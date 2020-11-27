În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Vaslui la Senat

BÎCA IULIAN-MIHAIL

NACU MIHAELA

VEZITEU GHEORGHE

ARDELEANU MIHAI

ROŞCA MARIAN

Candidați PNL Vaslui la Camera Deputaților

TĂTARU NELU

POLAK TUDOR

BOBÂRNAT RADU

ONOFREI DANIEL-GARINCHA

BULARDA CARMEN

NĂFORNIŢĂ ANDREI

POPA CĂTĂLINA-EUGENIA

PĂLĂDUŢĂ LOUIS-IULIAN

CREŢESCU VALENTIN

Candidați PSD Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Vaslui la Senat

CREŢU GABRIELA

CARAGAŢĂ VALERIU

PLĂCINTĂ GABRIELA

DIACONU TEMISTOCLE

IORDACHE VIOREL-CORNEL

Candidați PSD Vaslui la Camera Deputaților

POPICA EDUARD-ANDREI

SOLOMON ADRIAN

STATIVĂ IRINEL-IOAN

CĂCIULĂ AUREL

CHIRVASE GHEORGHE

TIRON CRISTINA-MIHAIELA

VARTOLOMEI ION

SCUTELNICU SORIN GHEORGHE GABRIEL

DOROBANŢU ION

Candidați USR-PLUS Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Vaslui la Senat

SILITRĂ ALIN

MOLDOVEANU IOAN ALIN

BÎICU DĂNUŢ

VENTONEAC ADRIAN

BORDEIANU MONALISA

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Candidați USR-PLUS Vaslui la Camera Deputaților

BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN

VINTILĂ DORIN-IONUŢ

TESLARIU IULIANA

GOLOGAN PAUL-THEODOR

COSTRĂŞEL ALIN-ELVIS

IFRIM ALEXANDRU-GABRIEL

BOROŞESCU-MIHĂILĂ ANCA-GEORGEANA

VENŢA NARCIS

LIHOR ANDREI-CRISTIAN

Candidați UDMR Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Vaslui la Senat

HENNING LASZLO-IANOS

ANTAL ESZTILLA

DEMETER FERENC

Candidați UDMR Vaslui la Camera Deputaților

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

SZEKELY ANA-CEZARINA

GRÜMAN RÓBERT-CSONGOR

VÁNCZA TIBOR-ISTVÁN

FARKAS FERENC

Candidați Pro România Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Vaslui la Senat

DIACONU GELU-ŞTEFAN

HUŞANU MIHAELA

DORIN EMIL

VASILACHI SANDU

HUZUM GICU

Candidați Pro România Vaslui la Camera Deputaților

OLTEANU DANIEL

PINTILIE CIPRIAN-VASILE

BREZIANU DAN-LAURIAN

PANTEA VLĂDUŢ

COSTACHE IONUŢ

COJOCEA EUGENIA-DUMITRIŢA

VASILACHE MIHAI

POPESCU ANDREI

PETRILĂ DOREL

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Candidați PMP Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Vaslui la Senat

BUHĂESCU ROMULUS-DORU

POP ION-LAURENŢIU

OPRIŞAN ALEXANDRA

NOVAC LICĂ

IURIANU MARDARE-GHEORGHE

Candidați PMP Vaslui la Camera Deputaților

BODRUG OLEG

GANGU MARICEL

PAVALEAN VICTOR

BĂLĂJAN EMIL

TUNARU VALERICA

ONILĂ ŞTEFAN

POSTOLACHE PAUL

TRIFAN BOGDAN

TĂNASĂ VIORICA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020

BOLEA ROMICĂ

CARP MIRCEA

PRICOP ZENAIDA

MIRCEA VASILE

MANOLE DOINA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vaslui la alegerile parlamentare 2020

HAGIU AUGUSTIN-FLORIN

GOSPODIN SORINA-LĂCRĂMIOARA

GIURGEA VIOREL

IACOB PETRONELA

VIŞNICEAN ANDREEA-BIANCA

CONSTANTIN GEORGETA

MANOLE ŞTEFAN-ADRIAN

CĂLINESCU AMELIA-IONELA

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Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la Senat

BUSUIOC ANDREI

SAMSON MARIA

FILIMON ION

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vaslui la Camera Deputaților

ENACHI RAISA

VOLOCARU SIMION-GABI

ŢÎGANU ALEXANDR

BECCIU MIHAELA

ŞERBAN DAN

UNTU NICU

AVRAM IONUŢ

MUNTEANU VALENTIN

MUNTEANU IOAN

Candidați Partidul Verde Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Vaslui la Senat

ABUTOAIEI ALEXANDRU-ANDREI

MARCU RALUCA-MARIA

MOROZAN BOGDAN-IONUŢ

NIŢICĂ MARIUS

CRĂCIUN COSTICĂ

Candidați Partidul Verde Vaslui la Camera Deputaților

LEONTE MONA-MARIA

VASILIU IONUŢ

SANDU MIHAELA

GRĂDINARU MARIAN-ŞTEFAN

LUPU ARISTIŢA

GUZGANU MĂRCUŢ-COSTEL

CIURARIU COSTEL LIVIU

BUSUIOC SEBASTIAN VALERIU

MIRCEA RADU-MIHAI

Candidați PRM Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Vaslui la Senat

BUCĂTARU ALA

URSACHE ADNANA-IOANA

SFICHI GABRIELA

SLAV MARIAN

AGAPI RĂDUCU-IULIAN

Candidați PRM Vaslui la Camera Deputaților

DUMITRIU ANIŞOARA

IFTIME VASILE

OPREA ŞTEFAN-VLAD

GOTCĂ MIHAELA

MOSCU RODICA

GIOSU GEORGE-CRISTIAN

AGAPI GINA

GUZGAN ALEXANDRU

Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la Senat

BALAN ALICE MIHAELA

ENUŢĂ COSTEL

PECHEANU CLAUDIU -GABRIEL

TOŞU DĂNUŢ

ZVICHIU AUREL

Candidați Partidul Ecologist Român Vaslui la Camera Deputaților

ISTRATI IGORI

DELEANU TAISIA

DUCA ION

PORUMB GENOVEVA

STATI FLORENTINA

ŢOCU MARICICA

OLTIANU MARICICA

IACOB PETRUŢĂ

STATI STANISLAV

Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la Senat

UNGURIANU CRISTIAN

Candidați Partidul Noua Românie Vaslui la Camera Deputaților

ANASTASIEI DIANA-ANDREEA

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