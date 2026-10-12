Imagini cu mai mulți șobolani filmați pe un trotuar din centrul Bucureștiului, distribuite de sute de ori: explicațiile PMB

Mai mulți șobolani au fost filmați în timp ce mișunau pe un trotuar din centrul Capitalei, în zona Pieței Sfânta Vineri. Un videoclip, în care apăreau peste 10 șobolani, a fost postat pe pagina de Facebook „Bukureștiul” cu mesajul ironic „Cine zice că Bucureștiul nu are viață de noapte?”. Imaginile au stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale, fiind distribuite de sute de persoane.

Şobolanii au invadat centrul Bucureştiului

Primăria Capitalei a confirmat pentru București.ro că în această zonă au fost înregistrate trei reclamații privind prezența șobolanilor, în lunile februarie, martie și mai 2026, precum și o autosesizare în iulie.

Ca răspuns, echipele Companiei Municipale Eco-Igienizare București S.A. (CMEIB) au intervenit punctual pentru a verifica și completa stațiile de raticid amplasate, dar problema persistă.

„În toate aceste cazuri, echipele companiei au efectuat verificări și au intervenit punctual pentru inspectarea stațiilor PVC cu raticid. Au fost luate măsuri pentru completarea sau înlocuirea raticidului și, în funcție de configurația perimetrului, pentru suplimentarea numărului de stații de intoxicare”, a transmis Primăria Capitalei pentru publicația citată.

Condițiile care contribuie la înmulțirea șobolanilor

Problemele semnalate nu se limitează însă doar la rozătoare. Conform autorităților, controalele din mai 2026 au scos la iveală numeroase resturi menajere abandonate pe trotuare și spații verzi, coșuri de gunoi deteriorate sau supraîncărcate, precum și recipiente cu hrană și apă pentru pisici sau păsări, amplasate în apropierea blocurilor.

Aceste condiții contribuie la apariția și proliferarea șobolanilor, iar autoritățile atrag atenția că simpla utilizare a raticidelor nu este suficientă pentru a rezolva problema dacă nu sunt eliminate sursele de hrană și adăpost.

„Deșeurile menajere necontrolate și spațiile comerciale cu profil alimentar asigură surse permanente și alternative de hrană pentru șobolani, reducând eficiența tratamentelor, indiferent de frecvența acestora”, a mai precizat PMB.

Alți factori care afectează eficiența deratizării sunt „clădirile și terenurile aflate în paragină, precum și rampele de aprovizionare și de eliminare a deșeurilor aparținând unităților cu profil agroalimentar”, potrivit sursei citate.