Se dă drumul la căldură în București. Termoenergetica începe probele la cald pentru sezonul rece 2026-2027

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) începe de vineri, 16 octombrie, probele la cald pentru consumatorii din Capitală, pregătind astfel debutul sezonului de încălzire 2026-2027. Măsura vine în contextul în care prognoza meteorologică indică o scădere treptată a temperaturilor în perioada următoare.

Termoenergetica anunță că testele vor fi pe timpul nopții

Furnizarea agentului termic în cadrul probelor se va efectua progresiv și se va desfășura cu precădere pe timpul nopții. Procesul este influențat de dimensiunea rețelei de termoficare, starea tehnică a conductelor și șantierele active din oraș. Reprezentanții companiei dau asigurări că pe parcursul iernii vor continua doar lucrările care permit soluții de provizorat, astfel încât livrarea căldurii către populație să nu fie întreruptă.

Obiectivul principal al testelor este de a asigura echilibrul hidraulic al întregului sistem și de a verifica funcționalitatea traseelor de alimentare înainte de intrarea în regim continuu de furnizare.

Obligații pentru asociațiile de proprietari din București

Pentru ca încălzirea să ajungă în parametri optimi în locuințe, asociațiile de proprietari au obligația de a verifica instalațiile interioare și de a se asigura că toate lucrările din blocuri au fost finalizate. De asemenea, aerisirea caloriferelor din apartamente rămâne o etapă esențială pentru evitarea blocajelor pe rețeaua interioară.

Locatarii sau asociațiile care doresc să amâne furnizarea căldurii pot trimite o solicitare scrisă prin reprezentanții legali. Cererile pot fi depuse la registratura CMTEB din strada Cavafii Vechi nr. 15, la secțiile de sector sau prin e-mail, la adresa relatii@cmteb.ro.