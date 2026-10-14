O tânără din Constanța terorizează orașul și este liberă, chiar dacă este cercetată în 9 dosare penale

O tânără de 20 de ani din Constanța, acuzată că a comis nouă infracțiuni, a creat o stare de alertă în mai multe cartiere ale orașului, precum Tomis Nord, Lăpușneanu și Trocadero, potrivit Ziua de Constanța. Localnicii susțin că tânăra, despre care se bănuiește că ar fi consumatoare de substanțe interzise, atacă trecătorii pe stradă, iar autoritățile par să nu găsească o soluție pentru a-i opri comportamentul violent.

Incident grav pe aleea Hortensiei

Ultimul episod violent s-a petrecut pe 7 octombrie, pe aleea Hortensiei, când o femeie de 56 de ani a fost agresată fizic de tânără. Polițiștii Secției 2 au intervenit prompt, reținând-o pe suspectă și transportând-o la spital pentru un consult psihiatric. Victima a primit totodată documentele necesare pentru a solicita un ordin de protecție în instanță.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a confirmat că tânăra este cercetată în nouă dosare penale pentru infracțiuni precum lovire sau alte violențe, distrugere, abuz de încredere și tulburarea ordinii publice. Cu toate acestea, ea continuă să fie eliberată după fiecare incident, generând nemulțumiri și temeri în rândul comunității locale.

Explicațiile IPJ Constanța

Într-un comunicat oficial, IPJ Constanța a explicat că instituția are atribuții legale limitate în astfel de cazuri. Reprezentanții poliției au precizat că rolul lor se reduce la intervenția pentru aplanarea conflictelor, imobilizarea persoanelor care prezintă un pericol, transportarea acestora la unități medicale specializate și întocmirea actelor de urmărire penală. Decizia privind internarea sau externarea persoanei este exclusiv responsabilitatea personalului medical specializat.

„În perioada august – octombrie 2026, precum și cu alte ocazii, polițiștii au intervenit în mod ferm pentru a stopa comportamentele agresive și antisociale ale persoanei în cauză. Pentru siguranța publică și a propriei persoane, tânăra a fost imobilizată și transportată în repetate rânduri la spitalul de psihiatrie pentru evaluare și consult de specialitate”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.

Lipsa unui protocol între poliție și spitale

Un alt obstacol semnalat de poliție este absența unui protocol de colaborare între instituțiile de aplicare a legii și cele medicale. „La acest moment nu există un protocol de colaborare sau de informare operativă prin care unitatea spitalicească să notifice organele de poliție cu privire la decizia medicală luată (dacă persoana rămâne internată sub supraveghere ori dacă a fost lăsată să părăsească spitalul)”, au declarat reprezentanții IPJ Constanța.

Între timp, locuitorii din cartierele afectate își manifestă îngrijorarea pe rețelele de socializare, povestind întâlnirile lor cu tânăra agresivă. Potrivit mărturiilor, aceasta atacă pe neașteptate, lovind victimele în cap sau trăgându-le de păr, aparent pentru a le fura poșetele sau alte bunuri de valoare.

Una dintre acestea, menționată de „Ziua de Constanța”, descrie cum comportamentul tinerei a generat o stare de teroare: „Oamenii sunt speriați, mai ales că nu știm ce se poate întâmpla în continuare. O vedem mereu pe străzi, deși știm că a mai fost ridicată de poliție.”

Recomandările autorităților

În timp ce anchetele penale continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului competent, autoritățile fac apel la calm și cer cetățenilor să fie vigilenți. Aceștia sunt sfătuiți să evite interacțiunile directe cu persoane care manifestă un comportament agresiv și să apeleze imediat numărul de urgență 112 în cazul unor incidente.