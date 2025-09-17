Lista completă a device-urilor eligibile pentru actualizarea One UI 8

Seria Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

seria Galaxy S23

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

seria Galaxy S22

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

seria Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

seria Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

seria Galaxy Tab S8

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Noi funcționalități în One UI 8

One UI 8 aduce îmbunătățiri semnificative.

Printre acestea se numără Now Bar, care afișează activitatea aplicațiilor în timp real, Now Brief, o interfață cu actualizări personalizate zilnice, integrare cu Gemini Live și Circle to Search de la Google.

Îmbunătățiri de securitate

Samsung a implementat noi măsuri de securitate, printre care Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), care rulează aplicațiile într-un mediu izolat, și Knox Matrix, care deconectează automat dispozitivele riscante din contul Samsung.

În plus, One UI 8 se adaptează mai bine la diferite forme de device-uri, în special cele pliabile. Noua funcție AI Results View afișează rezultatele AI în Floating View sau Split View.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Design nou pentru ceas

Actualizarea aduce și un nou design pentru ceas, care se adaptează automat la fundalul utilizatorului, la fel cum vedem și pe iOS 26.

Samsung subliniază că nu toate funcțiile vor fi disponibile pe toate modelele sau în toate piețele. Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice periodic notificările pentru actualizări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE