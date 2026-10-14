O trecere de pietoni cu sistem LED smart te conduce în câmp, în județul Brăila

O trecere de pietoni dotată cu iluminat inteligent pe bază de panouri fotovoltaice asigură traversarea între un șanț cu ciulini și o miriște, la intrarea în satul Ariciu din județul Brăila.

Trecerea de pietoni care te conduce în câmpuri

Amenajarea face parte dintr-un proiect de aproape 5 milioane de lei al Consiliului Județean Brăila. Autoritățile locale justifică trecerea de pietoni care te conduce în câmp prin faptul că în zonă s-au dat loturi de construit case și că, în viitor, ar putea apărea și pietoni.

Trecerea de pietoni asigură traversarea drumului județean DJ 202A și este amplasată la intrarea în satul Ariciu, potrivit Radio România Actualități. Ea este iluminată bilateral cu sistem LED pentru ca trecătorii să fie văzuți și pe timp de noapte. Alimentarea se face prin intermediul unor panouri fotovoltaice autonome.

Doar că în zonă nu prea sunt pietoni, trecerea ducând direct în câmpuri. Primele case sunt la câteva zeci de metri, dar multe dintre ele sunt nelocuite.

128 de treceri de pietoni din Brăila, echipate cu sisteme dedicate de iluminat

În august 2026, CJ Brăila a anunțat finalizarea unui proiect, finanțat rin buget propriu care avea ca scop creșterea siguranței pietonilor și a vizibilității acestora în zonele de traversare și, în mod special, iluminarea verticală a pietonilor din ambele sensuri de circulație.

Astfel, 128 de treceri de pietoni nesemaforizate de pe drumurile județene, care traversează intravilanul localităților din 34 de comune ale județului Brăila, au fost echipate cu sisteme dedicate de iluminat, bazate pe tehnologie LED și alimentate exclusiv prin sisteme fotovoltaice autonome, independente de rețeaua electrică.