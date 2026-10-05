Un român a jefuit o pensionară de 2.000 de euro, folosind un ziar, la un bancomat din Italia

Un bărbat român în vârstă de 30 de ani a fost arestat miercuri, 30 septembrie, în Bologna, Italia, după ce a fost prins în flagrant delict la scurt timp după ce a furat 2.000 de euro de la o femeie aflată la un bancomat, a anunțat Poliția Statului Bologna. Operațiunea a fost coordonată de Secția a IV-a – Combaterea Infracțiunilor pe Răspândite a Brigăzii Mobile.

Metodă ingenioasă, dar periculoasă

Conform autorităților, incidentul s-a petrecut în jurul orei 13.30, în zona străzii Mezzofanti. Suspectul, purtând o mască chirurgicală pentru a-și ascunde identitatea, a urmărit-o pe femeia în vârstă de 69 de ani în timp ce aceasta efectua o tranzacție la bancomat. Sub pretextul unei defecțiuni tehnice, bărbatul a abordat-o, susținând că un card bancar ar fi rămas blocat în aparat. Profitând de confuzia victimei, el a acoperit ecranul bancomatului cu o foaie de ziar și a efectuat rapid tranzacții, reușind să sustragă suma de 2.000 de euro înainte de a încerca să fugă.

Metoda utilizată de suspect este una „deosebit de insidioasă”, care exploatează vulnerabilitatea și neatenția victimelor, în special a persoanelor în vârstă, în momentele de confuzie generate în timpul utilizării bancomatelor.

Urmărire și arestare în flagrant

Investigația ofițerilor a început în jurul orei prânzului, când un polițist sub acoperire l-a observat pe suspect comportându-se suspicios lângă un bancomat de pe strada Andrea Costa. Bărbatul, care se ascundea în spatele unor containere de gunoi, părea să urmărească îndeaproape persoanele care utilizau ATM-ul. După ce a încercat fără succes să abordeze un bărbat mai în vârstă, suspectul s-a deplasat cu un autoturism cu numere de înmatriculare germane spre un alt bancomat din oraș.

Polițiștii l-au urmărit discret, asigurându-se că fiecare mișcare a acestuia este monitorizată. Când a comis furtul asupra femeii de 69 de ani, anchetatorii au intervenit prompt și l-au reținut la câteva zeci de metri de locul faptei. La percheziția corporală, s-a descoperit suma de 2.000 de euro, alcătuită din bancnote de 50 de euro, ascunsă în buzunarul jachetei acestuia. Banii au fost înapoiați victimei.

Un recidivist urmărit de autorități

Ulterior, s-a constatat că bărbatul folosea un pseudonim și avea un trecut infracțional bogat. Acesta mai fusese condamnat pentru fapte similare, inclusiv în 2022, când tribunalul din Verona a emis un ordin de arestare preventivă pe numele său pentru o serie de furturi agravate.

În 2023, bărbatul a fost implicat în alte anchete ale poliției judiciare în mai multe provincii din Italia. De asemenea, la începutul anului 2024, tribunalul din Verona a emis un nou mandat de reținere împotriva sa pentru infracțiuni similare.

Poliția avertizează: atenție la bancomate

Poliția subliniază importanța vigilenței și a raportării comportamentelor suspecte în zonele bancomatelor, pentru a preveni astfel de infracțiuni care vizează în special persoanele vulnerabile. „Acest caz demonstrează importanța monitorizării atente a zonelor sensibile. Fără intervenția promptă, suspectul ar fi reușit să fugă cu banii victimei”, conform Poliției Statului Bologna.