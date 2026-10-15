Cel puțin 34 de copii și o profesoară au murit după ce tavanul unei școli s-a prăbușit peste ei, în Pakistan

Cel puțin 34 de elevi și o profesoară și-au pierdut viața joi dimineață, după ce tavanul unei școli s-a prăbușit peste ei în orașul Peshawar, din nord-vestul Pakistanului, relatează cotidianul britanic The Independent.

Aproximativ 300 de elevi erau prezenți în clădire în momentul prăbușirii

Incidentul tragic s-a petrecut la Centrul Educațional Al-Khair, o școală privată situată în cartierul dens populat Dir Colony, din capitala provinciei Khyber Pakhtunkhwa. Cei mai mulți dintre elevii decedați aveau vârsta de 14 ani sau mai puțin, au declarat oficialii locali.

Aproximativ 300 de elevi erau prezenți în clădire în momentul prăbușirii, iar 100 dintre aceștia erau în cele trei săli de clasă afectate.

Dezastrul s-a produs la ora 8.49 dimineața, iar operațiunea de salvare a durat aproape cinci ore, informează Arif Khattak, directorul regional al Departamentului de Salvare.

Părinții îngroziți s-au adunat în fața școlii și la Spitalul Lady Reading, cerând disperat informații despre soarta copiilor lor.

Cauza prăbușirii tavanului

Șeful poliției din Peshawar, Mian Saeed, a indicat drept cauză a prăbușirii structura slabă a clădirii, care nu a putut susține greutatea lucrărilor de construcție suplimentare.

Clădirea, care se pare că a fost construită provizoriu, găzduia școala în momentul tragediei. Proprietarul instituției a fost arestat, iar autoritățile au deschis o anchetă, a confirmat poliția locală.

Supraviețuitorii tragediei au descris momentele de coșmar trăite

Printre cei răniți se numără și o profesoară. Vorbind de pe patul de spital, aceasta a povestit:

„Am simțit de parcă cerul s-a prăbușit peste mine”.

Un elev a scăpat ca prin minune, ieșind din clasă să bea apă cu doar câteva momente înainte de dezastru.

Tatăl său a povestit: „Când am văzut clădirea, am crezut că fiul meu, care se afla într-o clasă de la parter sub primul etaj prăbușit, a murit. Dar ieșise să bea apă”.

Reacții oficiale și măsuri pentru viitor

Prim-ministrul Shehbaz Sharif și-a exprimat durerea față de tragedie și a cerut autorităților să ofere cele mai bune servicii medicale familiilor afectate.

El a cerut, de asemenea, o anchetă transparentă pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii.

Viceprim-ministrul Ishaq Daw a subliniat impactul profund al incidentului asupra națiunii:

„Siguranța și protecția copiilor noștri trebuie să rămână o prioritate absolută. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a oferi asistență imediată celor afectați și pentru a consolida standardele de siguranță în școli”.