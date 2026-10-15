Un rezervor GPL a explodat în Sihlea, Vrancea și a ras două case de pe fața pământului

O explozie provocată de un rezervor cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a avut loc joi dimineață în Sihlea, Vrancea. Un bărbat de 53 de ani a fost grav rănit, iar mai multe case au fost complet distruse. Victima a suferit arsuri pe 55% din corp și a fost transportată la Spitalul Județean Sf. Pantelimon din Focșani, pentru tratament.

O explozie devastatoare, provocată de un rezervor încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL), a zguduit joi dimineață localitatea Sihlea din județul Vrancea, lăsând un bărbat de 53 de ani grav rănit și distrugând mai multe imobile, potrivit portalului de știri locale Jurnaldevrancea.ro.

Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea, SMURD și pompierii. În urma, trei imobile - două case alipite și un adăpost de animale - au fost complet distruse, iar alte șapte gospodării din apropiere au suferit pagube semnificative, cu geamuri sparte și uși avariate din cauza suflului exploziei.

Victima a suferit arsuri pe 55% din suprafața corpului și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Sf. Pantelimon din Focșani, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„În urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, în urma unei acumulări de gaze combustibile în interiorul locuinței. Proprietarul folosea un rezervor cu GPL pentru încălzire și preparare hrană, amplasat în exteriorul clădirii”, au declarat reprezentanții ISU Vrancea.