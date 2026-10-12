Smartphone-ul care rulează Android, Linux și Windows 11 se amână pentru 2027: de ce întârzie NexPhone și ce se întâmplă cu precomenzile

NexPhone, smartphone-ul care a atras atenția în ianuarie datorită compatibilității oficiale cu Android, Linux și Windows 11, nu va ajunge pe piață în 2026, așa cum era planificat inițial. Conform unui anunț recent al echipei NexPhone, livrările pentru clienții care au făcut precomenzi sunt acum programate pentru martie 2027.

„Ne propunem să începem livrările către clienții care au făcut precomenzi la sfârșitul trimestrului I din 2027, martie 2027. Asta reprezintă o întârziere de cel puțin patru luni față de estimarea din noiembrie 2026, comunicată în ultimul nostru newsletter”, au scris reprezentanții companiei într-o postare pe blogul NexPhone, fiind citați de Android Authority.

Motivul acestei amânări este legat de problemele de interferență a antenei, care au impus modificări de design, revizuiri ale plăcilor de antenă și crearea unor noi prototipuri. De asemenea, echipa a identificat necesitatea unor ajustări suplimentare pentru a îmbunătăți calitatea construcției.

Întârzierea vine și pe fondul unei crize globale de memorie RAM, cauzată de achizițiile masive ale companiilor de inteligență artificială, care au dus la o penurie de componente și la creșteri semnificative ale prețurilor.

Cei care au comandat deja beneficiază de prețul mai mic

Totuși, există vești bune pentru cei care au făcut deja o precomandă și se tem de o majorare a prețurilor. „Costurile crescute ale componentelor de memorie ne măresc costurile de producție. Ca urmare, prețul final de vânzare al NexPhone este de așteptat să fie mai mare decât actualul preț de precomandă de 599 de dolari. Vom anunța prețul final de vânzare imediat ce costurile de producție vor fi confirmate.

Prețul total al dispozitivului dumneavoastră rămâne neschimbat, indiferent dacă l-ați rezervat la 549 sau 599 de dolari. Precomenzile noi plasate la prețul actual de 599 de dolari beneficiază de aceeași protecție a prețului. Orice creștere a prețului final de vânzare nu va afecta prețul garantat prin precomandă”, a asigurat echipa NexPhone.

Îmbunătățiri software

În ceea ce privește software-ul, NexPhone vine cu îmbunătățiri notabile. Smartphone-ul va fi echipat cu Android 17 în loc de Android 16, iar modul desktop a fost și el perfecționat.

Utilizatorii vor putea acum să organizeze fișiere și foldere direct pe desktop, să folosească recycle bin și să acceseze un „sertar” pentru fișiere cu vizualizare în două panouri.

Totuși, detalii concrete despre compatibilitatea cu Windows și Linux întârzie să apară. Echipa NexPhone a precizat că lucrează la dezvoltarea driverelor pentru Windows și la „perfectionarea” sistemului Debian Linux integrat pe Android.