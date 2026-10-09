Filmat de zeci de camere, un tânăr din Brașov a crezut că va scăpa după ce a zgâriat 22 de mașini într-o singură noapte, însă a ajuns în arestul Poliției

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Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au identificat și reținut un tânăr de 27 de ani, bănuit că a avariat 22 de autoturisme parcate pe o stradă din municipiu. Faptele au fost comise în noaptea de 6 spre 7 octombrie, iar bărbatul a fost prins la scurt timp după ce proprietarii au sesizat pagubele.
Ancheta a demarat în dimineața de 7 octombrie, când un bărbat s-a prezentat la poliție pentru a reclama faptul că mașina sa, lăsată într-o parcare din oraș, avea caroseria zgâriată. Verificările extinse ale oamenilor legii au scos rapid la iveală un tablou mult mai vast: nu era vorba despre un incident izolat, ci despre 22 de mașini de pe aceeași stradă.
Pentru prinderea autorului, polițiștii din cadrul Secției 2 au colaborat cu specialiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov. În urma activităților operative desfășurate în teren și a verificării imaginilor surprinse de zeci de camere de supraveghere sau a posibilelor indicii din zonă, suspectul a fost localizat la doar 24 de ore de la prima sesizare.
În noaptea de 7 spre 8 octombrie, în jurul orei 1.30, un echipaj de patrulare l-a depistat pe tânărul de 27 de ani în timp ce se afla în cartierul Avantgarden din Brașov.
Bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri. Pe baza probatoriului administrat de anchetatori, pe numele acestuia a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 2, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Oamenii legii urmează să stabilească toate împrejurările în care au fost comise faptele și motivele care l-au determinat pe tânăr să provoace aceste pagube, la finalul anchetei urmând să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.