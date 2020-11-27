În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Timiș la Senat

GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA

GAIŢA IONUŢ-SORINEL

BOJIN MIHĂIŢĂ

CIURLEA SORINA-ALEXANDRA

SARMEŞ DAN-ION

SCHEDAN DOINA

Candidați PNL Timiș la Camera Deputaților

PIRTEA MARILEN-GABRIEL

ARDELEAN BEN-ONI

ŞANDRU COSMIN

CHIRA CLAUDIU-MARTIN

BOGDAN CIPRIAN

SUPURAN SORIN

SAMOILĂ ELENA

LUPULESCU SAMUEL

BALAŞ NELU

COCEAN LIVIU-MARIUS

MARIŞ DANIELA-MIRELA

GRIGORIE TONI-ALEXANDRU

COLHON ADRIAN

Candidați PSD Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Timiș la Senat

DOGARIU EUGEN

RĂDUCANU SEBASTIAN

COVACI DOREL

BEJAN SIMONA-ECATERINA

JURESCU PUIU

IOVIŢĂ MITICĂ

Candidați PSD Timiș la Camera Deputaților

GRINDEANU SORIN MIHAI

SIMONIS ALFRED-ROBERT

CIONCA ADRIAN-IOAN

RITIVOIU MIHAI

ŢUNDREA LUMINIŢA

IOVESCU ALEXANDRU-ADRIAN

IEREMIA ION-ARDEAL

LĂPĂDATU ALIN-ADRIAN

BARTA RĂZVAN-ALEXANDRU

ŢUCU ABEL-PETRU

COCONEŢU COSMIN-ION

ENUICA CRISTINA MARIA

MĂRINICĂ GEANNY-MARIAN

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Candidați USR-PLUS Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Timiș la Senat

TRIFAN RAOUL-ADRIAN

REŞITNEC DAN

AMZA DIANA

VANCIA MIRCEA

MARCU CLAUDIU-ADRIAN

LĂZĂRESCU CAIUS-IOAN

Candidați USR-PLUS Timiș la Camera Deputaților

DRULĂ CĂTĂLIN

TODA DANIEL-LIVIU

FĂLCOI NICU

TÂRLEA KINGA

NEMETH ZOLTAN

CHIRILĂ OANA-ŞTEFANIA

JAHN CĂTĂLINA-NICOLETA

PUPŞA ALEXANDRU-DAN

CONSTANTINESCU ZÎNEL-CRISTIAN

STĂNILĂ COSMIN-VASILE

VĂTAU ANAMARIA-ALEXANDRA

RĂESCU BOGDAN

MARIN ION

Candidați UDMR Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Timiș la Senat

FARKAS IMRE

HALÁSZ FRANCISC

ANDRASY NOEMI

SZABO FRANCISC

PĂŞTEAN ERIKA

KADAR GHEORGHE

Candidați UDMR Timiș la Camera Deputaților

MOLNAR ANDREI

SIPOS ELENA

KABAI JÓZSEF

IHASZ IOAN

PATIK IZABELLA

CSÁKI KAROL- ION- LUCIAN

DEMETER ZSOLT

NAGY RENATE

OLAH ATTILA-CAROL

KATONA GHEORGHE-IOSIF

HORVÁTH KATALIN

ALBERT LADISLAU-ZOLTAN

MAROSSY ZOLTAN-GHEORGHE

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Candidați Pro România Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Timiș la Senat

BIRĂU NICOLAE

ILIESCU ROXANA-TEODORA

HOMORODEAN DORU-NICOLAE

VÎŞCU FLORIN-ALIN

IUHASZ RAMONA-LILIANA

POPESCU ADRIAN

Candidați Pro România Timiș la Camera Deputaților

PAU RADU-ADRIAN

COANDĂ ION-MARIAN

KORMAN VALENTIN

FARCA MANUEL

DOLECEK CRISTIAN

MORUŞ VASILE

BERTA DANIEL-ANDREI

MÎNECAN GABI-COSMIN

FĂNUŢ VASILE-DORIN

OFIŢER SANDRA

BOBIC NARCIS-SABIN

ŢUBREA FLORIN-MARIUS

POP OVIDIU-ANDREI

Candidați PMP Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Timiș la Senat

DUGULESCU LIGIA-IUNIA

POPA OVIDIU-NICOLAE

NEGRILĂ ANDREI-RADU

GALBEN SILVIA-ELISABETA

CIOABLĂ GEORGE-MIHĂIŢĂ

PETROESC LIGIA-MANUELA

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Candidați PMP Timiș la Camera Deputaților

