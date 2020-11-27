În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Vaslui la Senat
BÎCA IULIAN-MIHAIL
NACU MIHAELA
VEZITEU GHEORGHE
ARDELEANU MIHAI
ROŞCA MARIAN
Candidați PNL Vaslui la Camera Deputaților
TĂTARU NELU
POLAK TUDOR
BOBÂRNAT RADU
ONOFREI DANIEL-GARINCHA
BULARDA CARMEN
NĂFORNIŢĂ ANDREI
POPA CĂTĂLINA-EUGENIA
PĂLĂDUŢĂ LOUIS-IULIAN
CREŢESCU VALENTIN
Candidați PSD Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Vaslui la Senat
CREŢU GABRIELA
CARAGAŢĂ VALERIU
PLĂCINTĂ GABRIELA
DIACONU TEMISTOCLE
IORDACHE VIOREL-CORNEL
Candidați PSD Vaslui la Camera Deputaților
POPICA EDUARD-ANDREI
SOLOMON ADRIAN
STATIVĂ IRINEL-IOAN
CĂCIULĂ AUREL
CHIRVASE GHEORGHE
TIRON CRISTINA-MIHAIELA
VARTOLOMEI ION
SCUTELNICU SORIN GHEORGHE GABRIEL
DOROBANŢU ION
Candidați USR-PLUS Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Vaslui la Senat
SILITRĂ ALIN
MOLDOVEANU IOAN ALIN
BÎICU DĂNUŢ
VENTONEAC ADRIAN
BORDEIANU MONALISA
Candidați USR-PLUS Vaslui la Camera Deputaților
BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN
VINTILĂ DORIN-IONUŢ
TESLARIU IULIANA
GOLOGAN PAUL-THEODOR
COSTRĂŞEL ALIN-ELVIS
IFRIM ALEXANDRU-GABRIEL
BOROŞESCU-MIHĂILĂ ANCA-GEORGEANA
VENŢA NARCIS
LIHOR ANDREI-CRISTIAN
Candidați UDMR Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Vaslui la Senat
HENNING LASZLO-IANOS
ANTAL ESZTILLA
DEMETER FERENC
Candidați UDMR Vaslui la Camera Deputaților
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
SZEKELY ANA-CEZARINA
GRÜMAN RÓBERT-CSONGOR
VÁNCZA TIBOR-ISTVÁN
FARKAS FERENC
Candidați Pro România Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Vaslui la Senat
DIACONU GELU-ŞTEFAN
HUŞANU MIHAELA
DORIN EMIL
VASILACHI SANDU
HUZUM GICU
Candidați Pro România Vaslui la Camera Deputaților
OLTEANU DANIEL
PINTILIE CIPRIAN-VASILE
BREZIANU DAN-LAURIAN
PANTEA VLĂDUŢ
COSTACHE IONUŢ
COJOCEA EUGENIA-DUMITRIŢA
VASILACHE MIHAI
POPESCU ANDREI
PETRILĂ DOREL
Candidați PMP Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Vaslui la Senat
BUHĂESCU ROMULUS-DORU
POP ION-LAURENŢIU
OPRIŞAN ALEXANDRA
NOVAC LICĂ
IURIANU MARDARE-GHEORGHE
Candidați PMP Vaslui la Camera Deputaților
BODRUG OLEG
GANGU MARICEL
PAVALEAN VICTOR
BĂLĂJAN EMIL
TUNARU VALERICA
ONILĂ ŞTEFAN
POSTOLACHE PAUL
TRIFAN BOGDAN
TĂNASĂ VIORICA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020
BOLEA ROMICĂ
CARP MIRCEA
PRICOP ZENAIDA
MIRCEA VASILE
MANOLE DOINA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020
HAGIU AUGUSTIN-FLORIN
GOSPODIN SORINA-LĂCRĂMIOARA
GIURGEA VIOREL
IACOB PETRONELA
VIŞNICEAN ANDREEA-BIANCA
CONSTANTIN GEORGETA
MANOLE ŞTEFAN-ADRIAN
CĂLINESCU AMELIA-IONELA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la Senat
BUSUIOC ANDREI
SAMSON MARIA
FILIMON ION
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la Camera Deputaților
ENACHI RAISA
VOLOCARU SIMION-GABI
ŢÎGANU ALEXANDR
BECCIU MIHAELA
ŞERBAN DAN
UNTU NICU
AVRAM IONUŢ
MUNTEANU VALENTIN
MUNTEANU IOAN
Candidați Partidul Verde Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Vaslui la Senat
ABUTOAIEI ALEXANDRU-ANDREI
MARCU RALUCA-MARIA
MOROZAN BOGDAN-IONUŢ
NIŢICĂ MARIUS
CRĂCIUN COSTICĂ
Candidați Partidul Verde Vaslui la Camera Deputaților
LEONTE MONA-MARIA
VASILIU IONUŢ
SANDU MIHAELA
GRĂDINARU MARIAN-ŞTEFAN
LUPU ARISTIŢA
GUZGANU MĂRCUŢ-COSTEL
CIURARIU COSTEL LIVIU
BUSUIOC SEBASTIAN VALERIU
MIRCEA RADU-MIHAI
Candidați PRM Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRM Vaslui la Senat
BUCĂTARU ALA
URSACHE ADNANA-IOANA
SFICHI GABRIELA
SLAV MARIAN
AGAPI RĂDUCU-IULIAN
Candidați PRM Vaslui la Camera Deputaților
DUMITRIU ANIŞOARA
IFTIME VASILE
OPREA ŞTEFAN-VLAD
GOTCĂ MIHAELA
MOSCU RODICA
GIOSU GEORGE-CRISTIAN
AGAPI GINA
GUZGAN ALEXANDRU
Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la Senat
BALAN ALICE MIHAELA
ENUŢĂ COSTEL
PECHEANU CLAUDIU -GABRIEL
TOŞU DĂNUŢ
ZVICHIU AUREL
Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la Camera Deputaților
ISTRATI IGORI
DELEANU TAISIA
DUCA ION
PORUMB GENOVEVA
STATI FLORENTINA
ŢOCU MARICICA
OLTIANU MARICICA
IACOB PETRUŢĂ
STATI STANISLAV
Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la Senat
UNGURIANU CRISTIAN
Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la Camera Deputaților
ANASTASIEI DIANA-ANDREEA