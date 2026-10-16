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România primește nota 2 la pregătirea pentru mașini electrice. Unde pierde cel mai mult și de ce ne afectează

Edward Sevrani
Edward Sevrani
Jurnalist
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Stații de încărcare pentru mașini electrice
România stă slab la electrificare. Foto: Arhivă Libertatea
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Alegerea unei mașini electrice depinde și de condițiile în care o poți folosi: unde încarci, cât te costă și ce sprijin există la cumpărare. România obține doar 21 de puncte din 100 într-un studiu european, echivalentul unei note de 2. Punctele slabe se reflectă în deciziile șoferilor și ale firmelor care își schimbă mașinile.

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Unde pierde România cele mai multe puncte

Potrivit analizei prezentate de FloteAuto, Ghidul Mobilității Ayvens 2026 compară pregătirea pentru electrificare în 30 de țări europene. România intră în categoria piețelor „emergente”, în timp ce Norvegia conduce clasamentul cu 93 de puncte din 100.

România obține doar 21 de puncte din 100 într-un studiu european. Cele mai slabe rezultate sunt la avantajele fiscale și reglementările evaluate, unde primește zero puncte din 20, și la competitivitatea costului total al electricelor, cu zero din 30. La adoptarea mașinilor electrice obține doar 5 puncte din 25. Aceste scoruri descriu condițiile pieței, nu performanțele mașinilor.

De ce ne afectează când alegem următoarea mașină

Pentru șoferul care vrea să treacă la electric, punctele slabe ale României se traduc în întrebări concrete: își permite mașina, unde o încarcă și cât îl costă să o folosească? Dacă locuiește la bloc și nu are acces la încărcare în parcare, va depinde de stațiile publice. Asta înseamnă că trebuie să includă în calcul și tarifele acestora, distanța până la ele și timpul necesar alimentării.

Situația îi privește și pe cei care păstrează o mașină pe benzină sau motorină. Când vor să o înlocuiască, au nevoie de alternative accesibile și practice. Dacă acestea rămân greu de folosit sau prea scumpe pentru bugetul lor, schimbarea poate fi amânată, chiar dacă și-ar dori un automobil electric.

Încărcarea trebuie să se potrivească vieții de zi cu zi

Infrastructura este unul dintre capitolele la care România stă mai bine în evaluare: primește 13 puncte din 20. Totuși, un scor național nu spune dacă ai o stație disponibilă lângă bloc, la serviciu sau pe traseul pe care îl parcurgi frecvent.

Pentru cine poate încărca acasă, alimentarea poate fi integrată în timpul în care mașina stă parcată. Pentru cine depinde de stațiile publice, contează distanța până la ele, disponibilitatea și tariful. Aceste diferențe explică de ce aceeași mașină electrică poate fi ușor de folosit pentru un șofer și poate cere mai multă organizare pentru altul.

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Tags: mașini electrice Stiri Auto
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