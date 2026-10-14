Un tânăr de 21 de ani, care venea din Spania în România, a fost reținut la vama Nădlac, după ce polițiștii au văzut ce avea în bagaj

Un tânăr de 21 de ani, care venea din Spania în România cu un autocar de transport internațional de persoane, a fost prins la intrarea în țară, la Nădlac, cu peste 7 kilograme de canabis. Drogurile ar fi fost destinate comercializării, potrivit anchetatorilor.

Potrivit Poliției de Frontieră, tânărul de 21 de ani a fost prins în flagrant în seara zilei de 12 octombrie 2026, în timp ce era pasager într-o cursă de transport persoane pe ruta Spania - România.

Polițiștii au găsit în bagajele sale peste 7 kilograme de canabis, despre care exista suspiciunea că erau destinate comercializării.

7 kilograme de canabis, in pungi vidate, găsite în bagajul unui tânăr de 21 de ani

Cazul a fost instrumentat de polițiștii de frontieră din Nădlac, împreună cu polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Arad și procurorii DIICOT. Pe 13 octombrie, procurorii au dispus reținerea tânărului și au solicitat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Măsura a fost luată după ce, în seara de 12.10.2026, inculpatul, pasager al unei curse de transport persoane, pe ruta Spania – România, a fost prins în flagrant, la intrarea în țară, în timp ce deținea și transporta cantitatea de peste 7 kilograme canabis, destinată comercializării.”, au precizat polițiștii de frontieră.