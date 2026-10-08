NATO dă startul manevrelor sale anuale de descurajare nucleară, reunite sub numele de cod „Steadfast Noon”. Aplicațiile militare se vor desfășura în Italia în perioada 13-23 octombrie și vor angrena forțe din 17 țări partenere.

Secretarul general al NATO, mesaj direct despre unitatea Alianței

Reprezentanții Alianței au subliniat că exercițiul este o activitate de rutină, planificată cu mult timp înainte, al cărei scop principal este de a testa procedurile și de a menține un nivel ridicat de pregătire operațională. Oficialii NATO au precizat explicit că în cadrul manevrelor nu se folosesc muniții reale, iar antrenamentele nu au legătură directă cu evenimentele curente și nu sunt îndreptate împotriva vreunui stat.

Chiar dacă reprezentanții militari insistă asupra caracterului defensiv, contextul geopolitic oferă o greutate deosebită acestor manevre. Noul secretar general al Alianței, Mark Rutte, a explicat importanța strategică a exercițiului, arătând că acesta contribuie direct la menținerea păcii și la prevenirea oricăror forme de agresiune externă.

Mark Rutte a subliniat că NATO rămâne strict o alianță defensivă, însă pregătirea continuă este esențială pentru a garanta o capacitate de descurajare credibilă și eficientă. În plus, oficialul a adăugat că manevrele din Italia transmit un semnal extrem de clar de unitate și hotărâre în rândul tuturor celor 17 națiuni participante.

Avertismentele Rusiei și poziția NATO

Tensiunile la granița estică a NATO rămân ridicate în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În ultimele săptămâni, Moscova a acuzat Alianța de acțiuni provocative în proximitatea enclavei Kaliningrad și a repetat avertismentele referitoare la posibilitatea folosirii întregului său arsenal militar.