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Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la Camera Deputaților

DONCA RAUL

SILAGHI MARIANA-FLAVIA

ANDERCĂU GHEORGHE

VERES LEVENTE-EZSAIÁS

COSMA IOAN

ROZSI NORBERT-DANIEL

IONUŢ IOAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la Senat

VARGA DANIEL

CHERECHEŞ CĂLIN-MIRCEA

SABO GHEORGHE

TUDOR-MARTIN LAURA-GABRIELA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la Camera Deputaților

CHIOREAN VLAD-IONUŢ

HORVATH ANCUŢA-LUCICA

BĂRBUŞ OVIDIU-GHIŢĂ

RUSNEAC BENIAMIN

GLODAN FLORIN-PETRICĂ

GLODAN ANCUŢA-AURICA

CHIOREAN ELISABETA-ELENA

Candidați PRM Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Satu Mare la Senat

CODREA DORINA IRINA

Candidați PRM Satu Mare la Camera Deputaților

ARDELEAN PETRU

Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la Senat

MARE ERIKA

Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la Camera Deputaților

LUJERDEAN FELICIA

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la Senat

BOLOCAN OVIDIU

Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la Camera Deputaților

BERINDE GHEORGHE

Candidați independenți în Satu Mare la alegerile parlamentare 2020

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