În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Satu Mare la Senat
DUMA OVIDIU-MARIUS
ALBU ADRIAN
NICOARĂ ROMEO-FLORIN
KICHEL NICOLETA-ANAMARIA
Candidați PNL Satu Mare la Camera Deputaților
COZMA ADRIAN-FELICIAN
SAVU IOAN
KIRA BENIAMIN
URS BENIAMIN
BLIDAR ILEANA
GHILEA GHEORGHE-SORIN
SILAGHI SERGIU
Candidați PSD Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Satu Mare la Senat
ROCA RADU-TIBERIU
DURLA-PAŞCA MIHAI-CĂLIN
AVORNICIŢI MARIANA-NICOLETA
TIŞEA LUCIAN-CIPRIAN
Candidați PSD Satu Mare la Camera Deputaților
CRISTESCU RADU-MIHAI
TIBIL IOAN
MICLE ADRIAN
ILIES CRISTINA-MARINA
BALOGH DANIEL-BÉLA
ŞORIAN BIANCA-SORINA
FILIP CĂTĂLIN-MARIAN
Candidați USR-PLUS Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Satu Mare la Senat
ZOB ALEXANDRU-ROBERT
FECHETE MARCEL-ADRIAN
CREŢU RADU
SINAI ANNAMÁRIA
Candidați USR-PLUS Satu Mare la Camera Deputaților
PANAIT RADU
SEUCAN EDUARD-IULIUS
BURDEA BARBU-IOAN
HORVAT CIPRIAN
MICLĂUŞ MIRCEA-MARIAN
HAIDUC VLAD-LIVIU
HUMĂ MIHAELA-MAGDALENA
Candidați UDMR Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Satu Mare la Senat
TUROS LÓRÁND
GĂMAN MIHAI
SZEJKE OTTILIA
THOROCZKAY SÁNDOR-ANTAL-GYULA
Candidați UDMR Satu Mare la Camera Deputaților
MAGYAR LORÁND-BÁLINT
NAGY SZABOLCS
SZŐCS PÉTER-LEVENTE
NÉMET SZABOLCS
TOGA ŞTEFAN
FANEA IMOLA
GINDELE EMERIC
Candidați Pro România Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Satu Mare la Senat
ŞTEF MIHAI-ADRIAN
HAIDUC CRISTINA-IONELA
BENŢE MIHAELĂ MARIA
FRENCZ CONSTANTIN
Candidați Pro România Satu Mare la Camera Deputaților
PETRIC OCTAVIAN
SULEA CLAUDIU-SIMION
OŞAN COSMIN-VASILE
TĂMĂŞAN CLAUDIU-GEORGE
DEAC IOAN
LÖCHLI NOEMIA-PERSIDA
BALOG CRISTIAN-ANDREI
Candidați PMP Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Satu Mare la Senat
FRENCZ CONSTANTIN
CIORBA MITRUŢ-DĂNUŢ
ORHA MARIUS-VALENTIN
POP ALIN-VALER
RUS AURICA-MIA
Candidați PMP Satu Mare la Camera Deputaților
POP LIVIU
STOICA DELIA
MIHALI CORNELIU-GABRIEL
MICLEA NARCIS-VASILE-MARIAN
ŞTEF GIGEL-IOAN
TYER BOGDAN-FLORIN
CIORA MARINEL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la Senat
POP LUCIAN-MIRCEA
IRIMUŞ CRISTIAN-CĂTĂLIN
ZIRBÓ EMIL-VIOREL
ALEXANDRESCU ANDREEA-ANCA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Satu Mare la Camera Deputaților
CÂCĂU IULIAN
GNANDT MARTINA-ANDRADA
CALIŢA LAURENŢIU
FILIP VASILE-GHEORGHE
LUCUŢ VASILE
BOROŞ ANDREI-CRISTIAN-BOGDAN
ABAZA IONUŢ
Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la Senat
IORGA MARIAN
KURTI-BOKOR EDIT
POP IOAN
SIMON VASILE
Candidați Partidul Ecologist Român Satu Mare la Camera Deputaților
DONCA RAUL
SILAGHI MARIANA-FLAVIA
ANDERCĂU GHEORGHE
VERES LEVENTE-EZSAIÁS
COSMA IOAN
ROZSI NORBERT-DANIEL
IONUŢ IOAN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la Senat
VARGA DANIEL
CHERECHEŞ CĂLIN-MIRCEA
SABO GHEORGHE
TUDOR-MARTIN LAURA-GABRIELA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Satu Mare la Camera Deputaților
CHIOREAN VLAD-IONUŢ
HORVATH ANCUŢA-LUCICA
BĂRBUŞ OVIDIU-GHIŢĂ
RUSNEAC BENIAMIN
GLODAN FLORIN-PETRICĂ
GLODAN ANCUŢA-AURICA
CHIOREAN ELISABETA-ELENA
Candidați PRM Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRM Satu Mare la Senat
CODREA DORINA IRINA
Candidați PRM Satu Mare la Camera Deputaților
ARDELEAN PETRU
Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la Senat
MARE ERIKA
Candidați Partidul Noua Românie Satu Mare la Camera Deputaților
LUJERDEAN FELICIA
Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la Senat
BOLOCAN OVIDIU
Candidați Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache Satu Mare la Camera Deputaților
BERINDE GHEORGHE
Candidați independenți în Satu Mare la alegerile parlamentare 2020
PAPICI MARCELA ANAMARIA (Camera Deputaților)