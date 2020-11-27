În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Teleorman la Senat

PÎRVULESCU EUGEN
DUCAN DORU-VALENTIN
FEDELEŞ OANA-RALUCA
COCU BOGDAN-CIPRIAN

Candidați PNL Teleorman la Camera Deputaților

BARBU COSTEL
CALOTĂ FLORICĂ ICĂ
STOIAN MARIA
GOGAN CORNEL
TITIRIŞCĂ FLORIN-NICUŞOR
ŢOLE MARIN
LOVIN MIHAI-SILVIU

Candidați PSD Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Teleorman la Senat

CRISTESCU IONEL-DĂNUŢ
DUMITRESCU MIRCEA
VIŞAN IULIANA-VALENTINA
DINCĂ IONEL

Candidați PSD Teleorman la Camera Deputaților

PIPER-SAVU FLORIN
STANCU PAUL
PANAGOREŢ IOANA
BORŞ GEORGE-MĂDĂLIN
CIUBĂR IONUŢ
CHIRAN FLORIN-VALENTIN
ARĂRĂU IONELA

Candidați USR-PLUS Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Teleorman la Senat

SFERLE SORIN
ISVORANU NICOLETA
CRĂCIUN ALEXANDRU-FLAVIAN
TUDOR MIHAI

Candidați USR-PLUS Teleorman la Camera Deputaților

FIERĂSCU AUREL
BARBU LIVIU
IORDAN SERGIU-MIHAI
IRIMIEA CRISTIAN-VASILE
TUDOSIE IULIAN-SORIN
VĂRZARU SILVIA
IORDĂCHIŢĂ GEORGE

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Candidați UDMR Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Teleorman la Senat

BURA-MAKSAY ŞTEFAN-PETRU
KISS IOSIF
PATAKI ENIKŐ
GIURGIU-KOVÁCS MONICA-SILVIA

Candidați UDMR Teleorman la Camera Deputaților

GÁTI ŞTEFAN
MOLNÁR GEORGETA-CRISTINA
FEHÉR GYULA
NAGY ÁDÁM
MICLĂUŞ JUDIT
ERDEI ROBERT-GYULA
POTI EDUARD-JÁNOS

Candidați Pro România Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Teleorman la Senat

CRÎNGENEANU GABRIEL
DELCEA OLIVIAN-VICTOR
SANDU LIVIU-SORINEL
GÎDEA VIOLETA GIANINA

Candidați Pro România Teleorman la Camera Deputaților

CALOTĂ SAMUEL
RUSIN GIANINA
ROŞU-STIAN MIHAELA
MIREA EUGEN
GHERGHE ALIN-VALENTIN
DINU IONEL
SOREAŢĂ ROMICĂ-CRISTIAN

Candidați PMP Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Teleorman la Senat

DINCĂ IONEL
STĂVĂRACHE COSTEL-CONSTANTIN
ORZAŢĂ EMILIA
MARIN MARIANA
SANDU ADRIAN

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Candidați PMP Teleorman la Camera Deputaților

COLIU DORU-PETRIŞOR
BOBOC ION
MAVRU SANDU-GABRIEL
SMEDOIU NICOLETA
COJOCARU ION
MAZILU LIVIU-ADRIAN
NEGRESCU DIANA-MARGARETA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la Senat

NEACŞU GEANIN-IONUŢ
SITEAVU ŞTEFANA
VLADU ANTON
VOICAN ROMAN-CRISTIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la Camera Deputaților

IOTU OANA-MARIA
IORDACHE PETRICĂ
PARASCHIV CAMELIA
NEACŞU AMALIA-CORNELIA
TIJNAGEL MARIANA
PREDESCU MIHAELA-CORINA
BANCIU KATI

Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la Senat

TURCU NICOLAE
CĂRBUNESCU DOINA
FLORESCU NICOLAE

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Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la Camera Deputaților

ENE MĂDĂLIN-CRISTI
MOLDOVEANU DOINA
PETRE ION
TURCU DANIELA
DINU MARIAN
IOSIF SCARLAT
ŞUICĂ MIHAIL

Candidați PRM Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Teleorman la Senat

BONAŞ GABRIEL-IOAN
STANCU CONSTANTIN
VLĂDUŢU VASILE-SORIN
GAIŢA NATALIA

Candidați PRM Teleorman la Camera Deputaților

CEAUŞU LUCIAN-FLORIN
COŞLOC-BUSUIOC PETRUŢA
COŞLOC-BUSUIOC FLORIN
BĂLŢATU STELICĂ
BĂDĂLUŢĂ GEORGE
ILIE GEORGETA
MAFTEI DOINA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la Senat

UBA VALENTIN-CĂTĂLIN
RISTEA DANA-CĂTĂLINA
ASKARY-ABAD LILIANA-AMELIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la Camera Deputaților

CODREANU FLORIN-NICOLAE
EPURE CONSTANŢA-IULIANA
CĂLCÎIA MARIUS
RISTEA RADU
AVRAMESCU GEORGE-RĂZVAN
SECELEANU LIDIA-SIMONA
ENACHE BOGDAN-FLORIN

Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la Senat

BERECHET CONSTANTIN
COMAN MARIAN
TOMA TEODOR-ALEXANDRU
MÂRZA FLORINELA-MIRELA

Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la Camera Deputaților

NIŢULESCU TEODOR
MÎNDREANU HORIA-FLORIN
BOJAN CRISTIAN
ROMAN SANDU-EMIL
FLORICICĂ CONSTANŢA
IACOB IONEL
ŞATRAN VERGIL

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