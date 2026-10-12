Un mecanic polonez a comparat motorul unui Volkswagen cu cel al unei mașini produse în China și a găsit mai multe asemănări suspecte

Un mecanic polonez, popular pe YouTube, a realizat o analiză detaliată comparând motoarele a două modele recente de autoturisme: un motor 1.5 TSI de la Volkswagen și un motor de 1,5 litri de pe un MG3 Super Hybrid 2024. Rezultatele dezvăluie atât punctele forte, cât și punctele slabe ale ingineriei chinezești, conform Piața Auto.

Analiza comparativă a motoarelor: Germania vs. China

Mecanicul a ales aceste două motoare pentru a răspunde întrebărilor tot mai frecvente despre calitatea mașinilor chinezești, care câștigă teren pe piața europeană. „Am vrut să văd cu ochii mei cât de bine sunt construite aceste motoare. Analiza mea nu e de laborator, ci bazată pe experiența mea de peste 20 de ani ca mecanic”, explică specialistul.

Ambele motoare, atât cel german, cât și cel chinezesc, au blocuri și chiulase din aluminiu, patru cilindri și două axe cu came. Totuși, diferențele încep să apară la nivel tehnologic: motorul german 1.5 TSI este echipat cu un sistem de dezactivare a cilindrilor pentru eficiență sporită, în timp ce motorul chinezesc de pe MG utilizează injecție indirectă, ceea ce ajută la menținerea curată a valvelor de admisie. În schimb, motorul VW, cu injecție directă, are tendința de a acumula depuneri de carbon pe supape.

Primele diferențe de fabricație

O caracteristică neobișnuită notată de mecanic la motorul german este lipsa unui colector clasic de evacuare. Acesta este înlocuit cu o soluție integrată în corpul blocului motor, ceea ce poate afecta echilibrul termic, deși probabil a fost gândită astfel pentru a îmbunătăți eficiența. Pe de altă parte, motorul MG prezintă o galerie de evacuare cu două canale separate pentru gazele de ardere, o soluție mai convențională.

Diferențe semnificative au fost observate și la sistemele de distribuție: VW utilizează o curea, în timp ce MG folosește un lanț, apreciat pentru durabilitatea sa. „Structura metalică din jurul lanțului de distribuție al motorului MG este executată exemplar, fără urme de imperfecțiuni. În schimb, motorul VW prezintă imperfecțiuni clare de șlefuire și turnare”, notează mecanicul.

Problemele motorului chinezesc

Un punct forte al motorului german este rezistența componentelor la uzură. Chiar și după un parcurs între 100.000 și 200.000 de kilometri, axele cu came nu prezintă urme de deteriorare. În contrast, motorul chinezesc, aproape nou, cu doar câteva mii de kilometri parcurși, a arătat semne de eroziune pe axele cu came. „În acest ritm, nu mă aștept să reziste mai mult de 200.000 km”, subliniază specialistul.

Problemele de durabilitate ale motorului MG au fost confirmate și de starea cilindrilor, care prezentau eroziuni masive, similare cu cele ale unui motor utilizat intens timp de ani de zile. „Este inadmisibil să vedem o astfel de uzură la un motor aproape nou”, subliniază mecanicul. În contrast, motorul VW avea cilindri perfect netezi, fără urme vizibile de uzură.

Similarități și concluzii

Interesant este faptul că multe componente interne ale celor două motoare sunt aproape identice, inclusiv tacheții, care provin chiar de la același producător. Totuși, analiza detaliată a pieselor, precum pistoanele și pereții cilindrilor, a scos la iveală diferențe semnificative în ceea ce privește calitatea materialelor. De exemplu, pistoanele motorului german sunt mai robuste, iar grosimea pereților cilindrilor este considerabil mai mare decât la motorul MG. „Aceasta este una dintre cauzele principale pentru care motorul chinezesc a cedat atât de ușor, cu două pistoane deja crăpate”, adaugă mecanicul.