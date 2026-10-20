Tăiată, fiartă, înfometată, pusă în sare și apoi în apă dulce: cum sfidează știința meduza nemuritoare capabilă să întinerească

Meduza nemuritoare, cunoscută științific sub numele de Turritopsis dohrnii, are abilitatea unică de a-și reseta ciclul de viață și de a reveni la o stare juvenilă. Oamenii de știință studiază acest fenomen pentru a descoperi secretele celulare care ar putea deschide drumul spre noi terapii de regenerare pentru celulele umane, relatează BBC.

Cum reușește meduza nemuritoare Turritopsis dohrnii să înșele moartea și să supraviețuiască în condiții extreme

Turritopsis dohrnii, o meduză translucidă de dimensiuni reduse, este remarcabilă pentru capacitatea sa de a înșela moartea. Maria Miglietta, biolog marin la Texas A&M University din Galveston, a supus această creatură unor condiții extreme: a tăiat-o, a fiert-o, a lăsat-o fără hrană și a expus-o la apă sărată sau dulce. Cu toate acestea, meduza a supraviețuit de fiecare dată.

În condiții de stres, meduza se retrage pe fundul acvariului și se transformă într-o masă de celule care nu mai seamănă cu forma sa adultă. În una până la trei zile, din această masă celulară se dezvoltă un polip – o etapă incipientă în ciclul de viață al meduzei – care ulterior formează o colonie și dă naștere altor meduze. „Dintr-o singură meduză care nu moare, se formează o colonie care poate genera sute de altele”, explică Miglietta.

Secretele genetice din spatele nemuririi celulare și potențialul uriaș de inversare a procesului de îmbătrânire

Cercetările actuale încearcă să deslușească procesele genetice și moleculare care permit acestui fenomen unic. Potrivit lui Michael Koldobskiy, oncolog pediatric la Johns Hopkins, „Sfântul Graal în biologia regenerativă ar fi inversarea proceselor de îmbătrânire și degradare celulară”. Deși suntem încă departe de aplicarea acestor descoperiri la oameni, înțelegerea acestor mecanisme ar putea avea un impact uriaș.

Un studiu publicat în 2022 a comparat ADN-ul Turritopsis dohrnii cu cel al unei specii înrudite care nu prezintă aceleași abilități de întinerire. Cercetarea, condusă de Victor Quesada de la Universitatea din Oviedo, Spania, a arătat că meduza nemuritoare are mai multe copii ale genelor care repară mutațiile și daunele ADN-ului, precum și gene care întrețin telomerii – capetele cromozomilor responsabile pentru protejarea materialului genetic. „Poate că există o cale de întoarcere pentru multe boli, dacă înțelegem suficient de bine aceste mecanisme”, a declarat Quesada pentru BBC.

Ce impact major ar putea avea procesul de transdiferențiere celulară a meduzei asupra medicinei regenerative umane

Un alt proces cheie identificat este „transdiferențierea” – capacitatea anumitor celule adulte de a reveni la o stare de celule stem și de a se transforma ulterior în alte tipuri de celule necesare regenerării. Miglietta, care a lucrat în laboratorul biologului italian Stefano Piraino, a identificat activitatea intensificată a unor gene necunoscute și a altora implicate în repararea ADN-ului și menținerea telomerilor. În plus, unele gene activate în timpul procesului de întinerire a meduzei sunt similare cu cele asociate longevității umane.

Koldobskiy colaborează acum cu Miglietta pentru a explora dacă aceste procese pot fi replicate în celulele umane. Deși există progrese în inducerea unor procese similare în celulele mamiferelor, aplicarea lor pe țesuturile umane este încă o provocare.

Motivul surprinzător pentru care meduza capabilă să întinerească rămâne un organism fragil și vulnerabil în natură

Deși Turritopsis dohrnii pare invincibilă, este, de fapt, un organism fragil. Nu toate exemplarele din laborator reușesc să se regenereze, iar cele care o fac ar putea avea un număr limitat de cicluri de întinerire înainte de a muri de bătrânețe. În sălbăticie, pericolele precum prădătorii, lipsa hranei sau condițiile de mediu ostile rămân amenințări constante.