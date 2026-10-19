Susține Susține

Meta anunță Petal, cel mai rapid cablu submarin din lume: conexiunea transoceanică de 1 petabit pe secundă care poate transfera 30.000 de filme într-o singură secundă

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
Comentează
Un scafandru efectuează lucrări de mentenanță la cablu subacvatic.
Un scafandru efectuează lucrări de mentenanță la cablu subacvatic. Sursa Foto: Getty Images
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

În era digitală, în care smartphone-urile și serviciile de streaming fac parte din viața de zi cu zi, e ușor să uităm că internetul global funcționează datorită unei rețele vaste de cabluri submarine, care traversează fundul oceanelor pentru a conecta continentele. Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a anunțat un nou proiect ambițios: cablul submarin Petal, care va fi operațional în 2029.

Cuprins:

Cel mai rapid cablu submarin din lume

Petal va întinde o lungime impresionantă de 6.900 de kilometri și va lega Statele Unite de Franța. El va deveni primul cablu transoceanic capabil să transporte un petabit de date pe secundă. Aceasta reprezintă o capacitate de două ori mai mare decât cele mai performante sisteme actuale.

Performanța remarcabilă a cablului va fi posibilă datorită unui design nou al fibrelor optice, care vor avea două nuclee în loc de unul singur, așa cum se întâmplă în mod obișnuit. Această inovație creează mai multe căi pentru transmiterea informațiilor digitale, sporind semnificativ capacitatea fără a crește necesarul de energie sau infrastructura fizică.

Un pas înainte în era inteligenței artificiale

Potrivit Meta, „proiectul Petal este esențial pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de date generate de expansiunea inteligenței artificiale (AI). Dezvoltat împreună cu companiile japoneze NEC și Sumitomo Electric, cablul va susține infrastructura digitală globală într-o lume tot mai conectată.

Pe măsură ce utilizarea AI și a serviciilor cloud se extinde, nevoia de conexiuni fiabile și de mare capacitate va crește semnificativ”, explică cei de la Meta, citați de BGR.com.

Cu ce te ajută pe tine cablul Petal

Deși capacitatea cablului de a transfera un petabit pe secundă poate suna impresionant, utilizatorii obișnuiți nu vor observa o îmbunătățire imediată a vitezei internetului la domiciliu. „Pentru a înțelege mai bine, gândește-te că această viteză ar permite transferul a aproximativ 30.000 de filme de 4GB fiecare, într-o singură secundă”, explică Meta.

Mai mult, cablul ar putea suporta suficientă lățime de bandă pentru ca 75% din populația lumii să asculte muzică online simultan. Totuși, impactul direct asupra vitezei de internet individuale depinde de factori precum abonamentul de internet, capacitatea rețelei Wi-Fi sau serverele accesate.

Adevărata valoare a cablului Petal constă în capacitatea sa de a sprijini rețelele globale să facă față cererii tot mai mari. De la servicii de streaming la jocuri online și interacțiuni cu algoritmi AI, utilizatorii consumă cantități uriașe de date, iar infrastructura trebuie să țină pasul.

