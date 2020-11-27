În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Vaslui la Senat

BÎCA IULIAN-MIHAIL
NACU MIHAELA
VEZITEU GHEORGHE
ARDELEANU MIHAI
ROŞCA MARIAN

Candidați PNL Vaslui la Camera Deputaților

TĂTARU NELU
POLAK TUDOR
BOBÂRNAT RADU
ONOFREI DANIEL-GARINCHA
BULARDA CARMEN
NĂFORNIŢĂ ANDREI
POPA CĂTĂLINA-EUGENIA
PĂLĂDUŢĂ LOUIS-IULIAN
CREŢESCU VALENTIN

Candidați PSD Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Vaslui la Senat

CREŢU GABRIELA
CARAGAŢĂ VALERIU
PLĂCINTĂ GABRIELA
DIACONU TEMISTOCLE
IORDACHE VIOREL-CORNEL

Candidați PSD Vaslui la Camera Deputaților

POPICA EDUARD-ANDREI
SOLOMON ADRIAN
STATIVĂ IRINEL-IOAN
CĂCIULĂ AUREL
CHIRVASE GHEORGHE
TIRON CRISTINA-MIHAIELA
VARTOLOMEI ION
SCUTELNICU SORIN GHEORGHE GABRIEL
DOROBANŢU ION

Candidați USR-PLUS Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Vaslui la Senat

SILITRĂ ALIN
MOLDOVEANU IOAN ALIN
BÎICU DĂNUŢ
VENTONEAC ADRIAN
BORDEIANU MONALISA

Iohannis, reacție după cazul de politizare de la Mureș. „E inacceptabil”, dar singura măsură e ”un audit” general discutat cu Orban
Recomandări
Iohannis, reacție după cazul de politizare de la Mureș. „E inacceptabil”, dar singura măsură e ”un audit” general discutat cu Orban

Candidați USR-PLUS Vaslui la Camera Deputaților

BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN
VINTILĂ DORIN-IONUŢ
TESLARIU IULIANA
GOLOGAN PAUL-THEODOR
COSTRĂŞEL ALIN-ELVIS
IFRIM ALEXANDRU-GABRIEL
BOROŞESCU-MIHĂILĂ ANCA-GEORGEANA
VENŢA NARCIS
LIHOR ANDREI-CRISTIAN

Candidați UDMR Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Vaslui la Senat

HENNING LASZLO-IANOS
ANTAL ESZTILLA
DEMETER FERENC

Candidați UDMR Vaslui la Camera Deputaților

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
SZEKELY ANA-CEZARINA
GRÜMAN RÓBERT-CSONGOR
VÁNCZA TIBOR-ISTVÁN
FARKAS FERENC

Candidați Pro România Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Vaslui la Senat

DIACONU GELU-ŞTEFAN
HUŞANU MIHAELA
DORIN EMIL
VASILACHI SANDU
HUZUM GICU

Candidați Pro România Vaslui la Camera Deputaților

OLTEANU DANIEL
PINTILIE CIPRIAN-VASILE
BREZIANU DAN-LAURIAN
PANTEA VLĂDUŢ
COSTACHE IONUŢ
COJOCEA EUGENIA-DUMITRIŢA
VASILACHE MIHAI
POPESCU ANDREI
PETRILĂ DOREL

Lungul drum spre pace. Hassan a fugit din calea războiului din Irak și a ajuns după doi ani în România. A luat școala de la zero și vrea să fie profesor
Recomandări
Lungul drum spre pace. Hassan a fugit din calea războiului din Irak și a ajuns după doi ani în România. A luat școala de la zero și vrea să fie profesor

Candidați PMP Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Vaslui la Senat

BUHĂESCU ROMULUS-DORU
POP ION-LAURENŢIU
OPRIŞAN ALEXANDRA
NOVAC LICĂ
IURIANU MARDARE-GHEORGHE

Candidați PMP Vaslui la Camera Deputaților

BODRUG OLEG
GANGU MARICEL
PAVALEAN VICTOR
BĂLĂJAN EMIL
TUNARU VALERICA
ONILĂ ŞTEFAN
POSTOLACHE PAUL
TRIFAN BOGDAN
TĂNASĂ VIORICA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020

BOLEA ROMICĂ
CARP MIRCEA
PRICOP ZENAIDA
MIRCEA VASILE
MANOLE DOINA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020

HAGIU AUGUSTIN-FLORIN
GOSPODIN SORINA-LĂCRĂMIOARA
GIURGEA VIOREL
IACOB PETRONELA
VIŞNICEAN ANDREEA-BIANCA
CONSTANTIN GEORGETA
MANOLE ŞTEFAN-ADRIAN
CĂLINESCU AMELIA-IONELA

Revista Time pune „Colectiv” pe locul 2 în Top 10 filme ale lui 2020! „Un testament profund emoționant al puterii și necesității jurnalismului de investigație”
Recomandări
Revista Time pune „Colectiv” pe locul 2 în Top 10 filme ale lui 2020! „Un testament profund emoționant al puterii și necesității jurnalismului de investigație”

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la Senat

BUSUIOC ANDREI
SAMSON MARIA
FILIMON ION

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la Camera Deputaților

ENACHI RAISA
VOLOCARU SIMION-GABI
ŢÎGANU ALEXANDR
BECCIU MIHAELA
ŞERBAN DAN
UNTU NICU
AVRAM IONUŢ
MUNTEANU VALENTIN
MUNTEANU IOAN

Candidați Partidul Verde Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Vaslui la Senat

ABUTOAIEI ALEXANDRU-ANDREI
MARCU RALUCA-MARIA
MOROZAN BOGDAN-IONUŢ
NIŢICĂ MARIUS
CRĂCIUN COSTICĂ

Candidați Partidul Verde Vaslui la Camera Deputaților

LEONTE MONA-MARIA
VASILIU IONUŢ
SANDU MIHAELA
GRĂDINARU MARIAN-ŞTEFAN
LUPU ARISTIŢA
GUZGANU MĂRCUŢ-COSTEL
CIURARIU COSTEL LIVIU
BUSUIOC SEBASTIAN VALERIU
MIRCEA RADU-MIHAI

Candidați PRM Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Vaslui la Senat

BUCĂTARU ALA
URSACHE ADNANA-IOANA
SFICHI GABRIELA
SLAV MARIAN
AGAPI RĂDUCU-IULIAN

Candidați PRM Vaslui la Camera Deputaților

DUMITRIU ANIŞOARA
IFTIME VASILE
OPREA ŞTEFAN-VLAD
GOTCĂ MIHAELA
MOSCU RODICA
GIOSU GEORGE-CRISTIAN
AGAPI GINA
GUZGAN ALEXANDRU

Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la Senat

BALAN ALICE MIHAELA
ENUŢĂ COSTEL
PECHEANU CLAUDIU -GABRIEL
TOŞU DĂNUŢ
ZVICHIU AUREL

Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la Camera Deputaților

ISTRATI IGORI
DELEANU TAISIA
DUCA ION
PORUMB GENOVEVA
STATI FLORENTINA
ŢOCU MARICICA
OLTIANU MARICICA
IACOB PETRUŢĂ
STATI STANISLAV

Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la Senat

UNGURIANU CRISTIAN

Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la Camera Deputaților

ANASTASIEI DIANA-ANDREEA

PE ACELAȘI SUBIECT
   
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
PARTENERI - GSP.RO
CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”
Cine va fi premier în locul lui Orban. Numele surpriză: nu te-ai fi așteptat la asta
PARTENERI - PLAYTECH
Cine va fi premier în locul lui Orban. Numele surpriză: nu te-ai fi așteptat la asta
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
HOROSCOP
Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
Știrileprotv.ro
Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Telekomsport
ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021
Parteneri
Parteneri
Parteneri
RECOMANDĂRI
PARTENERI
TRENDING NEWS
ULTIMELE ȘTIRI
   
Urmărește cel mai nou VIDEO
Știri
VIDEO Adriana Nedelea LA FIX | Creștere alarmantă a cazurilor de COVID în județul Constanța. Prefectul anunță noi localități în carantină