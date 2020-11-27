În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Teleorman la Senat
PÎRVULESCU EUGEN
DUCAN DORU-VALENTIN
FEDELEŞ OANA-RALUCA
COCU BOGDAN-CIPRIAN
Candidați PNL Teleorman la Camera Deputaților
BARBU COSTEL
CALOTĂ FLORICĂ ICĂ
STOIAN MARIA
GOGAN CORNEL
TITIRIŞCĂ FLORIN-NICUŞOR
ŢOLE MARIN
LOVIN MIHAI-SILVIU
Candidați PSD Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Teleorman la Senat
CRISTESCU IONEL-DĂNUŢ
DUMITRESCU MIRCEA
VIŞAN IULIANA-VALENTINA
DINCĂ IONEL
Candidați PSD Teleorman la Camera Deputaților
PIPER-SAVU FLORIN
STANCU PAUL
PANAGOREŢ IOANA
BORŞ GEORGE-MĂDĂLIN
CIUBĂR IONUŢ
CHIRAN FLORIN-VALENTIN
ARĂRĂU IONELA
Candidați USR-PLUS Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Teleorman la Senat
SFERLE SORIN
ISVORANU NICOLETA
CRĂCIUN ALEXANDRU-FLAVIAN
TUDOR MIHAI
Candidați USR-PLUS Teleorman la Camera Deputaților
FIERĂSCU AUREL
BARBU LIVIU
IORDAN SERGIU-MIHAI
IRIMIEA CRISTIAN-VASILE
TUDOSIE IULIAN-SORIN
VĂRZARU SILVIA
IORDĂCHIŢĂ GEORGE
Candidați UDMR Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Teleorman la Senat
BURA-MAKSAY ŞTEFAN-PETRU
KISS IOSIF
PATAKI ENIKŐ
GIURGIU-KOVÁCS MONICA-SILVIA
Candidați UDMR Teleorman la Camera Deputaților
GÁTI ŞTEFAN
MOLNÁR GEORGETA-CRISTINA
FEHÉR GYULA
NAGY ÁDÁM
MICLĂUŞ JUDIT
ERDEI ROBERT-GYULA
POTI EDUARD-JÁNOS
Candidați Pro România Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Teleorman la Senat
CRÎNGENEANU GABRIEL
DELCEA OLIVIAN-VICTOR
SANDU LIVIU-SORINEL
GÎDEA VIOLETA GIANINA
Candidați Pro România Teleorman la Camera Deputaților
CALOTĂ SAMUEL
RUSIN GIANINA
ROŞU-STIAN MIHAELA
MIREA EUGEN
GHERGHE ALIN-VALENTIN
DINU IONEL
SOREAŢĂ ROMICĂ-CRISTIAN
Candidați PMP Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Teleorman la Senat
DINCĂ IONEL
STĂVĂRACHE COSTEL-CONSTANTIN
ORZAŢĂ EMILIA
MARIN MARIANA
SANDU ADRIAN
Candidați PMP Teleorman la Camera Deputaților
COLIU DORU-PETRIŞOR
BOBOC ION
MAVRU SANDU-GABRIEL
SMEDOIU NICOLETA
COJOCARU ION
MAZILU LIVIU-ADRIAN
NEGRESCU DIANA-MARGARETA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la Senat
NEACŞU GEANIN-IONUŢ
SITEAVU ŞTEFANA
VLADU ANTON
VOICAN ROMAN-CRISTIAN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Teleorman la Camera Deputaților
IOTU OANA-MARIA
IORDACHE PETRICĂ
PARASCHIV CAMELIA
NEACŞU AMALIA-CORNELIA
TIJNAGEL MARIANA
PREDESCU MIHAELA-CORINA
BANCIU KATI
Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la Senat
TURCU NICOLAE
CĂRBUNESCU DOINA
FLORESCU NICOLAE
Candidați Partidul Socialist Român Teleorman la Camera Deputaților
ENE MĂDĂLIN-CRISTI
MOLDOVEANU DOINA
PETRE ION
TURCU DANIELA
DINU MARIAN
IOSIF SCARLAT
ŞUICĂ MIHAIL
Candidați PRM Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRM Teleorman la Senat
BONAŞ GABRIEL-IOAN
STANCU CONSTANTIN
VLĂDUŢU VASILE-SORIN
GAIŢA NATALIA
Candidați PRM Teleorman la Camera Deputaților
CEAUŞU LUCIAN-FLORIN
COŞLOC-BUSUIOC PETRUŢA
COŞLOC-BUSUIOC FLORIN
BĂLŢATU STELICĂ
BĂDĂLUŢĂ GEORGE
ILIE GEORGETA
MAFTEI DOINA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la Senat
UBA VALENTIN-CĂTĂLIN
RISTEA DANA-CĂTĂLINA
ASKARY-ABAD LILIANA-AMELIA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Teleorman la Camera Deputaților
CODREANU FLORIN-NICOLAE
EPURE CONSTANŢA-IULIANA
CĂLCÎIA MARIUS
RISTEA RADU
AVRAMESCU GEORGE-RĂZVAN
SECELEANU LIDIA-SIMONA
ENACHE BOGDAN-FLORIN
Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la Senat
BERECHET CONSTANTIN
COMAN MARIAN
TOMA TEODOR-ALEXANDRU
MÂRZA FLORINELA-MIRELA
Candidați Partidul Ecologist Român Teleorman la Camera Deputaților
NIŢULESCU TEODOR
MÎNDREANU HORIA-FLORIN
BOJAN CRISTIAN
ROMAN SANDU-EMIL
FLORICICĂ CONSTANŢA
IACOB IONEL
ŞATRAN VERGIL