Un retailer danez cu peste 1.100 de magazine intră în România în 2027. Plan de extindere cu 87 de magazine

Retailerul danez Flying Tiger Copenhagen, cunoscut pentru gama sa variată de produse accesibile, de la jucării și articole de papetărie până la decorațiuni și gustări, își anunță intrarea pe piața din România în 2027. Potrivit Economica, acest pas face parte dintr-un parteneriat strategic cu grupul de investiții BALFIN, care va facilita extinderea brandului în Europa Centrală și de Sud-Est.

Planuri ambițioase: 87 de magazine în trei țări

În cadrul acestui parteneriat, Flying Tiger Copenhagen și BALFIN Group intenționează să deschidă 87 de magazine în România, Bulgaria și Croația în următorii cinci ani. Primele locații vor fi inaugurate în România și Bulgaria în 2027, extinderea în Croația fiind planificată pentru începutul lui 2028. Deși nu au fost precizate încă numărul exact de magazine care vor fi deschise în România sau orașele vizate, planurile confirmă interesul crescut pentru această piață europeană.

„Rezultatele obținute împreună cu Flying Tiger Copenhagen au demonstrat soliditatea parteneriatului nostru și potențialul pentru o creștere suplimentară. Extinderea în România, Bulgaria și Croația duce colaborarea noastră la un nou nivel și aduce brandul pe trei piețe importante din UE. Pentru BALFIN Group, acest acord reflectă angajamentul nostru de a construi parteneriate pe termen lung și de a dezvolta branduri internaționale de succes la o scară europeană tot mai mare”, a declarat Samir Mane, președintele BALFIN Group.

Cine este Flying Tiger Copenhagen

Fondat în 1995, la Copenhaga, Flying Tiger Copenhagen s-a extins rapid, ajungând la peste 1.100 de magazine în mai bine de 45 de piețe din Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Recent, retailerul a demarat operațiuni și în America, consolidându-și prezența globală.

Cu o ofertă care se schimbă constant, Flying Tiger Copenhagen atrage clienți prin produse variate, de la articole de uz casnic, ustensile de bucătărie, accesorii pentru petreceri, până la jucării și snacks-uri.

„Parteneriatul nostru cu BALFIN Group a generat rezultate solide pe piețele pe care operăm în prezent împreună, iar extinderea în România, Bulgaria și Croația reprezintă un pas firesc. Acestea sunt piețe importante pentru strategia noastră de creștere în Europa și vedem un potențial semnificativ pentru conceptul Flying Tiger Copenhagen. Așteptăm cu nerăbdare să construim pe baza rezultatelor obținute împreună și să aducem experiența noastră unică de retail unui număr și mai mare de clienți din regiune”, a declarat Julius Schmidt, Managing Director IMEA al Flying Tiger Copenhagen.

BALFIN Group, partenerul expansiunii

BALFIN Group, compania care va aduce retailerul danez în România, este un jucător important pe scena investițiilor din Europa de Sud-Est. Fondată în 1993, la Viena, de Samir Mane, compania are un portofoliu diversificat, care include domenii precum retail, imobiliare, servicii financiare, logistică și energie. Grupul are aproximativ 5.000 de angajați și își desfășoară activitatea în 13 țări, printre care Austria, Albania, Kosovo, Croația, Macedonia de Nord, Elveția și Statele Unite.

În prezent, BALFIN Group gestionează rețeaua Flying Tiger Copenhagen în țări precum Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia, iar până la finalul anului 2026, numărul magazinelor din aceste piețe ar urma să ajungă la 20. În 2027, grupul plănuiește extinderea operațiunilor în Bosnia și Herțegovina, precum și în Muntenegru, înainte de a intra pe piețele din România, Bulgaria și Croația.

România, o piață strategică