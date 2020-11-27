În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Timiș la Senat

GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA
GAIŢA IONUŢ-SORINEL
BOJIN MIHĂIŢĂ
CIURLEA SORINA-ALEXANDRA
SARMEŞ DAN-ION
SCHEDAN DOINA

Candidați PNL Timiș la Camera Deputaților

PIRTEA MARILEN-GABRIEL
ARDELEAN BEN-ONI
ŞANDRU COSMIN
CHIRA CLAUDIU-MARTIN
BOGDAN CIPRIAN
SUPURAN SORIN
SAMOILĂ ELENA
LUPULESCU SAMUEL
BALAŞ NELU
COCEAN LIVIU-MARIUS
MARIŞ DANIELA-MIRELA
GRIGORIE TONI-ALEXANDRU
COLHON ADRIAN

Candidați PSD Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Timiș la Senat

DOGARIU EUGEN
RĂDUCANU SEBASTIAN
COVACI DOREL
BEJAN SIMONA-ECATERINA
JURESCU PUIU
IOVIŢĂ MITICĂ

Candidați PSD Timiș la Camera Deputaților

GRINDEANU SORIN MIHAI
SIMONIS ALFRED-ROBERT
CIONCA ADRIAN-IOAN
RITIVOIU MIHAI
ŢUNDREA LUMINIŢA
IOVESCU ALEXANDRU-ADRIAN
IEREMIA ION-ARDEAL
LĂPĂDATU ALIN-ADRIAN
BARTA RĂZVAN-ALEXANDRU
ŢUCU ABEL-PETRU
COCONEŢU COSMIN-ION
ENUICA CRISTINA MARIA
MĂRINICĂ GEANNY-MARIAN

Iohannis, reacție după cazul de politizare de la Mureș. „E inacceptabil”, dar singura măsură e ”un audit” general discutat cu Orban
Recomandări
Iohannis, reacție după cazul de politizare de la Mureș. „E inacceptabil”, dar singura măsură e ”un audit” general discutat cu Orban

Candidați USR-PLUS Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Timiș la Senat

TRIFAN RAOUL-ADRIAN
REŞITNEC DAN
AMZA DIANA
VANCIA MIRCEA
MARCU CLAUDIU-ADRIAN
LĂZĂRESCU CAIUS-IOAN

Candidați USR-PLUS Timiș la Camera Deputaților

DRULĂ CĂTĂLIN
TODA DANIEL-LIVIU
FĂLCOI NICU
TÂRLEA KINGA
NEMETH ZOLTAN
CHIRILĂ OANA-ŞTEFANIA
JAHN CĂTĂLINA-NICOLETA
PUPŞA ALEXANDRU-DAN
CONSTANTINESCU ZÎNEL-CRISTIAN
STĂNILĂ COSMIN-VASILE
VĂTAU ANAMARIA-ALEXANDRA
RĂESCU BOGDAN
MARIN ION

Candidați UDMR Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Timiș la Senat

FARKAS IMRE
HALÁSZ FRANCISC
ANDRASY NOEMI
SZABO FRANCISC
PĂŞTEAN ERIKA
KADAR GHEORGHE

Candidați UDMR Timiș la Camera Deputaților

MOLNAR ANDREI
SIPOS ELENA
KABAI JÓZSEF
IHASZ IOAN
PATIK IZABELLA
CSÁKI KAROL- ION- LUCIAN
DEMETER ZSOLT
NAGY RENATE
OLAH ATTILA-CAROL
KATONA GHEORGHE-IOSIF
HORVÁTH KATALIN
ALBERT LADISLAU-ZOLTAN
MAROSSY ZOLTAN-GHEORGHE

Lungul drum spre pace. Hassan a fugit din calea războiului din Irak și a ajuns după doi ani în România. A luat școala de la zero și vrea să fie profesor
Recomandări
Lungul drum spre pace. Hassan a fugit din calea războiului din Irak și a ajuns după doi ani în România. A luat școala de la zero și vrea să fie profesor

Candidați Pro România Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Timiș la Senat

BIRĂU NICOLAE
ILIESCU ROXANA-TEODORA
HOMORODEAN DORU-NICOLAE
VÎŞCU FLORIN-ALIN
IUHASZ RAMONA-LILIANA
POPESCU ADRIAN

Candidați Pro România Timiș la Camera Deputaților

PAU RADU-ADRIAN
COANDĂ ION-MARIAN
KORMAN VALENTIN
FARCA MANUEL
DOLECEK CRISTIAN
MORUŞ VASILE
BERTA DANIEL-ANDREI
MÎNECAN GABI-COSMIN
FĂNUŢ VASILE-DORIN
OFIŢER SANDRA
BOBIC NARCIS-SABIN
ŢUBREA FLORIN-MARIUS
POP OVIDIU-ANDREI

Candidați PMP Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Timiș la Senat

DUGULESCU LIGIA-IUNIA
POPA OVIDIU-NICOLAE
NEGRILĂ ANDREI-RADU
GALBEN SILVIA-ELISABETA
CIOABLĂ GEORGE-MIHĂIŢĂ
PETROESC LIGIA-MANUELA

