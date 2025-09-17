Lista completă a device-urilor eligibile pentru actualizarea One UI 8

  • Seria Galaxy S24
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • seria Galaxy S23
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • seria Galaxy S22
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • seria Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • seria Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • seria Galaxy Tab S8
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G
  • Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G

Noi funcționalități în One UI 8

One UI 8 aduce îmbunătățiri semnificative.

Printre acestea se numără Now Bar, care afișează activitatea aplicațiilor în timp real, Now Brief, o interfață cu actualizări personalizate zilnice, integrare cu Gemini Live și Circle to Search de la Google.

Îmbunătățiri de securitate

Samsung a implementat noi măsuri de securitate, printre care Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), care rulează aplicațiile într-un mediu izolat, și Knox Matrix, care deconectează automat dispozitivele riscante din contul Samsung.

În plus, One UI 8 se adaptează mai bine la diferite forme de device-uri, în special cele pliabile. Noua funcție AI Results View afișează rezultatele AI în Floating View sau Split View.

Design nou pentru ceas

Actualizarea aduce și un nou design pentru ceas, care se adaptează automat la fundalul utilizatorului, la fel cum vedem și pe iOS 26.

Samsung subliniază că nu toate funcțiile vor fi disponibile pe toate modelele sau în toate piețele. Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice periodic notificările pentru actualizări.

