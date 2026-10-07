În timp ce cotațiile de pe bursa Euronext din Paris au trecut de pragul de 247 de euro pe tonă, alimentate de riscurile de securitate tot mai mari din Marea Neagră, prețul pe piața fizică din Portul Constanța a urmat direcția opusă. Grâul de panificație românesc în condiție FOB a înregistrat o scădere de 15 dolari, ajungând la o medie de 273 de dolari pe tonă, relatează agrointel.ro.

Principalul factor din spatele acestei ieftiniri de pe piața fizică locală îl reprezintă gradul ridicat de aprovizionare al marilor cumpărători din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, care și-au acoperit deja necesarul pentru perioada imediat următoare și au încetinit ritmul achizițiilor.

Atacurile din Marea Neagră și impactul asupra bursei Euronext

Tensiunile din bazinul Mării Negre continuă să pună presiune pe cotațiile internaționale.

Două nave comerciale, dintre care una încărcată cu cereale, au fost lovite marți de o dronă în largul Bulgariei, la doar o zi după ce o altă navă a fost atinsă de un atac în afara apelor teritoriale ale României.

Aceste incidente amplifică riscurile logistice atât pentru transportul de mărfuri pe Dunăre, cât și pentru navele care încarcă din porturile statelor membre UE, România și Bulgaria.

În ciuda acestor blocaje, oportunitățile comerciale nu lipsesc. Recent, Arabia Saudită a achiziționat o cantitate masivă de 683.000 de tone de grâu.

O parte importantă din această comandă este anticipată să fie livrată din Uniunea Europeană, iar marfa românească este poziționată excelent pentru a prelua cota de piață pe care furnizorii din Franța nu o pot acoperi la prețuri competitive.

În acest context, stagnarea prețurilor din Portul Constanța ar putea fi urmată de o ajustare în sus, pe măsură ce contractele din licitația saudită vor fi confirmate ferm în teren.

Prețurile la zi în Portul Constanța și evoluția altor culturi

Pe piața fizică din Constanța, cotațiile de marți au reflectat o stare generală de consolidare.

La un curs de schimb de 5,35 lei pentru un euro, grâul de panificație în condiție DAP a rămas stabil la valoarea de 234 de euro pe tonă (1.254 lei/tonă).

În schimb, grâul furajer a câștigat un euro, urcând la 220 de euro pe tonă (1.176 lei/tonă), iar orzul furajer a avansat până la 215 euro pe tonă (1.150 lei/tonă).

Porumbul a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 227 de euro pe tonă (1.213 lei/tonă), în condițiile în care traderii așteaptă raportul lunar al Departamentului American al Agriculturii (USDA) pentru noi estimări globale.

Pe segmentul oleaginoaselor, piața rămâne sub presiune. Floarea-soarelui s-a stabilizat la cotația de 476 de euro pe tonă (2.547 lei/tonă), timp în care procesatorii ucraineni și-au orientat capacitățile de procesare spre această cultură.

Rapița a marcat cea mai vizibilă scădere a zilei pe fondul ieftinirii petrolului, coborând la 517 euro pe tonă (2.766 lei/tonă) în Constanța și pierzând peste 13 euro pe bursa de la Paris, unde a revenit mult sub nivelul de 530 de euro.

Rusia își redirecționează exporturile spre Marea Baltică

Evoluția prețurilor din regiune este puternic influențată și de dinamica exporturilor din Rusia. Cotațiile pentru grâul rusesc cu o concentrație de 12,5% proteină au scăzut ușor, la 266 de dolari pe tonă FOB pentru livrările din a doua jumătate a lunii noiembrie din porturile baltice Vysotsk și Ust-Luga.

Blocarea porturilor din sudul Rusiei a forțat o redirecționare a fluxurilor logistice către nord.

Deși estimările de export ale Rusiei pentru septembrie și octombrie se situează în jurul a 2,4 - 2,5 milioane de tone lunar, volumul total exportat în intervalul iulie-septembrie este de doar 6,8 milioane de tone, o scădere considerabilă față de cele 11,3 milioane de tone raportate în perioada similară a anului trecut.