Patru zile cu întreruperi de curent, în Galați. Lista localităților și străzilor afectate

Știri România Radu Miruţă s-a enervat pe Executivul majoritar PSD: „Un guvern al ruşinii. Unii au probleme majore de legalitate şi moralitate”. Nici PNL nu a scăpat de critici

Știri România Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru românii care călătoresc în Spania zilele acestea

Știri România Trei premiere absolute pentru Armata Română în cazul dronelor rusești doborâte de avioane F-16 în doar 4 minute deasupra Mării Negre. Radu Miruță: „O dovadă a muncii foarte atente”