Meta anunță Petal, cel mai rapid cablu submarin din lume: conexiunea transoceanică de 1 petabit pe secundă care poate transfera 30.000 de filme într-o singură secundă

În era digitală, în care smartphone-urile și serviciile de streaming fac parte din viața de zi cu zi, e ușor să uităm că internetul global funcționează datorită unei rețele vaste de cabluri submarine, care traversează fundul oceanelor pentru a conecta continentele. Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a anunțat un nou proiect ambițios: cablul submarin Petal, care va fi operațional în 2029.

Cel mai rapid cablu submarin din lume

Petal va întinde o lungime impresionantă de 6.900 de kilometri și va lega Statele Unite de Franța. El va deveni primul cablu transoceanic capabil să transporte un petabit de date pe secundă. Aceasta reprezintă o capacitate de două ori mai mare decât cele mai performante sisteme actuale.

Performanța remarcabilă a cablului va fi posibilă datorită unui design nou al fibrelor optice, care vor avea două nuclee în loc de unul singur, așa cum se întâmplă în mod obișnuit. Această inovație creează mai multe căi pentru transmiterea informațiilor digitale, sporind semnificativ capacitatea fără a crește necesarul de energie sau infrastructura fizică.

Un pas înainte în era inteligenței artificiale

Potrivit Meta, „proiectul Petal este esențial pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de date generate de expansiunea inteligenței artificiale (AI). Dezvoltat împreună cu companiile japoneze NEC și Sumitomo Electric, cablul va susține infrastructura digitală globală într-o lume tot mai conectată.

Pe măsură ce utilizarea AI și a serviciilor cloud se extinde, nevoia de conexiuni fiabile și de mare capacitate va crește semnificativ”, explică cei de la Meta, citați de BGR.com.

Cu ce te ajută pe tine cablul Petal

Deși capacitatea cablului de a transfera un petabit pe secundă poate suna impresionant, utilizatorii obișnuiți nu vor observa o îmbunătățire imediată a vitezei internetului la domiciliu. „Pentru a înțelege mai bine, gândește-te că această viteză ar permite transferul a aproximativ 30.000 de filme de 4GB fiecare, într-o singură secundă”, explică Meta.

Mai mult, cablul ar putea suporta suficientă lățime de bandă pentru ca 75% din populația lumii să asculte muzică online simultan. Totuși, impactul direct asupra vitezei de internet individuale depinde de factori precum abonamentul de internet, capacitatea rețelei Wi-Fi sau serverele accesate.

Adevărata valoare a cablului Petal constă în capacitatea sa de a sprijini rețelele globale să facă față cererii tot mai mari. De la servicii de streaming la jocuri online și interacțiuni cu algoritmi AI, utilizatorii consumă cantități uriașe de date, iar infrastructura trebuie să țină pasul.

Viitorul conectivității globale