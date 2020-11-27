În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Timiș la Senat
GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA
GAIŢA IONUŢ-SORINEL
BOJIN MIHĂIŢĂ
CIURLEA SORINA-ALEXANDRA
SARMEŞ DAN-ION
SCHEDAN DOINA
Candidați PNL Timiș la Camera Deputaților
PIRTEA MARILEN-GABRIEL
ARDELEAN BEN-ONI
ŞANDRU COSMIN
CHIRA CLAUDIU-MARTIN
BOGDAN CIPRIAN
SUPURAN SORIN
SAMOILĂ ELENA
LUPULESCU SAMUEL
BALAŞ NELU
COCEAN LIVIU-MARIUS
MARIŞ DANIELA-MIRELA
GRIGORIE TONI-ALEXANDRU
COLHON ADRIAN
Candidați PSD Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Timiș la Senat
DOGARIU EUGEN
RĂDUCANU SEBASTIAN
COVACI DOREL
BEJAN SIMONA-ECATERINA
JURESCU PUIU
IOVIŢĂ MITICĂ
Candidați PSD Timiș la Camera Deputaților
GRINDEANU SORIN MIHAI
SIMONIS ALFRED-ROBERT
CIONCA ADRIAN-IOAN
RITIVOIU MIHAI
ŢUNDREA LUMINIŢA
IOVESCU ALEXANDRU-ADRIAN
IEREMIA ION-ARDEAL
LĂPĂDATU ALIN-ADRIAN
BARTA RĂZVAN-ALEXANDRU
ŢUCU ABEL-PETRU
COCONEŢU COSMIN-ION
ENUICA CRISTINA MARIA
MĂRINICĂ GEANNY-MARIAN
Candidați USR-PLUS Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Timiș la Senat
TRIFAN RAOUL-ADRIAN
REŞITNEC DAN
AMZA DIANA
VANCIA MIRCEA
MARCU CLAUDIU-ADRIAN
LĂZĂRESCU CAIUS-IOAN
Candidați USR-PLUS Timiș la Camera Deputaților
DRULĂ CĂTĂLIN
TODA DANIEL-LIVIU
FĂLCOI NICU
TÂRLEA KINGA
NEMETH ZOLTAN
CHIRILĂ OANA-ŞTEFANIA
JAHN CĂTĂLINA-NICOLETA
PUPŞA ALEXANDRU-DAN
CONSTANTINESCU ZÎNEL-CRISTIAN
STĂNILĂ COSMIN-VASILE
VĂTAU ANAMARIA-ALEXANDRA
RĂESCU BOGDAN
MARIN ION
Candidați UDMR Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Timiș la Senat
FARKAS IMRE
HALÁSZ FRANCISC
ANDRASY NOEMI
SZABO FRANCISC
PĂŞTEAN ERIKA
KADAR GHEORGHE
Candidați UDMR Timiș la Camera Deputaților
MOLNAR ANDREI
SIPOS ELENA
KABAI JÓZSEF
IHASZ IOAN
PATIK IZABELLA
CSÁKI KAROL- ION- LUCIAN
DEMETER ZSOLT
NAGY RENATE
OLAH ATTILA-CAROL
KATONA GHEORGHE-IOSIF
HORVÁTH KATALIN
ALBERT LADISLAU-ZOLTAN
MAROSSY ZOLTAN-GHEORGHE
Candidați Pro România Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Timiș la Senat
BIRĂU NICOLAE
ILIESCU ROXANA-TEODORA
HOMORODEAN DORU-NICOLAE
VÎŞCU FLORIN-ALIN
IUHASZ RAMONA-LILIANA
POPESCU ADRIAN
Candidați Pro România Timiș la Camera Deputaților
PAU RADU-ADRIAN
COANDĂ ION-MARIAN
KORMAN VALENTIN
FARCA MANUEL
DOLECEK CRISTIAN
MORUŞ VASILE
BERTA DANIEL-ANDREI
MÎNECAN GABI-COSMIN
FĂNUŢ VASILE-DORIN
OFIŢER SANDRA
BOBIC NARCIS-SABIN
ŢUBREA FLORIN-MARIUS
POP OVIDIU-ANDREI
Candidați PMP Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Timiș la Senat
DUGULESCU LIGIA-IUNIA
POPA OVIDIU-NICOLAE
NEGRILĂ ANDREI-RADU
GALBEN SILVIA-ELISABETA
CIOABLĂ GEORGE-MIHĂIŢĂ
PETROESC LIGIA-MANUELA
Candidați PMP Timiș la Camera Deputaților
NEAMŢU GEORGE-MIHAIL
