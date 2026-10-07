Dresorii avertizează că tonul vocii poate influența negativ comportamentul câinilor. Strigarea numelui lor într-un mod agresiv poate fi percepută ca o pedeapsă, spun specialiștii consultați de Yahoo, în cadrul programului „Parade Pets”. Comenzile vagi și tonul ridicat pot afecta relația cu patrupedul dumneavoastră.

Specialiștii în dresaj canin subliniază importanța tonului vocii și a cuvintelor alese în interacțiunea cu câinii.

Potrivit experților, câinii nu înțeleg limbajul uman la fel ca oamenii, ei asociază cuvintele cu tonul folosit și cu situațiile în care acestea sunt rostite.

Prin urmare, strigarea numelui câinelui cu un ton furios poate transforma numele într-o pedeapsă verbală, explică cercetătoarea comportamentală Shauna Baskett.

Ce să nu spui unui câine

Experții recomandă evitarea anumitor expresii care pot provoca confuzie sau teamă la animale.

Printre acestea se numără:

- Numele câinelui (strigat cu furie);

- „Câine rău!”;

- „Ce ai făcut?”;

- „Jos!”;

- „Nu!”;

- „Oprește-te!”;

- „Stai!”:

- «Gata!».

Molly Jespersen, specialistă în dresaj, explică faptul că expresii precum „Nu” nu oferă câinelui informații clare despre ce anume se așteaptă de la el.

De exemplu, dacă un câine sare pe o canapea, un simplu „Nu!” nu îi va transmite că ar trebui să coboare

Este mult mai eficient să folosiți comenzi precise, precum „Coboară!” pentru a obține rezultatul dorit.

De ce nu trebuie mustrat câinele pentru greșeli din trecut

O greșeală frecventă este certarea câinelui pentru un comportament nedorit după ce acesta s-a produs.

Animalele nu asociază întotdeauna reacțiile stăpânului cu fapta în cauză, mai ales dacă a trecut timp de la incident.

Astfel, în loc să înțeleagă greșeala, câinele poate dezvolta frică sau anxietate față de stăpân.

Alternative la tonul ridicat

În loc să strigați la câine, experții recomandă utilizarea unor comenzi scurte și clare, adaptate situației, cum ar fi „Stai!”, „Nu atinge!” sau „Adu!”.

Este important ca aceste comenzi să fie urmate de o recompensă imediată, fie că este vorba de o laudă, o gustare sau o joacă, pentru a consolida comportamentul dorit.

Principiul de bază în dresaj

Consecvența este cheia în educația unui câine, subliniază specialiștii. Dacă o anumită acțiune este permisă într-o zi, dar interzisă în alta, câinele va deveni confuz.

De asemenea, evitarea repetiției continue a unei comenzi este esențială. Dacă repetați de mai multe ori „Șezi!” crescând tonul, animalul poate învăța să răspundă doar la o comandă țipată.

Comenzile liniștite, repetate coerent și întărite pozitiv duc la rezultate mai bune.

Întrebări frecvente

„Este bine să țip la câine dacă nu ascultă?”. Experții insistă că tonul ridicat nu este o metodă eficientă. Acesta poate speria câinele, dar nu îl ajută să înțeleagă ce comportament este corect. În schimb, folosiți comenzi cunoscute și oferiți recompense pentru acțiuni corecte.