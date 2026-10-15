SRI, contract de peste 17.000.000 de lei cu Țiriac Auto pentru 100 de mașini electrice prin proiectul eFLOT

Serviciul Român de Informații (SRI) face pasul către mobilitatea ecologică și își înnoiește parcul auto cu 100 de vehicule electrice, printr-o achiziție publică de anvergură. Contractul, atribuit în urma unei licitații deschise, a fost adjudecat de Țiriac Auto, cea mai extinsă rețea de distribuție auto din țară, controlată de omul de afaceri Ion Țiriac, relatează Profit.ro.

Valoarea finală a înțelegerii este de 17,05 milioane de lei fără TVA (echivalentul a aproximativ 3,4 milioane de euro), sumă foarte apropiată de pragul estimat inițial în procedura de achiziție, cifrat la 17,06 milioane de lei fără TVA, potrivit datelor transmise de Profit.ro.

Achiziția se derulează în cadrul unui program instituțional denumit oficial „Tranziția către mobilitate cu emisii zero a flotei Serviciului Român de Informații prin modernizarea parcului auto existent - eFLOT”.

Competiție acerbă cu importatorii auto de top

Pentru adjudecarea acestui contract finanțat din fonduri publice a existat o concurență solidă pe piața de profil din România.

Alături de Țiriac Auto, la procedura de licitație au depus oferte alți trei jucători importanți din industria autohtonă: Porsche Romania, Renault Commercial Roumanie și dealerul Auto Novex.

În final, oferta înaintată de compania din grupul Țiriac Holdings a fost desemnată câștigătoare.

Reprezentanții Serviciului Român de Informații au explicat în documentația tehnică a achiziției că introducerea autovehiculelor cu propulsie exclusiv electrică răspunde unor cerințe operative stringente.

Conform caietului de sarcini, noile autoturisme vor asigura creșterea mobilității și a randamentului în timpul misiunilor de transport, contribuind totodată la reducerea costurilor de exploatare și a amprentei de carbon a flotei instituției.

Condiții drastice de garanție: cerințe speciale pentru baterii și caroserie

Pentru a se asigura că vehiculele rezistă regimului intensiv de utilizare specific structurilor de securitate, SRI a inclus clauze stricte în ceea ce privește mentenanța și durabilitatea componentelor-cheie.

Astfel, fiecare autoturism livrat va beneficia de o garanție generală de minimum 4 ani de la data predării sau în limita a 100.000 de kilometri parcurși.

Criteriile cele mai detaliate vizează însă acumulatorii de tracțiune: aceștia trebuie să fie acoperiți de o garanție de cel puțin 8 ani sau 160.000 de kilometri, producătorul fiind obligat să garanteze că bateria nu va coborî sub o capacitate de încărcare de 70% în acest interval.

Totodată, caroseria vehiculelor beneficiază de o garanție anticorozivă de minimum 12 ani, în timp ce stratul de vopsea are asigurată o garanție tehnică de cel puțin 3 ani.

Rezultatele financiare ale dealerului auto

Țiriac Auto reprezintă divizia auto a grupului Țiriac Holdings și gestionează portofolii consistente de vânzări și servicii post-vânzare pentru mărci internaționale de renume.

Pe parcursul anului 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 2,9 miliarde de lei, marcând o creștere de 12% comparativ cu anul precedent.