CIONCA COSMIN-SAMUEL
BEJAN CRISTINEL
LELESCU TIBERIU-PROCOPIE
COSTEA GHEORGHE-MARIAN
SILAŞI ALEX-POMPILIU
POPESCU RALUCA-IOANA
RUSU TEODOR
FERARU FLORIAN
BRAŞOVEANU IONUŢ
DUGULESCU JAQUELINE FAYTHE
ŞTEF FLORIN-SORIN
CUREA RALUCA
Candidați PRM Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRM Timiș la Senat
MAYER MARIAN
IONEL LILIANA
ZANOCEA ANDREEA-BEATRICE
STOICA IONEL
CHELARIU MARIUS-MIREL
BIZĂU CARMEN-MELANIA
Candidați PRM Timiș la Camera Deputaților
MOROIANU DUMITRU
COZMA ION-ALIN
VLĂDOI MARIUS-CĂLIN
ŞOVAR IOAN
CURCUDEL NICOLAE
BIZĂU ROBIN-SORIN
CĂLIN DALIA-MARIA
CURCUDEL SONIA-LUCIANA
PALADE CORNELIA
VLASCICI NICULAE
TRUIA ION-BILIAN
VASINCA ADRIAN
NEMEŞ SAVETA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Senat
OLTEANU DORINA
DUMITREAN NICOLAE-SOLOMON
IANOSEV SREBRANCA
IANOŞEV DRAGOSLAV
SZANDA-VOLK STEFAN
MATICA MARIUS-FLORIN
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Camera Deputaților
STOICA CIPRIAN-TITI
COJOCARU GRIGORE
OLĂRAŞU BIANCA-VICTORIA
SÎRBESCU ALEXANDRU
MORARIU DANIEL
SAVILLA SILVIU-ADRIAN
BOBARU COSTEL
MALIŢA FIROANA
HĂLĂLAI CRISTIAN-SABIN
OLARAŞU LAURENŢIU
LUNGU IONUŢ
CURCĂ DUMITRU-MARIAN
ISCRU GRIGORIE
Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Senat
OLAJOS LOREDANA-FLORINETA
TECA ION
OCOLIŞAN OLTIŢA-RODICA
BOTTNER MIHAELA
IANCU GABRIELA-VIORICA
CORNEA LAVINIA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Camera Deputaților
URDA IOAN
DENEŞ NICOLETA
VERTOPAN ZORAN
BUMBA DANIEL-BUJORICĂ
CÎRCEAG SORIN
CAIA SABIN
SUBA CĂLIN-ALIN
BĂLIN GELU
BONCHIŞ FLORIN
CHIFAN GHEORGHE-FLORIN
NEDELEA DUMITRU
DUNCA RĂZVAN-IOAN
CIUTEANU RAUL-CONSTANTIN
Candidați Partidul Verde Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Timiș la Senat
ROMOŞAN IOAN
PETRUŢ ADRIAN
Candidați Partidul Verde Timiș la Camera Deputaților
TODEA PETRU-ADRIAN
VRAZSA MARIA-SIMONA
Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Senat
ROMANOV ADRIANA
SÎRBU MIHAELA
CORNU GEORGICĂ
SIMINIUC TATIANA
BRONŢ MARCELA-FABIOLA
OBRADOV JELIMIR-VICTOR
Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Camera Deputaților
ANDREI GEORGEO-MARCEL
CIOATĂ BOGDAN TRIFON
FLOREA GABRIEL-DIAMANDESCU
CIREAP DIANA-MARIA
GOAGĂ MARIAN
MARINCU SIMONA-TABITA
SÎRBU VALENTIN-MARIUS
MARCU-NIŢĂ CRISTIAN
CĂRARE IONUŢ-CĂTĂLIN
Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Senat
ŞTEFĂNESCU MARINELA
Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Camera Deputaților
BANCIU DANIEL
Candidați Partidul Noua Românie Timiș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Senat
BADEA PETRE-CRISTIAN
Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Camera Deputaților
BODNĂRESCU FLORIN
Candidați independenți în Timiș la alegerile parlamentare 2020
ROŞU GICĂ (Camera Deputaților)