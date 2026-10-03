În 1916, SUA a adus din Asia o insectă pentru a salva culturile. Un secol mai târziu, a devenit o specie invazivă

O decizie luată în urmă cu mai bine de un secol pentru protejarea culturilor s-a transformat într-o problemă ecologică pe care specialiștii o studiază și astăzi. Ceea ce părea o soluție naturală pentru combaterea dăunătorilor a contribuit la răspândirea unei specii care concurează cu insectele autohtone și invadează uneori chiar și locuințele oamenilor.

Gândacul asiatic multicolor (Harmonia axyridis), cunoscut și drept buburuză asiatică, a fost adusîn Statele Unite în 1916 pentru a controla dăunători agricoli precum afidele și păduchii țestoși, însă această inițiativă s-a transformat în timp într-o problemă ecologică majoră. Potrivit Times of India, acest tip de combatere biologică părea inițial o alternativă promițătoare la insecticidele chimice, dar a avut consecințe neașteptate, transformând specia într-unul dintre cei mai invazivi dăunători ai lumii.

Cum a ajuns gândacul asiatic în SUA

De-a lungul secolului XX, entomologi din SUA au eliberat în mod repetat gândaci asiatici multicolori în diverse locații, sperând că vor reduce nevoia de pesticide în livezi, grădini și culturi agricole. În Asia, de unde este originar, Harmonia axyridis se hrănește cu afide și alte insecte dăunătoare, ceea ce îl făcea un aliat ideal pentru protejarea recoltelor de nuci pecan și a plantelor ornamentale.

Totuși, primele populații sălbatice au fost descoperite abia în 1988, în Louisiana, lângă portul din New Orleans. Această descoperire a ridicat întrebări dacă specia a proliferat din introducerile intenționate sau dacă a fost adusă accidental prin comerțul internațional, posibil prin intermediul materialului săditor importat. Cert este că, odată stabilit în sălbăticie, gândacul s-a răspândit rapid în Statele Unite, dar și pe alte continente.

O adaptare rapidă și invazivă

Harmonia axyridis a devenit o prezență omniprezentă datorită capacității sale remarcabile de adaptare. Conform cercetătorilor USDA, această specie trăiește în diverse medii, de la livezi și păduri, până la zone urbane și grădini, hrănindu-se cu o gamă variată de prăzi. Dezvoltarea rapidă a gândacului, de la ou la adult în mai puțin de o lună, i-a permis să ocupe rapid noi habitate.

Însă diversitatea sa genetică face ca identificarea să fie dificilă. Elitrele sale pot varia între culori de la galben muștar la roșu și pot avea între zero și numeroase pete negre. Deși eficiența sa ca prădător a fost apreciată de fermieri, gândacul asiatic multicolor nu s-a limitat la dăunători, ci a început să concureze cu buburuzele autohtone. „Această competiție a pus o presiune semnificativă asupra speciilor native care nu pot ține pasul cu adaptabilitatea și voracitatea gândacului asiatic”, explică cercetătorii.

Prezență deranjantă, mai ales toamna

O altă problemă generată de gândacul asiatic este invadarea locuințelor, în special toamna, când încearcă să găsească adăpost pentru iernat. Atrase de culorile deschise ale caselor, insectele se adună în număr mare în jurul ferestrelor, acoperișurilor sau în crăpăturile pereților. Deși nu deteriorează structurile, gândacii pot păta pereții și mobilierul cu un lichid galben, cu un miros neplăcut, eliminat atunci când sunt striviți.

USDA recomandă sigilarea fisurilor și crăpăturilor înainte de sezonul rece, pentru a preveni pătrunderea lor. În cazul în care totuși reușesc să intre, îndepărtarea cu un aspirator sau o mătură este cea mai bună soluție.

Beneficii versus daune

Deși încă folosit în anumite situații agricole pentru combaterea dăunătorilor, gândacul asiatic multicolor a fost clasificat ca specie invazivă. Acesta nu doar că amenință biodiversitatea prin competiția cu buburuzele autohtone, dar dispune și de mecanisme de apărare chimice și biologice care îi facilitează supraviețuirea și înmulțirea necontrolată. „Este un prădător eficient, dar lipsa dușmanilor naturali în noile habitate îi permite să prospere în detrimentul altor specii”, menționează cercetătorii USDA.