ROBOR la 3 luni a scăzut din nou: ce se întâmplă cu creditele românilor

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de 2019, a scăzut joi la 6,08%, de la 6,09%, potrivit BNR.

În schimb, ROBOR la 6 luni a rămas neschimbat, la nivelul de 6,14%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România își oferă împrumuturi în lei.

Evoluția acestui indicator este corelată strâns cu lichiditatea din piață și cu nivelul dobânzilor stabilite de Banca Națională a României (BNR).

Pe de altă parte, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a crescut ușor, ajungând la 5,57% pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2026, față de 5,56% în trimestrul anterior.

Acest indice este calculat trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice la împrumuturile interbancare, și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.

Din cifrele BNR, creditele românilor au avut evoluții ușor diferite, în funcție de indicele de referință: ROBOR la 3 luni a scăzut nesemnificativ, ROBOR la 6 luni a stagnat, iar IRCC a crescut foarte puțin. Asta înseamnă că ratele nu se modifică automat în aceeași direcție pentru toți debitorii.

Pentru creditele legate de ROBOR, scăderea de la 6,09% la 6,08% este atât de mică încât efectul asupra ratei lunare ar fi practic neglijabil. În cazul creditelor legate de IRCC, creșterea de la 5,56% la 5,57% poate aduce o majorare mică a ratei, în funcție de contract.

De exemplu, pentru un credit ipotecar de 300.000 de lei, pe 30 de ani, cu o marjă bancară fixă de 2%, o simulare publicată pentru IRCC arată o rată de aproximativ 2.111 lei, față de 2.109 lei anterior, deci o diferență de circa 2 lei pe lună.