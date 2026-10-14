O nouă scumpire se pregătește la pompă. Ce este ETS2 și de ce flotele vor plăti mai mult pentru carburant

Benzina și motorina ar putea avea un cost suplimentar, adus de noul sistem european de plată pentru emisiile de carbon. Pentru firmele cu zeci sau sute de mașini, chiar și câțiva cenți în plus pe litru pot însemna mii de euro adăugați la factura anuală.

Ce este ETS2 și cum ajunge costul la pompă

ETS2 este un sistem prin care Uniunea Europeană pune un preț pe emisiile de CO₂ generate de combustibilii folosiți în transportul rutier, încălzirea clădirilor și alte activități. Furnizorii de combustibili vor trebui să cumpere certificate care acoperă aceste emisii.

Șoferii și firmele care folosesc mașinile nu vor cumpăra direct certificatele. Costul poate ajunge însă la ei prin prețul carburantului, dacă furnizorii îl transferă către clienți. Potrivit Comisiei Europene, sistemul va deveni complet operațional în 2028.

Cât s-ar putea adăuga la un plin

O analiză publicată de FloteAuto arată că, la un preț ipotetic de 45 de euro pentru o tonă de CO₂, costul certificatelor ar echivala cu aproximativ 10,5 eurocenți pe litrul de benzină și 11,9 eurocenți pe litrul de motorină.

Pentru 50 de litri, calculul înseamnă aproximativ 5,25 euro în plus la benzină sau aproape 6 euro la motorină, înainte de eventualul efect al TVA. Este un scenariu, nu o scumpire fixă anunțată: suma finală va depinde de prețul certificatelor și de cât din cost va fi transferat la pompă.

Firmele cu multe mașini vor simți real diferența

Pentru o flotă, suplimentul se multiplică la fiecare alimentare. Într-un exemplu ipotetic, 50 de mașini care parcurg fiecare 30.000 de kilometri anual, cu un consum mediu de 6 litri/100 km, folosesc împreună 90.000 de litri. Un cost suplimentar de numai 10 eurocenți pe litru înseamnă 9.000 de euro pe an.