Revista Time pune „Colectiv” pe locul 2 în Top 10 filme ale lui 2020! „Un testament profund emoționant al puterii și necesității jurnalismului de investigație”
Recomandări
Revista Time pune „Colectiv” pe locul 2 în Top 10 filme ale lui 2020! „Un testament profund emoționant al puterii și necesității jurnalismului de investigație”

Candidați PMP Timiș la Camera Deputaților

NEAMŢU GEORGE-MIHAIL
CIONCA COSMIN-SAMUEL
BEJAN CRISTINEL
LELESCU TIBERIU-PROCOPIE
COSTEA GHEORGHE-MARIAN
SILAŞI ALEX-POMPILIU
POPESCU RALUCA-IOANA
RUSU TEODOR
FERARU FLORIAN
BRAŞOVEANU IONUŢ
DUGULESCU JAQUELINE FAYTHE
ŞTEF FLORIN-SORIN
CUREA RALUCA

Candidați PRM Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Timiș la Senat

MAYER MARIAN
IONEL LILIANA
ZANOCEA ANDREEA-BEATRICE
STOICA IONEL
CHELARIU MARIUS-MIREL
BIZĂU CARMEN-MELANIA

Candidați PRM Timiș la Camera Deputaților

MOROIANU DUMITRU
COZMA ION-ALIN
VLĂDOI MARIUS-CĂLIN
ŞOVAR IOAN
CURCUDEL NICOLAE
BIZĂU ROBIN-SORIN
CĂLIN DALIA-MARIA
CURCUDEL SONIA-LUCIANA
PALADE CORNELIA
VLASCICI NICULAE
TRUIA ION-BILIAN
VASINCA ADRIAN
NEMEŞ SAVETA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Senat

OLTEANU DORINA
DUMITREAN NICOLAE-SOLOMON
IANOSEV SREBRANCA
IANOŞEV DRAGOSLAV
SZANDA-VOLK STEFAN
MATICA MARIUS-FLORIN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Camera Deputaților

STOICA CIPRIAN-TITI
COJOCARU GRIGORE
OLĂRAŞU BIANCA-VICTORIA
SÎRBESCU ALEXANDRU
MORARIU DANIEL
SAVILLA SILVIU-ADRIAN
BOBARU COSTEL
MALIŢA FIROANA
HĂLĂLAI CRISTIAN-SABIN
OLARAŞU LAURENŢIU
LUNGU IONUŢ
CURCĂ DUMITRU-MARIAN
ISCRU GRIGORIE

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Senat

OLAJOS LOREDANA-FLORINETA
TECA ION
OCOLIŞAN OLTIŢA-RODICA
BOTTNER MIHAELA
IANCU GABRIELA-VIORICA
CORNEA LAVINIA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Camera Deputaților

URDA IOAN
DENEŞ NICOLETA
VERTOPAN ZORAN
BUMBA DANIEL-BUJORICĂ
CÎRCEAG SORIN
CAIA SABIN
SUBA CĂLIN-ALIN
BĂLIN GELU
BONCHIŞ FLORIN
CHIFAN GHEORGHE-FLORIN
NEDELEA DUMITRU
DUNCA RĂZVAN-IOAN
CIUTEANU RAUL-CONSTANTIN

Candidați Partidul Verde Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Timiș la Senat

ROMOŞAN IOAN
PETRUŢ ADRIAN

Candidați Partidul Verde Timiș la Camera Deputaților

TODEA PETRU-ADRIAN
VRAZSA MARIA-SIMONA

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Senat

ROMANOV ADRIANA
SÎRBU MIHAELA
CORNU GEORGICĂ
SIMINIUC TATIANA
BRONŢ MARCELA-FABIOLA
OBRADOV JELIMIR-VICTOR

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Camera Deputaților

ANDREI GEORGEO-MARCEL
CIOATĂ BOGDAN TRIFON
FLOREA GABRIEL-DIAMANDESCU
CIREAP DIANA-MARIA
GOAGĂ MARIAN
MARINCU SIMONA-TABITA
SÎRBU VALENTIN-MARIUS
MARCU-NIŢĂ CRISTIAN
CĂRARE IONUŢ-CĂTĂLIN

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Senat

ŞTEFĂNESCU MARINELA

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Camera Deputaților

BANCIU DANIEL

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Senat

BADEA PETRE-CRISTIAN

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Camera Deputaților

BODNĂRESCU FLORIN

Candidați independenți în Timiș la alegerile parlamentare 2020

ROŞU GICĂ (Camera Deputaților)

PE ACELAȘI SUBIECT
   
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
PARTENERI - GSP.RO
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
Cine va fi premier în locul lui Orban. Numele surpriză: nu te-ai fi așteptat la asta
PARTENERI - PLAYTECH
Cine va fi premier în locul lui Orban. Numele surpriză: nu te-ai fi așteptat la asta
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
HOROSCOP
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
Știrileprotv.ro
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Telekomsport
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Parteneri
Parteneri
Parteneri
RECOMANDĂRI
PARTENERI
TRENDING NEWS
ULTIMELE ȘTIRI
   
Urmărește cel mai nou VIDEO
Știri
VIDEO Adriana Nedelea LA FIX | Creștere alarmantă a cazurilor de COVID în județul Constanța. Prefectul anunță noi localități în carantină