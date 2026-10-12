Mega Image și Profi atacate cibernetic: magazinele rămân deschise, ce se întâmplă cu cumpărăturile

Grupul olando-belgian Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul de retail alimentar la nivel mondial, a anunțat luni că se confruntă cu un incident de securitate cibernetică în cadrul rețelei sale informatice, relatează News.ro.

Pentru a limita riscurile și a proteja datele companiei, echipele tehnice au decis scoaterea temporară din funcțiune a anumitor sisteme electronice, în timp ce operațiunile de evaluare și remediere sunt în plină desfășurare.

Conducerea gigantului din retail a dat asigurări că magazinele din rețea rămân deschise și continuă să își deservească clienții în condiții normale, în ciuda ajustărilor tehnice de pe fundal.

"Ahold Delhaize se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul reţelei sale. Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua şi a remedia situaţia. Acestea includ scoaterea temporară din funcţiune a unor sisteme, pentru a asigura protecţia lor. În prezent, magazinele noastre sunt deschise şi îşi deservesc clienţii", a transmis Ahold Delhaize.

Reacția oficială a companiei și măsurile de protecție adoptate

Reprezentanții Ahold Delhaize au transmis că siguranța infrastructurii digitale și protejarea clienților, a angajaților și a partenerilor comerciali constituie o prioritate absolută pentru grup.

În acest sens, izolarea preventivă a unor sisteme IT a fost catalogată drept o etapă necesară pentru securizarea întregului lanț operațional.

Compania și-a exprimat regretul pentru eventualele inconveniente create cumpărătorilor sau partenerilor de afaceri și a subliniat că echipele de experți în securitate informatică lucrează la capacitate maximă pentru restabilirea rapidă și sigură a tuturor funcționalităților afectate.

Un gigant al comerțului cu mii de spații comerciale în România

Ahold Delhaize este un actor dominant pe piața de retail din România, unde operează o rețea extinsă ce numără peste 1.000 de supermarketuri și magazine de proximitate Mega Image, la care se adaugă aproximativ 3.400 de unități Profi, gestionate direct sau prin intermediul agenților parteneri.

Rezultatele financiare din anul 2025 arată o dinamică contrastantă între cele două mari rețele deținute de grup.

Lanțul Mega Image a raportat o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent, obținând un profit net de 124,84 milioane de lei.