Păsări flamingo pe Lacul Techirghiol și Lacul Sinoe. Specialiștii cred că ar putea rămâne în România: „Este doar o chestiune de timp”

Zeci de păsări flamingo au fost surprinse pe Lacul Techirghiol, în județul Constanța, zilele trecute. Potrivit ornitologului Attila Marton, citat de Ziua de Constanța, 19 păsări se află în prezent pe Lacul Techirghiol, în timp ce alte 98 au fost observate pe Lacul Sinoe. Specialiștii nu exclud posibilitatea ca flamingo să se reproducă și în România, iar în viitor să devină o prezență permanentă în țara noastră.

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Flamingo, tot mai des întâlnit în Dobrogea

Potrivit ornitologului Attila Marton, în ultimii ani, păsările flamingo au fost observate în fiecare sezon pe lacurile Sinoe și Techirghiol, uneori în grupuri de sute de exemplare.

„În 2016, când au fost observate primele patru exemplare, erau considerate ca o raritate, pentru că nu au fost observați flamingi timp de 100 de ani în România”, a explicat specialistul.

Între timp, numărul păsărilor observate în Dobrogea a crescut considerabil. Potrivit ornitologului, în anii precedenți au fost înregistrate cârduri de aproximativ 500-800 de exemplare.

În prezent, pe Lacul Sinoe au fost observate 98 de păsări flamingo, dintre care peste 70 sunt exemplare tinere, născute în acest an. Alte 19 exemplare se află pe Lacul Techirghiol.

Exemplarele ajunse în Dobrogea ar putea face parte din populații care se deplasează între diferite regiuni europene și bazinul mediteraneean.

Păsările flamingo ar putea deveni o prezență permanentă în România

Numărul mare de exemplare tinere observate în Dobrogea ridică și posibilitatea ca unele dintre aceste păsări să se fi născut chiar în România, în zone izolate, departe de prezența oamenilor.

„Foarte multe exemplare sunt păsări tinere, eclozate în acest an sau în anii în care au fost observate, ceea ce ne indică că nu este deloc de exclus nici faptul că aceste păsări au cuibărit în România, undeva în zone ferite de privirile oamenilor”, a declarat Attila Marton.

Există însă și o altă explicație. Păsările tinere ar putea proveni din colonii din țările vecine, inclusiv din Bulgaria sau Ucraina, unde unele zone ar putea oferi condiții favorabile reproducerii.

Deocamdată, originea exactă a exemplarelor observate pe lacurile din Dobrogea nu este cunoscută cu certitudine.

Apariția regulată a păsărilor flamingo în număr tot mai mare ar putea indica o schimbare pe termen lung.

Potrivit ornitologului Attila Marton, nu este exclus ca acestea să formeze, în viitor, populații care să rămână în România pe tot parcursul anului.

„Cu certitudine sunt numere însemnate în fiecare an și cred că este doar o chestiune de timp până când o să apară ca populații rezidente, cuibăritoare, care o să fie observabile pe tot parcursul anului în România”, a mai precizat specialistul.

Adrian Bîlbă, biolog, îi sfătuiește pe cei care vor să surprindă „spectacolul roz” de pe Lacul Techirghiol să păstreze distanța și să nu deranjeze păsările.

„Sunt păsări ce reușesc să valorifice ecosisteme extreme, sărăturoase și obișnuite să trăiască în grupurile lor fără a fi deranjate de alte specii, inclusiv de specia noastră. În consecință, înțelegând acest lucru, trebuie să păstrăm distanța, fiindcă au poposit pe Lacul Techirghiol pentru odihnă și pentru a prinde puteri. Au de zburat mai departe spre sudul Greciei, Anatolia, Asia Mică și chiar Egipt, unde vor ierna. Zborul migrațional se petrece după apusul soarelui și atunci când avem de bubuit artificii pe malul mării trebuie să ne gândim că poate le speriem.”, a scris biologul, pe Facebook.

Lacurile Techirghiol și Sinoe reprezintă habitate importante pentru numeroase specii de păsări și contribuie la biodiversitatea Dobrogei.