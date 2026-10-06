În satul Podborsko, Voievodatul Pomerania de Vest, nord-vestul Poloniei, un buncăr secret al Războiului Rece ascundea arme nucleare sovietice. Din 2016, complexul, construit în 1966, găzduiește Muzeul Războiului Rece, informează Fakt.

Ascuns în pădurile din Voievodatul Pomerania Occidentală, satul Podborsko adăpostește unul dintre cel mai bine conservate buncăre pentru depozitarea armelor nucleare din Polonia.

Construit în anii 1966, în cadrul operațiunii sovietice secrete „Vistula”, acest complex a rămas un secret bine păstrat timp de decenii, doar 12 oameni din Republica Populară Polonă erau la curent cu adevăratul său scop. Numele de cod era „Wisla”.

În perioada Războiului Rece, Uniunea Sovietică a stabilit trei astfel de depozite pe teritoriul polonez, în Brzeźnica, Templewo și Podborsko. Acestea făceau parte dintr-un proiect mai amplu, numit „Zamierzenie 3000”, iar buncărelor le-au fost atribuite codurile 3001, 3002 și 3003.

Deși formal aparțineau Poloniei, după instalarea armelor nucleare, ele au trecut sub controlul exclusiv al Moscovei.

Construcția buncărelor a fost finanțată de autoritățile poloneze și supravegheată strict de Serviciul Militar de Securitate, responsabil și de contrainformații.

Complexul din Podborsko, cunoscut sub numele de Obiectivul 3001, este format din două buncăre subterane, fiecare având capacitatea de a depozita 80 de focoase nucleare.

Zona era înconjurată de păduri dense, garduri de sârmă ghimpată și păzită de soldați sovietici, inclusiv trupe de elită din cadrul Spetsnaz.

În plus, existau lansatoare de rachete sol-aer camuflate, iar accesul era strict interzis oricărei persoane din partea Poloniei.

„Podborsko este o adevărată capsulă a timpului”, a declarat Paweł Pawłowski, specialist în istoria acestor structuri,

El a remarcat că, spre deosebire de alte locații similare din Polonia, unde au rămas doar pereții exteriori, buncărul principal din Podborsko a păstrat sisteme originale de ventilație, uși blindate și echipamente utilizate pentru manipularea focoaselor nucleare.

Al doilea buncăr a fost prădat, iar multe dintre echipamentele sale au ajuns la fier vechi.

În 1991, generalul Viktor Dubynin a confirmat pentru prima dată oficial prezența armelor nucleare sovietice pe teritoriul Poloniei, punând capăt unei lungi perioade de negare oficială din partea Moscovei.

Ultimele focoase au fost retrase din Podborsko în 1988, iar în 1991, odată cu retragerea trupelor sovietice din Polonia, baza a fost golită.

După mai multe schimbări administrative, în 2016, Muzeul Armamentului Polonez din Kołobrzeg a deschis aici Muzeul Războiului Rece.

Vizitatorii pot explora acum un spațiu unic, care păstrează urme autentice ale tensiunilor din timpul Războiului Rece.