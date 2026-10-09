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Situație fără precedent la Samsung: compania pierde bani cu fiecare telefon vândut și taie masiv producția

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
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Logo-ul Samsung Galaxy deasupra unui stand expozițional.
Logo-ul Samsung Galaxy deasupra unui stand expozițional. Sursa Foto: Samsung
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Samsung, cel mai mare producător de smartphone-uri din lume, traversează un an dificil. Deși a reușit să recâștige primul loc în fața Apple pe piața globală a smartphone-urilor, divizia Mobile eXperience, responsabilă pentru seria Galaxy, a înregistrat prima pierdere trimestrială din istorie în al doilea trimestru al anului 2026, scrie PhoneArena.

Cuprins:

Samsung reduce producția de smartphone-uri cu 30% în trimestrul al patrulea

Pentru a limita pierderile financiare, Samsung plănuiește să reducă producția de smartphone-uri cu 30% în ultimele trei luni ale anului 2026.

Decizia vine într-un context în care fiecare device vândut generează o pierdere pentru companie. Această situație fără precedent este cauzată în mare parte de creșterea masivă a prețurilor pentru modulele de RAM.

Creșterea alarmantă a prețurilor la memorii RAM în 2026

Anul 2026 a adus o explozie a prețurilor pentru modulele de memorie RAM, cu o creștere cuprinsă între 70% și 100% față de începutul anului. Conform datelor disponibile, doar în primul trimestru, prețul modulelor LPDDR5X RAM a crescut cu aproximativ 60%, urmată de o majorare suplimentară de 89% în trimestrul al doilea.

De exemplu, un modul de 12GB LPDDR5X RAM, care costa între 25 și 70 de dolari la începutul anului, a ajuns la un preț de 146 de dolari în al doilea trimestru, iar prognozele indică o creștere suplimentară până la 180-206 dolari în ultimele luni ale anului.

Conflict intern: Samsung vs. Samsung

Cu toate că Samsung produce propriile module RAM prin divizia sa Device Solutions (DS), această creștere a prețurilor afectează semnificativ prețurile smartphone-urilor. Motivul? Fiecare divizie a companiei funcționează ca un centru de profit independent. Astfel, divizia DS vinde modulele RAM către Mobile eXperience la cel mai mare preț posibil, chiar dacă ambele aparțin aceluiași conglomerat.

De ce au crescut prețurile RAM? Creșterea prețurilor la RAM are legătură directă cu boom-ul centrelor de date pentru inteligența artificială. Aceste centre necesită acces rapid la cantități mari de date, ceea ce sporește cererea pentru cipuri de memorie High Bandwidth Memory (HBM), care sunt mai performante decât RAM-ul tradițional.

„Cipurile HBM sunt stivuite vertical pe procesor, conectate printr-un canal de date mai larg, ceea ce permite un transfer de date mult mai rapid și un consum redus de energie”, explică specialiștii. Aceste cipuri previn fenomenul numit „memory wall”, care apare atunci când memoria tradițională nu poate ține pasul cu viteza procesoarelor moderne, provocând blocaje.

Producătorii de memorie, inclusiv Samsung, SK hynix și Micron, au ales să prioritizeze fabricarea de cipuri HBM, acestea oferind marje de profit mai mari și fiind extrem de căutate. Ca urmare, producția de RAM tradițional a scăzut.

Criza RAM ar putea dura ani de zile

Această lipsă de RAM are consecințe directe asupra pieței de smartphone-uri: prețurile device-urilor cresc, iar unele modele sunt livrate cu mai puțină memorie. Specialiștii estimează că deficitul de RAM ar putea persista până în 2028, iar unii analiști sugerează chiar că ar putea dura până în 2030.

Până atunci, prețurile ridicate ale RAM-ului vor continua să afecteze industria tehnologică, deși noi facilități de producție ar putea, în cele din urmă, să echilibreze cererea și oferta.

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Tags: Samsung Smartphone Android
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