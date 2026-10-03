O lună octombrie mai caldă decât de obicei ar putea prevesti o iarnă grea pentru Europa: ce arată prognozele meteorologilor

Un val de căldură neobișnuit a cuprins Europa la începutul lunii octombrie 2026, cu temperaturi care ajung până la 25°C în multe regiuni. În timp ce unii se bucură de vremea plăcută, o veche zicală a fermierilor avertizează că „dacă octombrie este cald și frumos, va urma o iarnă aspră”. Potrivit Euronews, experții spun că legătura dintre o toamnă blândă și o iarnă grea nu este susținută de date științifice.

Tradițiile meteorologice populare, precum regula fermierilor, au apărut într-o vreme în care tehnologia modernă, cum ar fi sateliții sau modelele computerizate, nu exista. Observațiile sezoniere ale oamenilor au dus la crearea unor zicale care ofereau îndrumări simplificate pentru cei din agricultură. Cu toate acestea, astfel de reguli nu sunt întotdeauna fiabile.

Un exemplu grăitor vine din toamna anului 2006 în Germania. Atunci, temperaturile ridicate i-au determinat pe mulți să se pregătească pentru o iarnă extrem de friguroasă. Însă, datele Serviciului German de Meteorologie (DWD) au arătat contrariul: iarna 2006/2007 a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteorologice regulate, începând din 1901. Temperatura medie a fost de 4,3°C, cu 4,1°C peste media pe termen lung. Nu doar că înghețurile severe au lipsit, dar lunile decembrie și ianuarie au înregistrat temperaturi record de blândețe.

De ce o toamnă caldă nu poate prezice iarna

Potrivit specialiștilor, vremea de iarnă este influențată de o serie de factori, inclusiv modelele de presiune atmosferică de deasupra Atlanticului, Oscilația Nord-Atlantică și dinamica vortexului polar, care afectează fluxul maselor de aer rece. Aceste elemente, greu de prevăzut pe termen lung, fac ca prognozele meteo pentru câteva luni înainte să fie mai degrabă estimative decât precise.

În Germania, septembrie 2026 a fost cu 2,6°C mai cald decât media pe termen lung, înregistrând temperaturi de până la 31°C în sudul țării. Totuși, asta nu garantează că întreaga toamnă va rămâne la fel de călduroasă. Meteorologii estimează că vremea se va răci în următoarele zile.

Un factor global: El Niño

Un alt element care ar putea influența iarna 2026/2027 este fenomenul El Niño. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) a anunțat că există o probabilitate de peste 90% ca El Niño să atingă o intensitate foarte mare în această toamnă și iarnă. Acest fenomen climatic afectează modelele climatice globale, dar impactul său variază în funcție de regiune și de alți factori atmosferici.

„Pentru perioada octombrie-decembrie, NOAA estimează la 75% șanse ca intensitatea fenomenului să depășească toate evenimentele El Niño anterioare de la 1950 încoace”, a punctat agenția americană.

Ce ne așteaptă în iarna care vine?