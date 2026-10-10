5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani

Achiziția unei mașini second-hand pentru o sumă modestă poate deveni rapid un joc de noroc pe piața auto actuală. Ofertele aparent atractive pot ascunde defecțiuni costisitoare, transformând o investiție mică într-o sursă constantă de cheltuieli. Cu toate acestea, există modele care au dovedit o rezistență remarcabilă în timp, chiar și după numeroși kilometri parcurși.

Specialiștii de la publicația germană Auto Bild au realizat o selecție a mașinilor rulate care pot fi achiziționate cu un buget de cel mult 5.000 de euro. Lista include opțiuni variate, de la modele de oraș compacte până la vehicule spațioase pentru familie sau opțiuni cu un design aparte.

Alfa Romeo GT, opțiunea spectaculoasă la preț redus

Pentru șoferii care își doresc un automobil cu personalitate și un design ieșit din comun, Alfa Romeo GT rămâne o opțiune accesibilă. Produs între anii 2003 și 2010, modelul coupe dezvoltat pe platforma tehnică a lui Alfa 156 oferă motorizări cu puteri cuprinse între 140 și 240 de cai-putere. Exemplarele bine întreținute, cu un rulaj de sub 200.000 de kilometri, pot fi găsite pe piața second-hand începând de la aproximativ 2.500 de euro.

Alfa Romeo GT a fost produsă între anii 2003-2010. Sursa foto: Shutterstock

Mecanicii recomandă orientarea către modelele fabricate în ultimii ani de producție, unde o mare parte din problemele inițiale de asamblare au fost remediate. În cazul versiunilor diesel JTD, este necesară o verificare atentă a furtunului dintre turbosuflantă și intercooler. Un alt detaliu important este evitarea cutiei de viteze automate Selespeed, cunoscută pentru defecțiunile frecvente și costurile mari de reparație, notează publicația sârbă Blic, parte a Ringier Media International.

Kia Picanto, manevrabilitate și consum redus în oraș

Prima generație Kia Picanto reprezintă o alegere pragmatică pentru traficul urban aglomerat. Fabricat între 2004 și 2011, modelul este propulsat de motoare pe benzină ce dezvoltă între 65 și 75 de cai-putere. Prețurile pentru un exemplar funcțional pornesc de la 1.900 de euro pe piața de vehicule rulate.

Kia Picanto are un preț care pornește de la 1900 de euro. Sursa foto: Profimedia Images.

Principalul atu al micului automobil coreean este consumul redus de combustibil, care se situează în medie la aproximativ 6 litri la o sută de kilometri în condiții reale de mers. Cumpărătorii trebuie însă să verifice prezența sistemului electronic de stabilitate ESP, care a devenit opțional abia după faceliftul din 2008. Punctele slabe ale modelului sunt susceptibilitatea la coroziune, precum și uzura timpurie a ambreiajului și a cutiei de viteze manuale.

Audi A2, un model inovator din aluminiu

Audi A2 rămâne un automobil neconvențional în istoria mărcii germane, datorită caroseriei realizate integral din aluminiu, care previne apariția ruginii. Produs între 1999 și 2005, cu motoare ce oferă între 61 și 110 cai-putere, vehiculul se remarcă printr-o eficiență energetică excelentă și un spațiu interior surprinzător de generos.

Modelul A2 de la Audi a fost produs între anii 1999 și 2005. Sursa foto: Shutterstock.

Cele mai căutate exemplare sunt cele produse după anul 2003, echipate cu motorul diesel de 90 de cai-putere. Deși prețul de pornire este în jur de 2.500 de euro, versiunile mai bine dotate pot depăși acest prag. La inspecția tehnică trebuie acordată o atenție deosebită sistemului de frânare și elementelor de suspensie, iar cumpărătorii trebuie să ia în calcul faptul că unele piese de schimb specifice pot avea prețuri ridicate.

Honda Jazz, spațiu generos și fiabilitate japoneză

Cea de-a treia generație Honda Jazz, construită între 2008 și 2015, este apreciată de experți pentru calitatea asamblării și flexibilitatea habitaclului. În ciuda dimensiunilor exterioare reduse, sistemul inteligent de rabatare a scaunelor oferă un spațiu de încărcare extrem de practic pentru activitățile zilnice.

Prețurile pentru Honda Jazz pornesc de la aproximativ 2.700 de euro. Sursa foto: Shutterstock.

Motoarele pe benzină de 1.2 și 1.4 litri furnizează între 90 și 100 de cai-putere și sunt recunoscute pentru durabilitatea lor, cu condiția respectării intervalelor de schimb pentru uleiul de motor. Prețurile pentru acest model pornesc de la aproximativ 2.700 de euro. Singurele verificare critice la cumpărare vizează discurile de frână și conducta sistemului de frânare, afectate uneori de uzură accelerată.

Škoda Roomster, soluția spațioasă pentru familie

Pentru cei care au nevoie de un vehicul de familie extrem de versatil, Škoda Roomster este o opțiune solidă la un preț de pornire de circa 3.900 de euro. Fabricat între 2006 și 2015, modelul oferă un portbagaj uriaș, ce poate ajunge la aproape 1.800 de litri dacă scaunele din spate sunt demontate complet.

Skoda Roomster a fost fabricat între 2006 și 2015. Sursa foto: Shutterstock.

Experții recomandă în special motorizarea pe benzină de 1.6 litri cu aspirație naturală, echipată cu curea de distribuție, apreciată pentru simplitatea sa tehnică. În schimb, cumpărătorii ar trebui să fie precauți în privința motoarelor mai noi 1.2 TSI din prima perioadă de producție și a transmisiilor automate DSG, care pot genera cheltuieli neprevăzute de întreținere.