Viitorul conectivității globale

Deși Petal este programat să fie funcțional abia în 2029, acesta reprezintă o investiție strategică pentru viitor. Pe măsură ce tehnologiile avansate devin tot mai integrate în viața noastră de zi cu zi, cabluri precum Petal vor avea un rol crucial în menținerea unui internet rapid, fiabil și rezistent. Viitorul conectivității globale depinde de astfel de progrese tehnologice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: conexiune internet
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Gsp.ro
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Odată cu Ilie Bolojan, a plecat și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului din iulie 2025. Foto: Hepta
Știri România
18:36
Ilie Bolojan, bilanț la plecarea din funcția de premier, după un an și 4 luni: „Am preluat o țară cu spatele la zid. PSD a blocat reformele care afectau interese puternice”. Ce lasă Guvernului Luca Niculescu
Mihai Dimian, ministrul interimar al Educatiei, în Guvernul României. Poartă un costum albastru și o pereche de ochelari
Știri România
18:18
Ministrul Educației a cerut protecție penală specială pentru profesori după atacul de la școala din Bistrița
Parteneri
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul.ro
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
Fanatik.ro
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
Actele firmei și avocatul obligatoriu. Ce ar schimba proiectul și ce înseamnă onorariul recomandat de 710 lei
Financiarul.ro
Actele firmei și avocatul obligatoriu. Ce ar schimba proiectul și ce înseamnă onorariul recomandat de 710 lei
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andra și Cătălin Măruță | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
17:24
Ce a învățat-o Niculina Stoican pe Andra să facă la începutul relației cu Cătălin Măruță: „N-am mai zis asta la nimeni”
Amalia Enache
Exclusiv
Stiri Mondene
16:53
Ce spune Amalia Enache despre intervenții estetice: „Mă tem de orice modificare”
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Mediafax.ro
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker
Observatornews.ro
A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker
Primele imagini cu elevul care a atacat o profesoară și un elev, la o școală din Bistrița. S-a pozat în baie chiar înainte de atac
Kanald.ro
Primele imagini cu elevul care a atacat o profesoară și un elev, la o școală din Bistrița. S-a pozat în baie chiar înainte de atac
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
LiveText
Politică
07:35
Au început audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Luca Niculescu. Avize favorabile pe bandă rulantă
Adrian Picoiu - prefectul județului Constanța
Politică
18:38
Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, și-a înaintat demisia. Mutarea radicală decisă de conducerea PNL
Parteneri
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Ziaruldeiasi.ro
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf
Fanatik.ro
„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Infrastructura
19:53
UMB a primit certificat negativ pentru lotul Ditrău - Grințieș din Autostrada A8: Sunt mai multe întârzieri
Sănătate
19:43
Focar de ploșnițe la Spitalul Colentina din București. Managerul Alexandru Iacobescu, pentru Libertatea: „Ne-am documentat minuțios, am citit și genetica lor. Nu ținem nimic sub preș!”
Interviu
Sănătate
19:30
Scott Brubaker, fost director FDA: Cât de sigure sunt transplanturile de țesuturi și ce trebuie să întrebi medicul înainte de operație
Știri Externe
19:28
Un soldat ucrainean a fost salvat cu o dronă direct de pe linia frontului
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Politică
14:30
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Ştiri
15:24
Ce mesaj transmite un cap de porc tăiat
Știri Locale
09:59
Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala Ștefan cel Mare, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a
Știri România
12:11
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Monede vechi din aur roman
Lifestyle
19:08
Comoară din aur roman găsită de doi arheologi amatori, cu peste 140 de monede vechi de o valoare uriașă
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
18:42
Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”
Orionide 2026 - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17:54
Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România
O imagine cu un cuplu care savurează o băutură la o terasă din Paris, lângă Arcul de Triumf, în timpul protestelor violente, a devenit virală. Sursă foto: Captură video/ Facebook /CBS News.
Lifestyle
17:17
Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf
O femeie a cumpărat o geantă cu 35 de dolari de la un târg de vechituri și a găsit patru plicuri roșii în ea. Sursă foto: Colaj foto /Tiktok.
Lifestyle
16:27
O femeie a cumpărat o geantă cu 35 de dolari de la un târg de vechituri și a găsit patru plicuri roșii în ea: ce a decis să facă după ce a aflat semnificația lor
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
15 oct.
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce se ia tensiunea la mâna stângă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce se ia tensiunea la mâna stângă
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
silviu-cosa-interviurile-libertatea-19-octombrie-2026
InterviuExclusiv
Știri România
18:09
Departamentul de Stat al SUA și o firmă americană pregătesc pentru România un plan de apărare împotriva dronelor. Silviu-Iulian Coșa, la Interviurile Libertatea: „Expertiza lor este mult mai mare decât a noastră”
Ioana Dogioiu a fost purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan din iulie 2025. Foto: Profimedia
Știri România
16:00
Ioana Dogioiu și-a dat demisia din Guvern. A fost purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan un an și 3 luni
Antena radio vopsită în alb și roșu
Știri România
15:58
Atac cibernetic de tip ransomware la Radiocom, serviciul de e-mail a fost blocat
Mai mulți pietoni așteptând la o trecere de pietoni pe o vreme ploioasă și rece, adăpostindu-se sub umbrele colorate și purtând haine groase.
Știri România
14:09
Vreme caldă, apoi răcire, ploi și vânt puternic. Prognoza meteo ANM pentru perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu