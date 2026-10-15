Primele 9 luni ale anului au adus 160.000 de joburi noi pe eJobs.ro, angajatorii fiind în continuare în căutare de candidați, deși într-o dinamică în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această schimbare față de 2025 vine ca o consecință a condițiilor economice din ultimul an, 2026 fiind marcat mai degrabă de prudență pe piața muncii în ceea ce privește planurile de extinderi ale echipelor. „Au fost domenii mari, care nu și-au înfrânat activitatea de recrutare și care au continuat să caute oameni în piață pentru aproape toate nivelurile de carieră. Am văzut o dinamică în evoluție pozitivă pe retail, industria alimentară, transport / logistică sau financiar / bancar, ceea ce vine cu o veste bună pentru candidați pentru că acestea au fost dintotdeauna domeniile care au recrutat cel mai mult.”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Cele mai bune luni din punctul de vedere al numărului de joburi postate în platformă au fost ianuarie, martie și septembrie, când candidații au avut la dispoziție între 17.000 și 21.000 de locuri de muncă noi.

Cu 35.000 de locuri de muncă postate din ianuarie și până la 1 octombrie, retailul se menține pe prima poziție în topul sectoarelor care au angajat cel mai mult. Serviciile sunt următorul cel mai activ domeniu al primelor 9 luni, urmat de industria alimentară, producție, transport / logistică, construcții, call – center / BPO, turism, financiar / bancar și asigurări. Cel mai puțin au recrutat companiile din educație / training, farma, imobiliare, energie și advertising / marketing / PR. „În unele dintre aceste sectoare explicația stă în faptul că 2026 a venit cu o plafonare sau chiar o contracție a activității, în timp ce în domenii precum farma sau energie există o rată relativ scăzută de fluctuație, ceea ce a eliminat unul dintre motivele pentru care apar joburi noi în piață, respectiv acela de a găsi înlocuitori pentru pozițiile rămase libere. De altfel, în domeniile populate preponderent de candidați cu un nivel ridicat de senioritate și de specialiști, în perioadele mai tumultuoase din punct de vedere economic, se instalează mai multă stabilitate, iar rata de plecări voluntare este foarte scăzută”, explică Roxana Drăghici.

Cele mai multe opțiuni au fost pentru candidații din București, Brașov și Cluj – Napoca. Urmează Iași, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu. În ceea ce privește nivelul de carieră cel mai căutat, majoritatea joburilor s-au adresat candidaților entry - level (cu mai puțin de doi ani de experiență în domeniul sau pentru jobul postat), celor mid – level (2 – 5 ani de experiență), fără experiență și senior level (peste 5 ani de experiență).

În ceea ce privește aplicările, primele 9 luni ale anului au adus un nivel record pentru ultimii 10 ani. 10,4 milioane de aplicări au fost înregistrate în primele 3 trimestre, numărul fiind cu 27% mai mare decât anul trecut. „Au fost cu precădere interesați de locurile de muncă din retail, servicii financiar / bancar, call – center / BPO, industria alimentară, turism și IT / telecom. Vedem în această listă multe domenii care scot în piață în special joburi entry level, ceea ce explică de ce, din totalul aplicărilor, cele mai multe vin din partea candidaților care au între 0 și 2 ani de experiență”, spune Roxana Drăghici. A existat anul acesta o creștere a volumului de aplicări pe toate categoriile de vârstă și în continuare cel mai mult aplică segmentul 25 – 35 de ani (4,1 milioane de aplicări), însă și categoria 18 – 24 de ani acoperă o zonă importantă, cu 2,8 milioane de aplicări. Creșteri față de anul trecut s-au înregistrat și pe segmentele 36 – 45 de ani și 45+, unde au fost 2,1, respectiv 1,2 milioane de aplicări. „Creșterea numărului de aplicări în paralel cu o ușoară temperare a volumului de joburi noi arată că presiunea competiției dintre candidați este în creștere. Deja anul acesta am ajuns la un număr mediu de 65 de aplicări / job, iar în industrii precum retail sau IT / telecom media trece de 90”, conchide Roxana Drăghici.

În acest moment, peste 16.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 8.400 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

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