NEAMŢU GEORGE-MIHAIL

CIONCA COSMIN-SAMUEL

BEJAN CRISTINEL

LELESCU TIBERIU-PROCOPIE

COSTEA GHEORGHE-MARIAN

SILAŞI ALEX-POMPILIU

POPESCU RALUCA-IOANA

RUSU TEODOR

FERARU FLORIAN

BRAŞOVEANU IONUŢ

DUGULESCU JAQUELINE FAYTHE

ŞTEF FLORIN-SORIN

CUREA RALUCA

Candidați PRM Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Timiș la Senat

MAYER MARIAN

IONEL LILIANA

ZANOCEA ANDREEA-BEATRICE

STOICA IONEL

CHELARIU MARIUS-MIREL

BIZĂU CARMEN-MELANIA

Candidați PRM Timiș la Camera Deputaților

MOROIANU DUMITRU

COZMA ION-ALIN

VLĂDOI MARIUS-CĂLIN

ŞOVAR IOAN

CURCUDEL NICOLAE

BIZĂU ROBIN-SORIN

CĂLIN DALIA-MARIA

CURCUDEL SONIA-LUCIANA

PALADE CORNELIA

VLASCICI NICULAE

TRUIA ION-BILIAN

VASINCA ADRIAN

NEMEŞ SAVETA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Senat

OLTEANU DORINA

DUMITREAN NICOLAE-SOLOMON

IANOSEV SREBRANCA

IANOŞEV DRAGOSLAV

SZANDA-VOLK STEFAN

MATICA MARIUS-FLORIN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Camera Deputaților

STOICA CIPRIAN-TITI

COJOCARU GRIGORE

OLĂRAŞU BIANCA-VICTORIA

SÎRBESCU ALEXANDRU

MORARIU DANIEL

SAVILLA SILVIU-ADRIAN

BOBARU COSTEL

MALIŢA FIROANA

HĂLĂLAI CRISTIAN-SABIN

OLARAŞU LAURENŢIU

LUNGU IONUŢ

CURCĂ DUMITRU-MARIAN

ISCRU GRIGORIE

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Senat

OLAJOS LOREDANA-FLORINETA

TECA ION

OCOLIŞAN OLTIŢA-RODICA

BOTTNER MIHAELA

IANCU GABRIELA-VIORICA

CORNEA LAVINIA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Camera Deputaților

URDA IOAN

DENEŞ NICOLETA

VERTOPAN ZORAN

BUMBA DANIEL-BUJORICĂ

CÎRCEAG SORIN

CAIA SABIN

SUBA CĂLIN-ALIN

BĂLIN GELU

BONCHIŞ FLORIN

CHIFAN GHEORGHE-FLORIN

NEDELEA DUMITRU

DUNCA RĂZVAN-IOAN

CIUTEANU RAUL-CONSTANTIN

Candidați Partidul Verde Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Timiș la Senat

ROMOŞAN IOAN

PETRUŢ ADRIAN

Candidați Partidul Verde Timiș la Camera Deputaților

TODEA PETRU-ADRIAN

VRAZSA MARIA-SIMONA

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Senat

ROMANOV ADRIANA

SÎRBU MIHAELA

CORNU GEORGICĂ

SIMINIUC TATIANA

BRONŢ MARCELA-FABIOLA

OBRADOV JELIMIR-VICTOR

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Camera Deputaților

ANDREI GEORGEO-MARCEL

CIOATĂ BOGDAN TRIFON

FLOREA GABRIEL-DIAMANDESCU

CIREAP DIANA-MARIA

GOAGĂ MARIAN

MARINCU SIMONA-TABITA

SÎRBU VALENTIN-MARIUS

MARCU-NIŢĂ CRISTIAN

CĂRARE IONUŢ-CĂTĂLIN

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Senat

ŞTEFĂNESCU MARINELA

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Camera Deputaților

BANCIU DANIEL

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Senat

BADEA PETRE-CRISTIAN

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Camera Deputaților

BODNĂRESCU FLORIN

Candidați independenți în Timiș la alegerile parlamentare 2020

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