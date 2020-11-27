În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Teleorman la Senat

PÎRVULESCU EUGEN

DUCAN DORU-VALENTIN

FEDELEŞ OANA-RALUCA

COCU BOGDAN-CIPRIAN

Candidați PNL Teleorman la Camera Deputaților

BARBU COSTEL

CALOTĂ FLORICĂ ICĂ

STOIAN MARIA

GOGAN CORNEL

TITIRIŞCĂ FLORIN-NICUŞOR

ŢOLE MARIN

LOVIN MIHAI-SILVIU

Candidați PSD Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Teleorman la Senat

CRISTESCU IONEL-DĂNUŢ

DUMITRESCU MIRCEA

VIŞAN IULIANA-VALENTINA

DINCĂ IONEL

Candidați PSD Teleorman la Camera Deputaților

PIPER-SAVU FLORIN

STANCU PAUL

PANAGOREŢ IOANA

BORŞ GEORGE-MĂDĂLIN

CIUBĂR IONUŢ

CHIRAN FLORIN-VALENTIN

ARĂRĂU IONELA

Candidați USR-PLUS Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Teleorman la Senat

SFERLE SORIN

ISVORANU NICOLETA

CRĂCIUN ALEXANDRU-FLAVIAN

TUDOR MIHAI

Candidați USR-PLUS Teleorman la Camera Deputaților

FIERĂSCU AUREL

BARBU LIVIU

IORDAN SERGIU-MIHAI

IRIMIEA CRISTIAN-VASILE

TUDOSIE IULIAN-SORIN

VĂRZARU SILVIA

IORDĂCHIŢĂ GEORGE

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Candidați UDMR Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Teleorman la Senat

BURA-MAKSAY ŞTEFAN-PETRU

KISS IOSIF

PATAKI ENIKŐ

GIURGIU-KOVÁCS MONICA-SILVIA

Candidați UDMR Teleorman la Camera Deputaților

GÁTI ŞTEFAN

MOLNÁR GEORGETA-CRISTINA

FEHÉR GYULA

NAGY ÁDÁM

MICLĂUŞ JUDIT

ERDEI ROBERT-GYULA

POTI EDUARD-JÁNOS

Candidați Pro România Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Teleorman la Senat

CRÎNGENEANU GABRIEL

DELCEA OLIVIAN-VICTOR

SANDU LIVIU-SORINEL

GÎDEA VIOLETA GIANINA

Candidați Pro România Teleorman la Camera Deputaților

CALOTĂ SAMUEL

RUSIN GIANINA

ROŞU-STIAN MIHAELA

MIREA EUGEN

GHERGHE ALIN-VALENTIN

DINU IONEL

SOREAŢĂ ROMICĂ-CRISTIAN

Candidați PMP Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Teleorman la Senat

DINCĂ IONEL

STĂVĂRACHE COSTEL-CONSTANTIN

ORZAŢĂ EMILIA

MARIN MARIANA

SANDU ADRIAN

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Candidați PMP Teleorman la Camera Deputaților

COLIU DORU-PETRIŞOR

BOBOC ION

MAVRU SANDU-GABRIEL

SMEDOIU NICOLETA

COJOCARU ION

MAZILU LIVIU-ADRIAN

NEGRESCU DIANA-MARGARETA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la Senat

NEACŞU GEANIN-IONUŢ

SITEAVU ŞTEFANA

VLADU ANTON

VOICAN ROMAN-CRISTIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la Camera Deputaților

IOTU OANA-MARIA

IORDACHE PETRICĂ

PARASCHIV CAMELIA

NEACŞU AMALIA-CORNELIA

TIJNAGEL MARIANA

PREDESCU MIHAELA-CORINA

BANCIU KATI

Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la Senat

TURCU NICOLAE

CĂRBUNESCU DOINA

FLORESCU NICOLAE

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Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la Camera Deputaților

ENE MĂDĂLIN-CRISTI

MOLDOVEANU DOINA

PETRE ION

TURCU DANIELA

DINU MARIAN

IOSIF SCARLAT

ŞUICĂ MIHAIL

Candidați PRM Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Teleorman la Senat

BONAŞ GABRIEL-IOAN

STANCU CONSTANTIN

VLĂDUŢU VASILE-SORIN

GAIŢA NATALIA

Candidați PRM Teleorman la Camera Deputaților

CEAUŞU LUCIAN-FLORIN

COŞLOC-BUSUIOC PETRUŢA

COŞLOC-BUSUIOC FLORIN

BĂLŢATU STELICĂ

BĂDĂLUŢĂ GEORGE

ILIE GEORGETA

MAFTEI DOINA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la Senat

UBA VALENTIN-CĂTĂLIN

RISTEA DANA-CĂTĂLINA

ASKARY-ABAD LILIANA-AMELIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la Camera Deputaților

CODREANU FLORIN-NICOLAE

EPURE CONSTANŢA-IULIANA

CĂLCÎIA MARIUS

RISTEA RADU

AVRAMESCU GEORGE-RĂZVAN

SECELEANU LIDIA-SIMONA

ENACHE BOGDAN-FLORIN

Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la Senat

BERECHET CONSTANTIN

COMAN MARIAN

TOMA TEODOR-ALEXANDRU

MÂRZA FLORINELA-MIRELA

Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la Camera Deputaților

NIŢULESCU TEODOR

MÎNDREANU HORIA-FLORIN

BOJAN CRISTIAN

ROMAN SANDU-EMIL

FLORICICĂ CONSTANŢA

IACOB IONEL

ŞATRAN VERGIL

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