La Craiova, magia Crăciunului a început la aproape 30 de grade, se montează decorațiunile de iarnă: „Doamne ferește, suntem în octombrie”

Craiova se pregătește pentru Târgul de Crăciun 2026, care începe pe 13 noiembrie și are tema „Tărâmul elfilor”. Peste două milioane de luminițe vor decora centrul orașului, iar autoritățile locale au început deja pregătirile. Pe străzile din oraș au fost instalate luminițele, iar centru au fost montate primele decorațiuni și carusele pentru copii.

Decorațiunile de Crăciun se montează la Craiova

În mediul online au apărut mai multe filmări din Craiova, acolo unde autoritățile locale au început deja să monteze decorațiunile de Crăciun. Imaginile au devenit virale și stârnesc sute de reacții, mai ales că afară încă este cald și în ultimele zile temperaturile au atins chiar și 30 de grade Celsius.

„Ăștia montează târgul de Crăciun la Craiova și eu sunt în maieu”, spune o tânără care s-a filmat în centrul orașului, acolo unde muncitorii montau decorațiunile de Crăciun. Videoclipul a fost încărcat pe TikTok și a strâns peste 1.400 de comentarii.

Cum au reacționat românii când au aflat că la Craiova se montează Târgul de Crăciun

Reacțiile au fost împărțite. În timp ce unii s-au bucurat, cei mai mult dintre români au criticat faptul acțiune și susțin că pregătirile au început prea devreme.

„Mi se pare grețos, au distrus sărbătoarea Crăciunului. Nu mai are nicio semnificație”; „Trăim într-o simulare”, „În Anglia e plin de decorațiuni de Crăciun încă de acum”; „Se exagerează... încep cu Crăciunul din septembrie deja”, sunt doar câteva dintre comentariile lăste la videoclipul de pe TikTok.

„Ce aveți? E normal! Ați vrea să-l construiască într-o zi?”, a scris cineva la videoclipul de pe TikTok. Pentru a pregăti târgul de Crăciun, autoritățile și firmele partenere au nevoie de timp, iar întregul eveniment trebuie să fie bine organizat, astfel că nu ar fi suficiente doar câteva săptămâni.

Primăria Craiova a anunțat încă din luna august tema pentru Târgul de Crăciun din 2026

Primăria Craiova a anunțat încă din luna august că tema acestei ediții va fi «Tărâmul elfilor», iar zona centrală a orașului va fi transformată într-un peisaj magic al iernii, inspirat de lumea fantastică a elfilor. Potrivit Antena 3 CNN, peste două milioane de instalații luminoase vor fi montate pentru a înfrumuseța orașul în perioada sărbătorilor.

„Lucrările au început din septembrie și vor continua treptat până la deschiderea oficială a târgului. Am început devreme pentru că este nevoie de un timp considerabil pentru a monta toate decorurile și luminile”, au explicat autoritățile locale.

Programul și atracțiile târgului de Crăciun de la Craiova

Târgul de Crăciun va aduce din nou căsuțe de lemn și food truck-uri, unde vizitatorii vor putea găsi decorațiuni, produse de artizanat, ceramică, alături de bunătăți culinare precum cozonac, turtă dulce, prăjituri, dulcețuri sau băuturi calde. Evenimentul va avea loc în centrul orașului, iar comercianții și artizanii interesați de participare au avut posibilitatea să se înscrie încă din vară.

Un detaliu important pentru participanți este utilizarea logo-ului oficial al Târgului de Crăciun Craiova 2026 pe toate ambalajele produselor. Potrivit sursei citate, Primăria a anunțat deja rezultatele selecției comercianților, iar aceștia au termen până la 31 octombrie pentru a achita taxele necesare participării. În 2025, Târgul de Crăciun din Craiova a fost considerat o afacere de 10 milioane de euro pentru industria HoReCa.