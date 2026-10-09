Cuvântul din limba română care a devenit viral după ce mulți au crezut că e o greșeală, deși e în DOOM

Substantivul „supat” a devenit subiect de discuție aprinsă pe rețelele sociale, după ce a fost readus în atenția publicului printr-un clip postat pe pagina de Facebook Dicție.ro. Înregistrarea video atrage atenția asupra acestui termen, considerat de mulți drept o invenție recentă, deși el este documentat în limba română încă din anii ’30.

Ce înseamnă „supat” și de ce este inclus în DOOM 3

Cuvântul „supat” este o prescurtare populară a expresiei „sub pat” și desemnează spațiul dintre pat și podea.

„Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform DOOM 3 și acesta este supat”, se afirmă în clipul publicat pe pagina Dicție.ro.

Tot în videoclip, se menționează că „supat” este un substantiv neutru, cu pluralul „supaturi”, iar utilizarea sa este corectă conform normelor actuale din Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 3).

Glume și reacții: „Există și sumasă, supreș și sufarfurie?”

După publicarea clipului, reacțiile internauților nu au întârziat să apară, iar umorul a fost la ordinea zilei. „Există și sumasă, supreș și sufarfurie?”, a comentat un utilizator pe un ton ironic. Altul a scris: „A mea s-a ascuns suscaun. Alt substantiv!” sau „A mea e afară, suceru liber”.

Pe de altă parte, unii au asociat termenul cu un potențial franțuzism: „Mulțumesc! Mereu am crezut că supatul e atunci când supezi tot din farfurie”. Totuși, nu toată lumea a fost încântată de acest cuvânt.

„Nu am auzit în viața mea de acest substantiv și nici nu îl voi folosi vreodată. Așa cum mă zgârie pe creieri când aud «ministra»”, a scris un alt internaut, exprimându-și clar dezacordul cu această normă lingvistică.

Care este istoria cuvântului „supat” în limba română

Contrar opiniei generale că „supat” ar fi un neologism, termenul a fost consemnat pentru prima dată în 1939, în Dicționarul Limbii Române redactat de August Scriban, după cum menționează Gândul.ro. Mai târziu, a fost inclus și în „Dicționarul limbii romîne literare contemporane”, publicat între 1955 și 1957 de Editura Academiei Republicii Populare Române. Cuvântul poate fi găsit inclusiv în Dex.ro.

De asemenea, „supat” figurează în versiunile anterioare ale DOOM, inclusiv cele din 2009 și 2010, consolidându-i statutul de cuvânt oficial al limbii române. În versiunea actuală, DOOM 3, apărută recent, termenul este din nou menționat, fiind recunoscut ca un substantiv neutru, cu pluralul „supaturi”.