Lista străzilor din București și Ilfov care rămân fără curent între 12 și 18 octombrie 2026

În săptămâna 12-18 octombrie 2026, alimentarea cu energie electrică se va întrerupe temporar pe mai multe străzi din București și în localități din județul Ilfov. Iată care sunt zonele afectate, conform Rețele Electrice.
Străzile din București afectate de întreruperile de curent
Luni, 12 octombrie, între orele 09:00 și 17:00:
Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în zona următoarelor străzi:
- Strada Morilor;
- Strada Mugur Mugurel;
- Strada Mihail Foișoreanu.
Marți, 13 octombrie, între orele 09:00 și 17:00:
În sectorul 2, întreruperea va afecta:
- Aleea Măgura Vulturului, inclusiv adresa de la numărul 9;
- Strada Ritmului, între Strada Măgura Vulturului și Strada Avrig;
- Strada Măgura Vulturului, între Șoseaua Pantelimon și Strada Elev Ștefănescu;
- Strada Elev Ștefănescu, între Strada Măgura Vulturului și Strada Avrig;
- Strada Avrig, între Aleea Zarandului și Aleea Măgura Vulturului;
- Aleea Zarandului, inclusiv adresa de la numărul 4.
Miercuri, 14 octombrie, între orele 09:00 și 17:00:
Sunt programate întreruperi în următoarele zone:
- Strada Traian, între Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Zefirului, în program fiind menționată și adresa Strada Traian nr. 165;
- Strada Constantin Kirițescu;
- Strada Mogoș Vornicul;
- Bulevardul Pache Protopopescu, între Strada Traian și Strada Popa Nan;
- Strada Mecet, între Strada Traian și Strada Popa Nan;
- Strada Popa Soare, între Strada Dr. Burghelea și Strada Popa Nan;
- Strada Zefirului;
- Intrarea Arpaș;
- Strada Timpului;
- Strada Austrului;
- Strada Plantelor, între Strada Sfântul Ștefan și Strada Popa Nan;
- Strada Avram Iancu;
- Strada Ștefan Mihăileanu.
Străzile din Ilfov afectate de întreruperile de curent
Buftea, între orele 08:00 și 16:00:
- Strada Războieni și străzile adiacente.
Mogoșoaia, între orele 08:00 și 16:00
- Strada Prelungirea Colentina și străzile adiacente.
Tamași, între orele 08:00 și 16:00
- Strada Crinului și străzile adiacente.
Săftica, între orele 09:00 și 17:00
- Strada Alunului;
- Strada Fermei;
- Aleea Luceafărului;
- Aleea Pădurii;
- Străzile adiacente.
Snagov, între orele 11:00 și 19:00
- Strada Narciselor;
- Intrarea Fagului;
- Strada Florilor;
- Strada Salcâmilor;
- Străzile adiacente.
Mogoșoaia, între orele 09:00 și 17:00
- Strada Livezilor;
- Strada Vânătorilor;
- Strada Nichita Stănescu;
- Strada Sălciilor;
- Intrarea Livezilor;
- Intrarea Tudor Arghezi;
- Strada Armenească;
- Strada Senatorilor;
- Străzile adiacente.
Corbeanca, între orele 07:00 și 12:00
Întreruperea va afecta CardioRec Corbeanca, precum și următoarele străzi:
- Strada Ogorului;
- Strada Mioriței;
- Strada Dispensarului;
- Strada Frumoasă;
- Strada Medierii;
- Strada Științei;
- Strada Culturii;
- Străzile adiacente.
Măineasca, între orele 09:00 și 17:00
- Strada Carpați;
- Strada Rodnei;
- Strada Bucegi;
- Intrarea Bucegi;
- Strada Măineasca;
- Străzile adiacente.
Snagov, între orele 09:00 și 17:00
Întreruperea va afecta următoarele străzi și alei, precum și străzile adiacente:
- Intrarea Rândunica;
- Strada Florilor;
- Strada Panseluțelor;
- Strada Cireșului;
- Intrarea Panseluțelor;
- Strada Merilor;
- Intrarea Merilor;
- Strada Narciselor;
- Strada Salcâmului;
- Aleea Petuniilor;
- Strada Garofițelor;
- Intrarea Brândușelor;
- Intrarea Margaretelor;
- Strada Snagov;
- Strada Nucului;
- Strada Ricinului;
- Strada Albăstrelelor.
Măineasca, între orele 10:00 și 17:00
- Strada Carpați;
- Strada Bucegi;
- Strada Rodnei;
- Intrarea Bucegi;
- Strada Măineasca;
- Străzile adiacente.
În programul transmis pentru săptămâna 12–18 octombrie 2026 nu sunt menționate întreruperi în București pentru intervalul 15–18 octombrie și nici în județul Ilfov pentru perioada 16–18 octombrie.